Mistrust a challenge in getting Hispanic community COVID vaccinated

By Tere Siqueira

Several new studies and media reports show that older Latino adults in the United States are skeptical of the safety and efficacy of COVID-19 vaccines.

According to health officials, 185,010 people have been vaccinated, or about 6.4% of the population, across the Kansas City area. Media outlets are reporting that, even when the distribution has been fair and equitable for Black and Hispanic residents, minorities are avoiding getting their shots because of mistrust of the healthcare system. That sense of mistrust – rooted in part to the mistrust of public institutions because of experiences with racism and discrimination – concerns health care officials, who see vaccinations as key to controlling the coronavirus pandemic.

Statistics from the Truman Medical Centers show that, of those who have gotten COVID-19 shots through that healthcare system, only 4% have been Hispanic. To increase that percentage, mobile vaccination sites are being installed in areas with high minority populations.

While such sites are being installed, COVID-19 vaccines are being rolled out gradually in Kansas and Missouri, in accordance with planning efforts that are based on three phases of availability. Kansas is in Phase 2.

Those being vaccinated during Phase 2 include people within housing facilities; ages 65 and older; high-contact critical workers, including firefighters, police officers, transportation workers, grocery store workers, workers in K-12 schools and childcare centers, U.S. Postal Service employees, retail and agricultural workers, and anyone previously prioritized who remains unvaccinated. The phase is expected to last until the end of February.

Missouri, meanwhile, is in Phase 1B of its vaccination plan. It entered that phase in mid-January.

Missourians being vaccinated include first responders; essential workers, including teachers, childcare workers, food service workers and agricultural workers; high-risk individuals ages 16-64; ages 65 and older; and all unvaccinated Missourians previously prioritized.

For more information about the vaccination process in Kansas, visit https://www.kansasvaccine.gov. For more information about the vaccination process in Missouri, visit https://covidvaccine.mo.gov/residents.

COVID-19 vaccinations are free. No insurance is required.

Desconfianza se convierte en un desafío para vacunar a la comunidad hispana contra el COVID

Varios estudios nuevos e informes de los medios muestran que los adultos latinos mayores en los Estados Unidos se muestran escépticos sobre la seguridad y eficacia de las vacunas de COVID-19.

Según los funcionarios de salud, se han vacunado 185,010 personas, o aproximadamente el 6.4% de la población, en el área de Kansas City. Los medios de comunicación informan que, incluso cuando la distribución ha sido justa y equitativa para los residentes negros e hispanos, las minorías están evitando recibir sus vacunas debido a la desconfianza en el sistema de salud. Ese sentimiento de desconfianza – arraigado, en parte, a la desconfianza de las instituciones públicas debido a las experiencias de racismo y de la discriminación – preocupa a los funcionarios de salud, que ven las vacunas como la clave para controlar la pandemia del coronavirus.

Las estadísticas de los Centros Médicos Truman muestran que, de los que recibieron inyecciones de COVID-19 a través de ese sistema de salud, solo el 4% eran hispanos. Para aumentar ese porcentaje, se están instalando sitios móviles de vacunación en áreas con alta población minoritaria.

Mientras se instalan dichos sitios, las vacunas para el COVID-19 se están implementando gradualmente en Kansas y Missouri, de acuerdo con los esfuerzos de planificación que se basan en tres fases de disponibilidad. Kansas está en la Fase 2.

Durante la Fase 2 recibiran vacunas aquellas personas que habitan dentro de centros de vivienda; mayores de 65 años; trabajadores necesarios de alto contacto incluidos bomberos, oficiales de policía, trabajadores del transporte, trabajadores de supermercados, trabajadores de escuelas secundaria y centros de cuidado infantil, empleados del Servicio Postal de EE. UU., trabajadores minoristas y agrícolas, y cualquier persona previamente priorizada que aun no haya sido vacunado. Se espera que la fase dure hasta finales de febrero.

Mientras tanto, Missouri se encuentra en la Fase 1B de su plan de vacunación. A la cual entro en mediados de enero.

Entre los habitantes de Missouri que se vacunan se incluyen al personal de primera línea; trabajadores esenciales, incluidos maestros, cuidadores de niños, trabajadores de servicios alimentarios y trabajadores agrícolas; personas de alto riesgo de 16 a 64 años; mayores de 65 años; y todos los habitantes de Missouri priorizados que no hayan sido vacunados.

Para obtener más información sobre el proceso de vacunación en Kansas, visite https://www.kansasvaccine.gov. Para obtener más información sobre el proceso de vacunación en Missouri, visite https://covidvaccine.mo.gov/residents.

Las vacunas COVID-19 son gratuitas. No se requiere seguro.