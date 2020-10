An Outside-the-Box, DIY Halloween Costume Combination

By Family Features

Even though Halloween may look a little different this year for many families, there are still ways to make the most of popular seasonal traditions, like costumes, spooky decor and festive treats.

Rather than venturing out to look for a costume, get creative at home with everyday craft supplies and delivery boxes to make unique, low-cost costumes – or “boxtumes.” Not only are boxtumes a simple way to save money by upcycling delivery boxes you’ve accumulated, but making them can be a fun activity for the whole family.

Your creations can be as simple or elaborate as you’d like. Turn an everyday hero into a Halloween superhero this year with a DIY Fire Truck Boxtume, or make it a duo costume perfect for siblings by adding a DIY Fire Hydrant Boxtume to match. You can use old Amazon Prime boxes to do so.

Your creations can be as simple or elaborate as you'd like. Turn an everyday hero into a Halloween superhero this year with a DIY Fire Truck Boxtume, or make it a duo costume perfect for siblings by adding a DIY Fire Hydrant Boxtume to match. You can use old Amazon Prime boxes to do so.

DIY Duo Firefighting Boxtumes

Projects courtesy of Michelle Nhu

Fire Truck Supplies and Instructions:

*Amazon Prime boxes, variety of sizes

*Scissors

*Paint brushes

*Red acrylic paint

*White acrylic paint

*Gray acrylic paint

*Hot glue

*Hot glue gun

*Markers, variety of colors (optional)

1. Have your child sit in different size boxes to find one that fits comfortably. Save other boxes for later.

2. Using scissors, cut out top and bottom of box to create truck shape.

3. Using reserved boxes and scissors, cut out two ladders, six medium circles and six smaller circles for wheels, rectangles for front and back windshields, six small squares for windows and equipment doors, four circles for headlights and seven thin rectangles for grill.

4. Using paint brush, paint large box mostly red or get creative and use separate paint brushes to paint white stripes down sides of box and half of front gray for grill. Then paint ladders, grill pieces and medium wheel circles black. Paint small wheel circles and equipment doors gray and windows and lights white.

5. Once paint dries, use hot glue and glue gun to adhere each piece to fire truck as desired. Use markers to outline windows and add dots to small wheel circles and equipment door handles, if desired.

Fire Hydrant Supplies and Instructions:

*2 Amazon Prime boxes

*Scissors

*Hot glue

*Hot glue gun

*3 empty tape rolls

*1 cotton headband

*Red acrylic paint

*Black acrylic paint

*Paint brushes

*Blue pants or skirt

*Blue tulle (optional)

*Blue felt piecesa (optional)

1. Select box that fits around your child’s torso.

2. Using scissors, cut box into eight equal-sized rectangles.

3. Assemble rectangles vertically into octagon and glue together using hot glue and glue gun.

4. Using scissors, cut holes for arms on two sides of octagon. Glue two empty tape rolls to outside of arm holes and one on front to mimic nut on fire hydrant.

5. On flat piece of another box, draw dome shape that will fit your child’s head. Use scissors to cut it out then glue bottom to stretchy, cotton headband.

6. Using paint brush, paint cardboard pieces red. Use separate brush to paint black stripes on corners of octagon.

7. Once paint dries, boxtume is complete. On blue pants or skirt meant to mimic water, glue pieces of blue tulle and blue felt pieces to look like water droplets, if desired.

_______________________________________________________________________

Una combinación de disfraces de Halloween fuera de lo convencional

Aunque Halloween pueda parecer un poco diferente este año para muchas familias, todavía quedan formas de aprovechar al máximo las tradiciones populares de la temporada, como los disfraces, la decoración espeluznante y las delicias propias de la festividad.

En lugar de aventurarse a buscar un disfraz, póngase creativo en casa con los artículos de manualidad y cajas recicladas de las entregas a domicilio, y cree disfraces únicos y de bajo costo, o “boxtumes”. Los boxtumes no solo son una forma sencilla de ahorrar dinero al reciclar las cajas de empaque que haya acumulado, sino que hacerlos puede ser una actividad divertida para toda la familia.

