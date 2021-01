Juan Jose’s Taqueria brings authentic Mexican food to Shawnee

By Angie Baldelomar

A new locally owned taqueria has opened in Shawnee, Kansas.

Juan Jose’s Taqueria opened Nov. 20. Located at 13220 W. 62nd Terrace in Shawnee, Kansas, it offers authentic Mexican food.

A Mexican native, Fili Mora, operations manager, wears many hats, including chef. Mora oversees creating the dishes that set Juan Jose’s apart from other taquerias, said Lisa Witthar, who assists Mora with day-to-day operations.

One of those dishes is the quesadillas, Witthar said.

“There is an avocado cream sauce that (Mora) puts on the quesadillas and I’ve heard people say it is the best quesadilla they’ve ever had,” she said.

Every dish is freshly made. Customers can choose their toppings and salsas.

“We allow our customers to get their own salsas and do their own toppings, so that they can get a little or as much as their little stomachs and hearts desire,” Witthar said.

In 2020, Mora was approached by owner Chas Tulipana to manage the restaurant. He had worked with Tulipana, so he immediately agreed. With 15-plus years’ experience working in the kitchen, Mora was ready for the challenge.

“I like challenges,” he said. “I like when people tell me I can’t do something because I like to prove them wrong.”

And Mora has been doing just that, given the overwhelmingly positive response the taqueria has gotten from the community, Witthar said.

Although the taqueria has been open for less than two months, the restaurant already has repeat customers.

“They know us by name and we’re starting to know their orders,” Witthar said. “It’s neat to see the repeat customers and having repeat customers so soon.”

One policy that has encouraged the good response is that they listen to their customers, Witthar said.

“I think customers like that acknowledgement — that what they’re telling us is being implemented into the restaurant,” she said, adding: “We plan on being a staple in the Shawnee community for a long time.”

Juan Jose’s offers carryout in addition to limited dine-in service. To order, visit http://www.juanjoses.com/.

Taqueria de Juan Jose trae auténtica comida mexicana a Shawnee

Se ha abierto una nueva taquería de propiedad local en Shawnee, Kansas.

La Taquería de Juan José abrió el 20 de noviembre. Ubicada en 13220 W. 62nd Terrace en Shawnee, Kansas, ofrece auténtica comida mexicana.

Fili Mora, gerente de operaciones, nativo de México, tiene muchos roles, incluido el de chef. Mora supervisa la creación de los platos que distinguen a Juan José de otras taquerías, dijo Lisa Witthar, quien ayuda a Mora con las operaciones del día a día.

Uno de esos platos son las quesadillas, dijo Witthar.

“Hay una salsa de crema de aguacate que (Mora) pone en las quesadillas y he escuchado a la gente decir que es la mejor quesadilla que han comido”, dijo.

Cada plato está recién hecho. Los clientes pueden elegir sus aderezos y salsas.

“Permitimos que nuestros clientes elijan sus propias salsas y preparen sus propios aderezos, para que puedan obtener un poco o tanto como deseen sus pequeños estómagos y corazones”, dijo Witthar.

En 2020, el propietario Chas Tulipana se acercó a Mora para ofrecerle administrar el restaurante. Mora había trabajado con Tulipana, por lo que aceptó de inmediato. Con más de 15 años de experiencia trabajando en la cocina, Mora estaba listo para el desafío.

“Me gustan los desafíos”, dijo. “Me gusta cuando la gente me dice que no puedo hacer algo porque me gusta demostrarles que están equivocados”.

Y Mora ha estado haciendo precisamente eso, dada la respuesta abrumadoramente positiva que la taquería ha recibido de la comunidad, dijo Witthar. Aunque la taquería lleva menos de dos meses abierta, el restaurante ya cuenta con clientes habituales.

“Nos conocen por nuestro nombre y nosotros estamos empezando a conocer sus órdenes”, dijo Witthar. “Es genial ver a los clientes habituales y tener clientes habituales tan pronto”.

Una política que ha fomentado la buena respuesta es que escuchan a sus clientes, dijo Witthar.

“Creo que a los clientes les gusta ese reconocimiento, que lo que nos están diciendo se está implementando en el restaurante”, dijo, y agregó: “Planeamos ser un elemento básico en la comunidad de Shawnee durante mucho tiempo”.

Juan José ofrece comida para llevar además de un servicio limitado para cenar. Para realizar pedidos, visite http://www.juanjoses.com/.