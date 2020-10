Cabot Westside more than just providing medical care

By Angie Baldelomar

The Samuel U. Rodgers Cabot Westside Clinic in Kansas City, Missouri’s Westside area has a long history of serving minority communities, including the Hispanic community.

During the early 1900s, as Mexican immigrants arrived in Kansas City, they started looking for jobs and settled in the Westside.

“However, they did get met with a lot of discrimination and poverty, and (they) were just lacking access to basic social services when it … (came) to health care,” Dr. Catricia Tilford, leading pediatrician at Cabot, said.

Cabot was founded in 1906, starting as a four-bed ward for impoverished children. The increasing immigrant population led to the city’s health department to ask Cabot if the facility could open a clinic.

Now, Cabot is a multilingual clinic that provides comprehensive medical care, including dental, mental health, and women, infants and children care. In addition, the clinic also has community health workers whose role is to help patients connect with outside resources to help with needs beyond medical needs.

“We’re more than just providing medical care,” Tilford said. “We care about the whole patient and we care about their family and understand that, if you don’t have basic needs, then that eventually affects your health as well.”

Tilford has worked at the clinic for more than two years. She likes working there because of the commitment to patients that goes beyond meeting their medical needs.

“I take pride in being able to work here at Cabot because it’s a very small, intimate family feeling here at this clinic,” she said. “The patients and families really value the care they’re receiving, and sometimes, it might be the only care they’ve received since migrating from their home countries.”

In response to the pandemic, the clinic also has started offering telemedicine services and pop-up, drive-thru services to safely reach out to the community, including COVID-19 testing. The clinic also is still seeing patients. Even those without insurance can be seen at Cabot.

To schedule an appointment, call (816) 471-0900.

Cabot Westside ofrece atención médica integral, que incluye servicios dentales

La Clínica Samuel U. Rodgers Cabot Westside en el área Westside de Kansas City, Missouri, tiene una larga historia de servicio a las comunidades minoritarias, incluida la comunidad hispana.

A principios de la década de 1900, cuando los inmigrantes mexicanos llegaron a Kansas City, comenzaron a buscar trabajo y se establecieron en el Westside.

“Sin embargo, se encontraron con mucha discriminación y pobreza, y (ellos) simplemente carecían de acceso a servicios sociales básicos cuando… (llegó) a la atención médica”, dijo la Dra. Catricia Tilford, pediatra líder en Cabot.

Cabot fue fundada en 1906, comenzando como una sala de cuatro camas para niños pobres. El aumento de la población inmigrante llevó al departamento de salud de la ciudad a preguntarle a Cabot si la instalación podía abrir una clínica.

Ahora, Cabot es una clínica multilingüe que brinda atención médica integral, que incluye atención dental, de salud mental y de mujeres, bebés y niños. Además, la clínica también cuenta con trabajadores de salud comunitarios cuya función es ayudar a los pacientes a conectarse con recursos externos para ayudar con necesidades más allá de las necesidades médicas.

“Hacemos más que sólo brindar atención médica”, dijo Tilford. “Nos preocupamos por el paciente en su totalidad y nos preocupamos por su familia y entendemos que, si no tiene necesidades básicas, eso eventualmente afectará su salud también”.

Tilford ha trabajado en la clínica durante más de dos años. Le gusta trabajar ahí por el compromiso con los pacientes que va más allá de satisfacer sus necesidades médicas.

“Me enorgullece poder trabajar aquí en Cabot porque es un sentimiento familiar muy pequeño e íntimo aquí en esta clínica”, dijo. “Los pacientes y sus familias realmente valoran la atención que están recibiendo y, a veces, puede ser la única atención que han recibido desde que emigraron de sus países de origen”.

En respuesta a la pandemia, la clínica también ha comenzado a ofrecer servicios de telemedicina y servicios móviles para llegar a la comunidad de manera segura, incluidas las pruebas de COVID-19. La clínica también sigue atendiendo pacientes. Incluso aquellos sin seguro pueden ser atendidos en Cabot.

Para programar una cita, llame al (816) 471-0900.

