COVID-19 virtual panel scheduled by KU Medical Center

By Roberta Pardo

The KU Medical Center’s Juntos Center for Advancing Latino Health is hosting a COVID-19 panel aimed at the Hispanic community in Wyandotte and Johnson counties to dispel any myths about the virus and the vaccine.

Starting at 7 p.m., the virtual panel will be broadcast live Thursday (Feb. 18) on the organization’s YouTube and Facebook pages. The community can join the panel via Zoom and get any questions about COVID-19 and the vaccine answered.

Health experts from both Kansas counties will discuss the distribution and effectiveness of the vaccine and testing amidst vaccination. They also will answer any questions the attendees might have and address the pandemic’s impact on people’s mental health. For that reason, the panel will feature some mental health experts.

Father Giani, director of the Hispanic Ministries KCK, will be the presenter. There will be Spanish and sign-language interpretation.

The panel will mark the start of a series of panels whose primary audience are Hispanics in both Johnson and Wyandotte counties.

To join Thursday’s panel via Zoom, visit https://cutt.ly/TkCqatF or go to the Facebook page https://www.facebook.com/juntosks for the live stream.

Panel virtual sobre COVID-19 organizado por Juntos del KU Medical Center



El Juntos Center for Advancing Latino Health del KU Medical Center está organizando un panel sobre COVID-19 dirigido a la comunidad hispana en los condados de Wyandotte y Johnson para disipar cualquier mito sobre el virus y la vacuna.

“‘Superando Covid Juntos: Respuestas para la comunidad latina’ es un panel virtual organizado por la Aceleración Rápida de Diagnósticos para Poblaciones Desfavorecidas (RADx-UP) y el Centro JUNTOS para el Avance de la Salud Latina, cuyo objetivo principal es atender la necesidad de la comunidad hispana en los condados de Johnson y Wyandotte para estar informados sobre las pruebas y las vacunas de Covid-19”, dijo Paloma Martinez Crespo, coordinadora de comunicaciones de RADx-UP.

A partir de las 7 p.m., el panel virtual se transmitirá en vivo el jueves (18 de febrero) en las páginas de YouTube y Facebook de la organización. La comunidad puede unirse al panel a través de Zoom y obtener respuestas a sus preguntas sobre COVID-19 y la vacuna.

Los expertos en salud de ambos condados de Kansas analizarán la distribución y la eficacia de la vacuna y las pruebas en medio de la vacunación. También responderán cualquier pregunta que puedan tener los asistentes y abordarán el impacto de la pandemia en la salud mental de las personas. Por esa razón, el panel contará con algunos expertos en salud mental.

El padre Giani, director de Ministerios Hispanos KCK, será el presentador. Habrá interpretación al español y al lenguaje de señas.

El panel marcará el inicio de una serie de paneles cuya audiencia principal son los hispanos en los condados de Johnson y Wyandotte.

Para unirse al panel del jueves a través de Zoom, visite https://cutt.ly/TkCqatF o vaya a la página de Facebook https://www.facebook.com/juntosks para ver la transmisión en vivo.