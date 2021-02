Thank You KC Chiefs!!!

Commentary by Chara

Super Bowl LV was not pleasant for Kansas City Chiefs fans to watch.

But instead of feeling sad about Kansas City’s 31-9 loss to Tampa Bay Sunday (Feb. 7) at Raymond James Stadium, we Chiefs fans should feel hopeful that we will witness more great seasons from the Chiefs. After all, we have the best team in the NFL, despite Sunday’s outcome. We also have the league’s best coach, Andy Reid; and the best quarterback, Patrick Mahomes II.

We should feel thankful, too. And we should express our thanks to the Chiefs.

Here are my own words of thanks.

Thank you, Chiefs, for an amazing 2020 season. A season that started with you – and us, your loyal fans – still savoring the Super Bowl LIV title. A season where we fans saw you become the first team in NFL history to start a season 4-0 in four consecutive seasons, punctuated by a 26-10 win over the New England Patriots at Arrowhead Stadium. A season where we saw you win 10 straight games after a 32-40 loss to the Las Vegas Raiders in Week 5. A season where we saw you clinch your fifth consecutive AFC West title with a 33-27, Week 14 road win over the Miami Dolphins. A season where we saw you clinch homefield advantage in the AFC playoffs by defeating the Atlanta Falcons in Week 16.

Thank you for ending the regular season 14-2 – the best record in the NFL this season and a franchise record for most wins in a season. Thank you for an 8-0 record on the road – a first in team history.

And thank you for an excellent AFC playoff run. A run that included a win over the Cleveland Browns, allowing you to become the first NFL team to host three consecutive conference championship games. A run that included a convincing win over the Buffalo Bills in the AFC title game, giving you your second straight Lamar Hunt Trophy and securing your second consecutive Super Bowl appearance and fourth in franchise history.

Speaking of the Super Bowl, a special thanks to you, Mr. Mahomes, for the grace you showed in defeat. You were quick to congratulate Buccaneers quarterback Tom Brady after winning his seventh Super Bowl title and first with Tampa Bay. We should let Brady enjoy his victory. He deserves it.

And finally, thank you again for giving us the chance to celebrate last season’s Super Bowl title and ending a half-century Super Bowl drought. You made us dream we could celebrate again. We know we will not have to wait another 50 years to see you parade through the streets of Kansas City with another Lombardi Trophy.

Thank you, Chiefs.

Gracias, KC Chiefs

El Súper Bowl LV no fue agradable de ver para los fanáticos de los Kansas City Chiefs.

Pero en lugar de sentirnos tristes por la derrota de Kansas City por 31-9 ante Tampa Bay el domingo (7 de febrero) en el Raymond James Stadium, los fanáticos de los Chiefs deberíamos tener la esperanza de ser testigos de más grandes temporadas de los Chiefs. Después de todo, tenemos el mejor equipo de la NFL, a pesar del resultado del domingo. También tenemos al mejor entrenador de la liga, Andy Reid; y el mejor mariscal de campo, Patrick Mahomes II.

También deberíamos sentirnos agradecidos. Y debemos expresar nuestro agradecimiento a los Chiefs.

Aquí están mis propias palabras de agradecimiento.

Gracias, Chiefs, por una increíble temporada 2020. Una temporada que comenzó contigo, y nosotros, tus fieles fanáticos, aún saboreando el título del Súper Bowl LIV. Una temporada en la que los fanáticos lo vimos convertirse en el primer equipo en la historia de la NFL en comenzar una temporada 4-0 en cuatro temporadas consecutivas, marcada por una victoria por 26-10 sobre los Patriots de Nueva Inglaterra en el Arrowhead Stadium. Una temporada en la que te vimos ganar 10 juegos consecutivos después de una derrota 32-40 ante los Raiders de Las Vegas en la Semana 5. Una temporada en la que te vimos ganar tu quinto título consecutivo de la AFC Oeste con una victoria como visitante por 33-27 en la Semana 14 sobre Delfines de Miami. Una temporada en la que te vimos asegurarte la ventaja de local en los playoffs de la AFC al derrotar a los Atlanta Falcons en la Semana 16.

Gracias por terminar la temporada regular 14-2, el mejor récord de la NFL esta temporada y un récord de franquicia con más victorias en una temporada. Gracias por un récord de 8-0 de visitante, el primero en la historia del equipo.

Y gracias por una excelente carrera en los playoffs de la AFC. Una carrera que incluyó una victoria sobre los Cleveland Browns, lo que le permite convertirse en el primer equipo de la NFL en albergar tres juegos de campeonato de conferencia consecutivos. Una carrera que incluyó una convincente victoria sobre los Buffalo Bills en el juego por el título de la AFC, dándote tu segundo Lamar Hunt Trophy consecutivo y asegurando tu segunda aparición consecutiva en el Super Bowl y la cuarta en la historia de la franquicia.

Hablando del Súper Bowl, un agradecimiento especial para usted, Sr. Mahomes, por la gracia que mostró en la derrota. Se apresuró a felicitar al mariscal de campo de los Buccaneers, Tom Brady, después de ganar su séptimo título de Super Bowl y el primero con Tampa Bay. Deberíamos dejar que Brady disfrute de su victoria. Él se lo merece.

Y finalmente, gracias de nuevo por darnos la oportunidad de celebrar el título de Súper Bowl de la temporada pasada y poner fin a una sequía de Súper Bowl de medio siglo. Nos hiciste soñar que podíamos celebrar de nuevo. Sabemos que no tendremos que esperar otros 50 años para verte desfilar por las calles de Kansas City con otro Trofeo Lombardi.

Gracias, Chiefs.