Heart attacks among young people increasing, study shows

By Chara

Heart attacks among young people are increasing, according to American College of Cardiology statistics.

A study from the organization found that “among patients who suffer a heart attack at a young age overall, 1 in 5 is 40 or younger. Moreover, during the 16-year study period (2000 to 2016), the proportion of very young people having a heart attack has been increasing, rising by 2% each year for the last 10 years.”

Heart attacks might be caused by multiple reasons, including substance or alcohol abuse, smoking, high blood pressure, high cholesterol levels, lack of physical activity, diabetes and unhealthy dietary habits.

Heart attack symptoms include chest discomfort, mostly in the center of the chest; and discomfort in both arms, the back, neck and stomach. Other signs include shortness of breath, cold sweats and lightheadedness.

To prevent heart attacks, the American Heart Association advises people to be aware of their risks, eat a healthy diet, exercise often, watch their weight, avoid smoking, visit a doctor for monitoring blood pressure and cholesterol levels, and take heart medication, if necessary.

Aumentan los ataques cardíacos entre los jóvenes, muestra un estudio

Los ataques cardíacos entre los jóvenes están aumentando, según las estadísticas del American College of Cardiology.

Un estudio de la organización encontró que “entre los pacientes que sufren un ataque cardíaco a una edad temprana en general, 1 de cada 5 tiene 40 años o menos. Además, durante el período de estudio de 16 años (2000 a 2016), la proporción de personas muy jóvenes que han sufrido un ataque cardíaco ha ido en aumento, aumentando en un 2% cada año durante los últimos 10 años”.

Los ataques cardíacos pueden ser causados por múltiples razones, incluido el abuso de sustancias o alcohol, el tabaquismo, la presión arterial alta, los niveles altos de colesterol, la falta de actividad física, la diabetes y los hábitos alimentarios poco saludables.

Los síntomas de un ataque cardíaco incluyen malestar en el pecho, principalmente en el centro del pecho; y malestar en ambos brazos, espalda, cuello y estómago. Otros signos incluyen dificultad para respirar, sudores fríos y mareos.

Para prevenir ataques cardíacos, la Asociación Estadounidense del Corazón aconseja a las personas que sean conscientes de sus riesgos, consuman una dieta saludable, hagan ejercicio con frecuencia, vigilen su peso, eviten fumar, visiten a un médico para controlar la presión arterial y los niveles de colesterol y tomen medicamentos para el corazón, si necesario.