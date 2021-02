Updates on Getting a COVID-19 Vaccination in Wyandotte County

The Unified Government Public Health Department (GPHD) announced more details about COVID-19 vaccinations in Wyandotte County this week. The county is currently in Phase 2 of the vaccine rollout.

“Unfortunately, vaccine supplies are still very limited, so we do not have enough vaccines to open vaccinations up to everyone in Phase 2 at once – we’ll be going through Phase 2 in stages,” said Juliann Van Liew, Director of the UGPHD.

Employers Register Your Employees NOW!

Right now the priority continues to be vaccinating “high contact critical workers,” including:

*Public safety workers (police, fire department, EMS and Sheriff’s department)

*Workers in K-12 education (teachers, custodians, bus drivers, administrators, etc.)

*Childcare providers (licensed, in-home childcare providers and center childcare providers and their support staff)

*Public transit workers

*U.S. Postal Service workers

*Department of Motor Vehicle workers

*Grocery, food service and food processing workers

The UPGHD strongly encourages employers in these industries to sign up their workers right away, due not only to how essential these services are, but also due to the impact on COVID-19 spread in Wyandotte County

More than 20% of outbreaks in Wyandotte County have been in grocery, food services, and food processing settings

Employers of these workers must register them using a form available at ughealth.info/vaccine or by going to wycokck.org/COVID-19 and clicking on the COVID-19 Vaccines button. The form can be filled out by employers, organizations, and individuals. Anyone eligible for a vaccine must register first and will be contacted to make an appointment. Van Liew emphasized that people should not go to the UGPHD vaccine facility without an appointment, as walk-in vaccinations are not available.

Updates on Vaccinations for Wyandotte County Seniors

Vaccinations for Wyandotte County seniors have begun! Beginning this week, a portion of vaccines will be earmarked each week for seniors 85 and older, with highest priority given to the oldest adults in that group, such as those who are 95 and older. Vaccine supplies are still very limited, and the timeline for getting seniors age 65-84 vaccinated will depend on the available supply.

“We’ll begin with our oldest seniors first, because they are more vulnerable to COVID-19 infections,” said Van Liew.

What Seniors Need to Do Right Now

It’s critically important for seniors (with help from family or friends if needed) to fill out the vaccination survey so they can be notified when there are vaccine doses available for them. The survey can be found online at ughealth.info/vaccine, or by going to wycokck.org/COVID-19 and clicking on COVID-19 Vaccines. Go to that website and then click on the large button that says “Fill Out the Vaccine Interest Form”. The form is available in both English and Spanish. For those without an internet connection, please call 3-1-1 for assistance in filling out the form.

Once you have filled out the form, you’ll receive updates as to when you are eligible for a vaccine, how to make an appointment, etc.

Tips for Getting Your Vaccine

When it’s time for you to get your COVID-19 vaccine, keep these tips in mind:

*Do not show up in advance of your appointment time. This will lead to long lines and more waiting.

*Please eat something (even a snack) before getting your vaccination.

*Be prepared to wait in the Recovery area after your vaccination – this is a mandatory part of the process.

*Wear a short-sleeved shirt so you can be vaccinated more easily (if it’s cold out, wear a sweater or jacket over your short-sleeved shirt).

For more information about COVID-19 vaccinations in Wyandotte County visit ughealth.info/Vaccine, or call 3-1-1. For updates on COVID-19 in Wyandotte County visit wycokck.org/COVID-19.

Actualizaciones sobre cómo obtener una vacuna contra el COVID-19 en el condado de Wyandotte

El Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado (UGPHD, por sus siglas en inglés) anunció esta semana más detalles sobre las vacunas contra el COVID-19 en el condado de Wyandotte. El condado se encuentra actualmente en la Fase 2 del lanzamiento de la vacuna.

“Desafortunadamente, los suministros de vacunas son todavía muy limitados, por lo que no tenemos suficientes vacunas para abrir las vacunas a todos en la Fase 2 a la vez; pasaremos por la Fase 2 por etapas”, dijo Juliann Van Liew, directora del UGPHD.

