New COVID-19 Online Form Available to Wyandotte County Organizations, Employers and Individuals

Sign Up to get Vaccine Updates

Now organizations, employers and individuals in Wyandotte County can go online to fill out a form and sign up to get updates on the County’s COVID-19 rollout. The Unified Government Public Health Department (UGPHD) created the survey to allow employers, community organizations and residents to provide feedback about taking a COVID-19 vaccine.

If you are interested in getting vaccinated and want updates, just take the survey and provide contact information. You can find the survey at bit.ly/WyCoVaccineForm. To get more information on vaccinations in the state of Kansas from the Kansas Department of Health and Environment, visit www.kansasvaccine.gov.

Vaccines Available for Wyandotte County Healthcare Workers

In related news, COVID-19 vaccines are available for Wyandotte County healthcare workers! The UGPHD is urging all healthcare agencies in Wyandotte County to sign up their staff for COVID-19 vaccines if they have not already done so. Healthcare workers may be eligible if they live or work in Wyandotte County and provide direct patient care.

“Healthcare workers put their health at risk every day to serve our community, and we want to make sure all of these workers in our county have the opportunity to get vaccinated,” said Juliann Van Liew, Director of the UGPHD. “I’m happy to say that we have already provided more than 1,700 doses of the Moderna vaccine through our site at the former Kmart building, but we know there are more healthcare workers in our community who haven’t come through the site yet. That’s why we are putting the call out to healthcare employers to sign up to get their staff vaccinated.”

Employers Must Register Employees First

If you’re a healthcare worker who works and/or lives in Wyandotte County, talk to your employer. At this time, healthcare vaccines sign-ups need to be done through employers on behalf of their healthcare staff or contractors. Your employer can sign up their staff by going to bit.ly/HealthcareVaccines or by going to wycokck.org/COVID-19 and clicking on the Healthcare Vaccines button.

If you work for a hospital system, you should have the opportunity to get vaccinated through the hospital facility with which you work. The first step is to ask your employer for details.

Wyandotte County residents can learn more about COVID-19 online at wycokck.org/COVID-19 or by calling 3-1-1.

Nuevo formulario en línea de COVID-19 disponible para organizaciones, empleadores e individuos del condado de Wyandotte

Anótese para recibir actualizaciones de la vacuna

Ahora las organizaciones, empleadores e individuos en el condado de Wyandotte pueden ir en línea para llenar un formulario e inscribirse para recibir actualizaciones sobre el lanzamiento de la vacuna contra el COVID-19 del condado. El Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado (UGPHD, por sus siglas en inglés) creó la encuesta para permitir que los empleadores, las organizaciones comunitarias y los residentes proporcionen comentarios sobre la vacunación COVID-19.

Si está interesado en vacunarse y desea recibir actualizaciones, simplemente responda la encuesta y proporcione la información de contacto. Puede encontrar la encuesta en bit.ly/WyCoVaccineForm. Para obtener más información sobre las vacunas en el estado de Kansas del Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas, visite www.kansasvaccine.gov.

Vacunas disponibles para los trabajadores sanitarios del condado de Wyandotte

En noticias relacionadas, ¡las vacunas COVID-19 están disponibles para los trabajadores de la salud del condado de Wyandotte! El UGPHD está instando a todas las agencias de atención médica en el condado de Wyandotte a inscribir a su personal para las vacunas contra el COVID-19 si aún no lo han hecho. Los trabajadores de la salud pueden ser elegibles si viven o trabajan en el condado de Wyandotte y brindan atención directa al paciente.

“Los trabajadores de la salud ponen en riesgo su salud todos los días para servir a nuestra comunidad, y queremos asegurarnos de que todos estos trabajadores en nuestro condado tengan la oportunidad de vacunarse”, dijo Juliann Van Liew, directora de UGPHD. “Me complace decir que ya hemos proporcionado más de 1,700 dosis de la vacuna Moderna a través de nuestro sitio en el antiguo edificio de Kmart, pero sabemos que hay más trabajadores de la salud en nuestra comunidad que aún no han visitado el sitio. Es por eso que estamos haciendo un llamado a los empleadores de la salud para que se inscriban para vacunarse”.

Los empleadores deben registrar a los empleados primero

Si es un trabajador de la salud que trabaja y/o vive en el condado de Wyandotte, hable con su empleador. En este momento, los registros de vacunas de atención médica deben realizarse a través de los empleadores en nombre de su personal de atención médica o contratistas. Su empleador puede inscribir a su personal en bit.ly/HealthcareVaccines o en wycokck.org/COVID-19 y haciendo clic en el botón Healthcare Vaccines.

Si trabaja para un sistema hospitalario, debería tener la oportunidad de vacunarse a través del centro hospitalario con el que trabaja. El primer paso es pedirle detalles a su empleador.

Los residentes del condado de Wyandotte pueden obtener más información sobre el COVID-19 en línea en wycokck.org/COVID-19 o llamando al 3-1-1.