BIDEN VS. TRUMP The ultimate battle

No winner yet, but Biden pulls ahead

By Angie Baldelomar

A full day after Election Day, neither candidate had reached the 270 Electoral College votes needed to win the White House.

At press time, Democrat Joe Biden was ahead with 264 electoral votes, winning key battleground states like Wisconsin, Michigan and Arizona, according to the Associated Press. Biden, who has received more than 71 million votes, the most in history, said at a press conference on Wednesday (Nov. 4) that is now expected to win the presidency, though he stopped short of outright declaring victory.

Trump, on the other hand, falsely and baselessly proclaimed that he had won the election, even though million of votes remain uncounted.

Several key states were too early to call—Pennsylvania, Georgia, North Carolina and Nevada.

Aún no hay ganador, pero Biden se pone al frente

Un día completo después del día de las elecciones, ninguno de los candidatos había alcanzado los 270 votos del Colegio Electoral necesarios para ganar la Casa Blanca. En el momento de la publicación, el demócrata Joe Biden estaba por delante con 264 votos electorales, ganando estados clave como Wisconsin, Michigan y Arizona, según Associated Press. Biden, quien ha recibido más de 71 millones de votos, la mayor cantidad en la historia, dijo en una conferencia de prensa el miércoles (4 de noviembre) que ahora se espera que gane la presidencia, aunque no llegó a declarar abiertamente la victoria. Trump, por otro lado, proclamó falsa e infundadamente que había ganado las elecciones, a pesar de que siguen sin contarse millones de votos. Varios estados clave eran demasiado pronto para llamar: Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte y Nevada.

