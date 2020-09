By Tere Siqueira

A regional food bank is helping to meet the needs of food-insecure Kansas City area residents during the coronavirus pandemic.

Harvesters, a non-profit organization serving northwestern Missouri and northeastern Kansas that is a certified member of the Feed America network, has distributed around 57.5 million meals and nearly 66 million pounds of food to families in need so far this year. That is up from the 48 million meals and nearly 54 million pounds of food Harvesters distributed in 2019, according to data from the organization’s website.

The organization – which provides food and related household products to more than 760 non-profit agencies, including emergency food pantries, community kitchens, homeless shelters and children’s homes, across a 26-county area – has reported a 40% increase in need in the region. Before the pandemic, Harvesters estimated that 303,820 people were food insecure in the Kansas City area. Today, based on projections from Feeding America, 433,470 people in its service area could be food insecure.

During the COVID-19 crisis, the organization is working on many projects, both food-related and other social issues. They include a Pandemic EBT program and hosting mobile food distribution centers. At one mobile center, Harvesters offered Kansas City, Missouri, residents the opportunity to register to vote.

Harvesters’ main facility is located at 3801 Topping Ave. in Kansas City, Missouri. It operates a second facility at 215 E. Quincy St. in Topeka, Kansas.

For more information about receiving or offering help, or upcoming events and programs, visit www.harvesters.org.

Harvesters lucha contra la inseguridad alimentaria durante la pandemia

Un banco de alimentos regional está ayudando a satisfacer las necesidades de los residentes del área de Kansas City que padecen inseguridad alimentaria durante la pandemia de coronavirus.

Harvesters, una organización sin fines de lucro que atiende el noroeste de Missouri y el noreste de Kansas, miembro certificado de la Feed America Network, ha distribuido alrededor de 57.5 ​​millones de comidas y casi 66 millones de libras de alimentos a familias necesitadas en lo que va del año. Según datos del sitio web de la organización, esto es más que los 48 millones de comidas y casi 54 millones de libras de alimentos que Harvesters distribuyó en el 2019.

La organización que proporciona alimentos y productos para el hogar a más de 760 agencias sin fines de lucro ha informado un aumento del 40% en la necesidad en el región. Su ayuda incluye despensas de alimentos de emergencia, apoyo a cocinas comunitarias, refugios para personas sin hogar y hogares para niños, en un área de 26 condados. Antes de la pandemia, Harvesters estimaba que 303,820 personas padecían inseguridad alimentaria en el área de Kansas City. Hoy en día, según las proyecciones de Feeding America, 433,470 personas en su área de servicio podrían sufrir inseguridad alimentaria.

Durante la crisis de COVID-19, la organización está trabajando en muchos proyectos, tanto relacionados con la alimentación como con otros temas sociales. Estos proyectos incluyen el programa Pandemic EBT y centros de distribución de alimentos móviles. En un centro móvil, Harvesters ofreció a los residentes de Kansas City, Missouri, la oportunidad de registrarse para votar.

La instalación principal de Harvesters se encuentra en el 3801 Topping Ave. en Kansas City, Missouri. Opera una segunda locación en el 215 E. Quincy St. en Topeka, Kansas.

Para obtener más información sobre cómo recibir u ofrecer ayuda, o los próximos eventos y programas, visite www.harvesters.org.

