Area veteran recalls military service as Veteran’s Day approaches

By Angie Baldelomar

When he was a sophomore in high school, Michael Alvarado told his parents he was going to enlist in the Navy as soon as he graduated high school. Coming from a military family, it seemed like the inevitable path for him.

Alvarado enlisted in 1975 when he was a senior. He graduated high school in 1976 and went on active duty.

“I graduated May 25, and on May 26, I went on active duty,” Alvarado said. “I remember I left that very next morning. When everybody was going to graduation parties and all of that, I went home right after graduation and … I left the next morning (at) like 4 in the morning.”

Alvarado’s father also was a Navy veteran, having served during World War II. His older brother was a Marine and had served in Vietnam. From a young age, he knew the military was the path for him, too.

“In our family, it’s more like a tradition to have everyone served,” Alvarado said. “I had made up my mind that I was going to go in. I wasn’t really a school person.”

Born and raised in Kansas City, Kansas, Alvarado served in the Navy for 10 years — seven on active duty, three in the reserve. He left in 1985, a month before his first child was born.

When young people reach out to him for advice on joining the military, Alvarado tells them “to look at all the branches and look at what they can get out of it,” he said.

“If you’re going to go in, make sure you get something out of it,” Alvarado said.

Alvarado suggests using the benefits offered — such as getting college paid for — while serving and getting a degree that will be helpful after life in the military.

“It’s easier to get out and get a job,” he said.

Alvarado works as a U.S. Department of Commerce field representative. He also has his own photography business and sometimes works as a photographer for Dos Mundos. He has three children.

Veterano del área recuerda su servicio militar a medida que se acerca el Día de los Veteranos

Cuando era un estudiante de segundo año en la escuela secundaria, Michael Alvarado les dijo a sus padres que se inscribiría en la Marina tan pronto como se graduara de la escuela secundaria. Viniendo de una familia militar, parecía un camino inevitable.

Alvarado se enlistó en 1975 cuando estaba en su último año. Se graduó de la escuela secundaria en 1976 y entró en servicio activo.

“Me gradué el 25 de mayo y el 26 de mayo entré en servicio activo”, dijo Alvarado. “Recuerdo que me fui a la mañana siguiente. Cuando todos iban a las fiestas de graduación y todo eso, me fui a casa justo después de la graduación y … me fui a la mañana siguiente como las 4 de la mañana”.

El padre de Alvarado también era un veterano de la Marina, habiendo servido durante la Segunda Guerra Mundial. Su hermano mayor era un infante de marina y había servido en Vietnam. Desde muy joven, supo que el ejército también era el camino para él.

“En nuestra familia, es más una tradición que todos sirvan”, dijo Alvarado. “Había decidido que iba a entrar. No era realmente una persona de la escuela”.

Nacido y criado en Kansas City, Kansas, Alvarado sirvió en la Marina durante 10 años: siete en servicio activo, tres en la reserva. Terminó su carrera en el servicio militar en 1985, un mes antes de que naciera su primer hijo.

Cuando los jóvenes se acercan a él para pedirle consejo sobre cómo unirse al ejército, Alvarado les dice “que miren todas las ramas y miren qué pueden sacar de ellas”, dijo.

“Si vas a entrar, asegúrate de sacar algo”, dijo Alvarado.

Alvarado sugiere utilizar los beneficios ofrecidos, como pagar la universidad, mientras sirve y obtiene un título que será útil después de la vida en el ejército.

“Es más fácil salir y conseguir un trabajo”, dijo.

Alvarado trabaja como representante de campo del Departamento de Comercio. También tiene su propio negocio de fotografía y, a veces, trabaja como fotógrafo para Dos Mundos. Tiene tres hijos.