Empleadores: ¡registren a sus empleados AHORA!

En este momento, la prioridad sigue siendo vacunar a los “trabajadores críticos de alto contacto”, que incluyen:

*Trabajadores de seguridad pública (policía, departamento de bomberos, EMS y departamento del alguacil)

*Trabajadores de la educación K-12 (maestros, conserjes, conductores de autobuses, administradores, etc.)

*Proveedores de cuidado infantil (proveedores de cuidado infantil en el hogar con licencia y proveedores de cuidado infantil del centro y su personal de apoyo)

*Trabajadores del transporte público

*Trabajadores del Servicio Postal

*Trabajadores del Departamento de Vehículos Motorizados

*Trabajadores de comestibles, servicio de alimentos y procesamiento de alimentos.

La UPGHD recomienda encarecidamente a los empleadores de estas industrias que inscriban a sus trabajadores de inmediato, no sólo por lo esenciales que son estos servicios, sino también por el impacto en la propagación del COVID-19 en el condado de Wyandotte.

Más del 20% de los brotes en el condado de Wyandotte se han producido en supermercados, servicios de alimentos y entornos de procesamiento de alimentos.

Los empleadores de estos trabajadores deben registrarlos utilizando un formulario disponible en ughealth.info/vaccine o visitando wycokck.org/COVID-19 y haciendo clic en el botón de vacunas COVID-19. El formulario puede ser llenado por empleadores, organizaciones e individuos. Cualquier persona elegible para una vacuna debe registrarse primero y será contactado para hacer una cita. Van Liew enfatizó que las personas no deben ir a la instalación de vacunas de UGPHD sin una cita, ya que las vacunas sin cita previa no están disponibles.

Actualizaciones sobre vacunas para personas mayores del condado de Wyandotte

¡Han comenzado las vacunas para las personas mayores del condado de Wyandotte! A partir de esta semana, una parte de las vacunas se destinará cada semana a las personas mayores de 85 años, y se dará la máxima prioridad a los adultos mayores de ese grupo, como los que tienen 95 años o más. Los suministros de vacunas son todavía muy limitados y el plazo para vacunar a las personas mayores de 65 a 84 años dependerá del suministro disponible.

“Comenzaremos con nuestros adultos mayores primero, porque son más vulnerables a las infecciones por COVID-19”, dijo Van Liew.

Lo que las personas mayores deben hacer

Es de vital importancia para las personas mayores (con la ayuda de familiares o amigos si es necesario) completar la encuesta de vacunación para que puedan ser notificados cuando haya dosis de vacuna disponibles para ellos. La encuesta se puede encontrar en línea en ughealth.info/vaccine, o en wycokck.org/COVID-19 y haciendo clic en COVID-19 Vaccines. Vaya a ese sitio web y luego haga clic en el botón grande que dice “Complete el formulario de interés en vacunas”. El formulario está disponible en inglés y español. Para aquellos que no tienen conexión a Internet, llame al 3-1-1 para obtener ayuda para completar el formulario.

Una vez que haya completado el formulario, recibirá actualizaciones sobre cuándo es elegible para una vacuna, cómo hacer una cita, etc.

Consejos para recibir su vacuna

Cuando sea el momento de recibir la vacuna COVID-19, tenga en cuenta estos consejos:

*No se presente antes de la hora de su cita. Esto dará lugar a largas filas y más esperas.

*Por favor coma algo (incluso un bocadillo) antes de vacunarse.

*Esté preparado para esperar en el área de recuperación después de su vacunación; esta es una parte obligatoria del proceso.

*Use una camisa de manga corta para que pueda vacunarse más fácilmente (si hace frío, use un suéter o chaqueta sobre la camisa de manga corta).

Para más información sobre las vacunas, visite ughealth.info/Vaccine o llame al 3-1-1. Para obtener actualizaciones sobre COVID-19 en el condado, visite wycokck.org/COVID-19.