Sus creaciones pueden ser tan simples o tan elaboradas como lo desee. Convierta un héroe cotidiano en un superhéroe de Halloween este año con un boxtume de camión de bomberos hecho a mano por usted mismo o transfórmelo en un disfraz a dúo perfecto para hermanos agregando un boxtume de hidrante contra incendios hecho por usted mismo para que combinen.

Comparta sus creaciones de cajas recicladas en las redes sociales utilizando #Boxtumes, y encuentre más inspiración y sencillas guías prácticas en amazon.com/boxtumes2020.

Boxtumes a dúo hechos a mano con tema de bomberos

Proyectos cortesía de Michelle Nhu

Materiales e instrucciones para el camión de bomberos:

*Cajas de Amazon Prime, variedad de tamaños

*Tijeras

*Pinceles

*Pintura acrílica roja

*Pintura acrílica blanca

*Pintura acrílica gris

*Pegamento para aplicar en caliente

*Pistola termofusible

*Marcadores, variedad de colores (opcional)

1. Pídale a su hijo que se siente en cajas de diferentes tamaños para encontrar una que se ajuste cómodamente. Guarde otras cajas para más tarde.

2. Con unas tijeras, corte la parte superior e inferior de la caja para crear la forma de un camión.

3. Con las cajas que tiene y las tijeras, corte dos escaleras, seis círculos medianos y seis círculos más pequeños para las ruedas, rectángulos para los parabrisas delantero y trasero, seis cuadrados pequeños para las ventanas y puertas de los equipos, cuatro círculos para los faros y siete rectángulos delgados para la parrilla.

4. Con un pincel, pinte la caja grande en su mayoría de rojo o póngase creativo y use pinceles separados para pintar rayas blancas en los lados de la caja y la mitad del frente gris para la parrilla. Luego, pinte de negro las escaleras, las rejillas y los círculos medianos de las ruedas. Pinte de gris los círculos pequeños de las ruedas y las puertas de los equipos y de blanco las ventanas y los faroles.

5. Una vez que la pintura se seque, use pegamento en caliente y la pistola termofusible para adherir cada pieza al camión de bomberos según se desee. Use marcadores para delinear las ventanas y agregue puntos a los círculos pequeños de las ruedas y las manijas de las puertas de los equipos, si lo desea.

Materiales e instrucciones para los hidrantes contra incendios:

*2 cajas de Amazon Prime

*Tijeras

*Pegamento para aplicar en caliente

*Pistola termofusible

*3 rollos vacíos de cinta

*1 diadema de algodón

*Pintura acrílica roja

*Pintura acrílica negra

*Pinceles

*Pantalón o falda azul

*Tul azul (opcional)

*Piezas de fieltro azul (opcional)

1. Seleccione una caja que se ajuste al torso de su hijo.

2. Con unas tijeras, corte la caja en ocho rectángulos de igual tamaño.

3. Monte los rectángulos verticalmente en forma de octógono y únalos con pegamento en caliente y la pistola termofusible.

4. Con unas tijeras, corte agujeros para los brazos en dos lados del octógono. Pegue dos rollos vacíos de cinta en el exterior de los agujeros para los brazos y uno en el frente para imitar la tuerca del hidrante.

5. En una pieza plana de otra caja, dibuje una forma de cúpula que se ajuste a la cabeza de su hijo. Use tijeras para cortarla y luego pegue la parte inferior a la diadema de algodón elástica.

6. Con un pincel, pinte de rojo las piezas de cartón. Use otro pincel para pintar rayas negras en las esquinas del octógono.

7. El boxtume quedará listo una vez que la pintura se haya secado. En un pantalón o una falda azul que imite el agua, pegue pedazos de tul azul y de fieltro azul.

