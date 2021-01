New President – New Opportunities!

We have a new president, Mr. Joe Biden! He has promised to expand opportunities for immigrants in his first days in office. Some programs he can start right away!

DACA: First-time applications are open now! He supports expanding the program to more immigrants! Apply now for the first-time or to renew!

TPS: Mr. Biden is likely to renew TPS for current holders and allow for renewal of the TPS work permits. Be ready to renew your work permit if you have TPS now. There could even be new applications accepted due to the recent hurricane.

DAPA: New programs could include the Deferred Action for Parents of Americans (DAPA) program. It would provide protection from deportation and work permits to parents of US Citizens and Legal Permanent Residents. Gather evidence now of having been in the US for the last five years, your child(ren)’s birth certificate(s), and your identification such as a passport or matricula consular.

Reform: Biden supports a plan to give permanent residency to DACA and TPS holders right away and to allow the rest of the 11 million undocumented immigrants to obtain permanent residency! The Congress will have to approve this, so it may take more time.

President Biden will be able to expand opportunities for immigrants in the new year. Get ready now! Call us at 816-895-6363 for more information and to be the first to apply for these programs.

Nuevo presidente – ¡Nuevas oportunidades!

¡Tenemos un nuevo presidente, el Sr. Joe Biden! Prometió ampliar las oportunidades para los inmigrantes en sus primeros días en el cargo. ¡Puede iniciar algunos programas de inmediato!

DACA: ¡Ya están abiertas las solicitudes por primera vez! ¡Apoya la expansión del programa a más inmigrantes! ¡Solicite ahora por primera vez o para renovar!

TPS: Es probable que el Sr. Biden renueve el TPS para los titulares actuales y permita la renovación de los permisos de trabajo del TPS. Esté preparado para renovar su permiso de trabajo si tiene TPS ahora. Incluso podrían aceptarse nuevas solicitudes debido al reciente huracán.

DAPA: Los nuevos programas podrían incluir el programa de Acción Diferida para Padres de Estadounidenses (DAPA). Proporcionaría protección contra la deportación y permisos de trabajo a los padres de ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes. Reúna ahora evidencia de haber estado en Estados Unidos durante los últimos cinco años, el certificado de nacimiento de sus hijos y su identificación, como un pasaporte o matrícula consular.

Reforma: Biden apoya un plan para otorgar la residencia permanente a los titulares de DACA y TPS de inmediato y permitir que el resto de los 11 millones de inmigrantes indocumentados obtengan la residencia permanente. El Congreso tendrá que aprobar esto, por lo que puede llevar más tiempo.

El presidente Biden podrá ampliar las oportunidades para los inmigrantes en el nuevo año. ¡Prepárate ahora! Llámenos al 816-895-6363 para obtener más información y ser el primero en solicitar estos programas.