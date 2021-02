Editorial: Gearing up for uncommon emergencies

There’s a potentially lifesaving takeaway from this storm of misery besetting us locally and across the nation. Amid a deadly, year-long pandemic, we’re experiencing snow along with record-breaking, bitter cold temperatures causing a host of problems – rolling power outages, frozen pipes, low water pressure, carbon monoxide poisonings, slick outdoor surfaces, hazardous travel, motorists stranded by dead vehicle batteries and truckers marooned when arctic cold turns diesel fuel to gel.

Metro area temperatures have been below freezing since Feb. 5, and several days and nights in the past week have seen historic low temperatures.

We’re not alone. According to the National Weather Service on Feb. 15, more than 150 million people from the Southern Plains and Ohio Valley to the Northeast were under some form of winter weather advisory. And millions of Americans are without power from planned rolling blackouts and unplanned outages. Here in the metro, electric utilities cut power earlier this week in controlled rolling cutoffs because of the unprecedented demand for power. Most of the outages lasted for up to 90 minutes and affected a few thousand customers at a time.

This latest emergency teaches us the critical urgency of being prepared for a variety of emergencies. Planning must obviously include such uncommon crises as this widespread winter storm with its record-setting frigid temperatures. We’re accustomed to preparing for recurring emergencies, such as fire, tornado and winter driving; this month’s exceptional weather instructs us to broaden our emergency preparedness to include the extraordinary.

There are many reliable sources, most available in English and several languages, including Spanish. Trusted websites that offer emergency preparedness checklists and ideas for different kinds of disasters include the Mid-America Regional Council’s PrepareMetroKC.org, the federal government’s ready.gov, the American Red Cross’s how to prepare for emergencies and the Federal Emergency Management Agency’s preparedness videos. The U.S. Small Business Administration even offers emergency preparedness, including Covid relief resources for America’s small business owners.

Every October, designated as Fire Prevention Month, we’re reminded to update our household’s fire safety measures. Each April, tornado awareness month, families review plans for tornado safety at home and away.

Every winter, the Highway Patrol and the National Safety Council remind motorists what winter car survival kits should contain. Items include battery booster cables, ice scrapers and portable shovel in good condition, working flashlight and backup batteries, roadside triangles, basic first aid kit, cellphone charger, spare gloves, blanket, boots, hat, bottled water and non-perishable food items, such as nuts, dried fruit or high-energy bars.

We learned last year how to cope in a pandemic; we adjusted to disruptions in our nation’s supply chains that resulted in supply shortages and planned accordingly. Now, we’re challenged to prepare appropriately for prolonged weather extremes, such as deadly heatwaves and this dangerous Arctic outbreak.

The more ready we are for anything that happens, the better are our chances for survival and a more favorable outcome. Benjamin Franklin, one of our Founding Fathers said, “By failing to prepare, you are preparing to fail.”

Nota bene:

•MARC’s PrepareMetroKC.org https://preparemetrokc.org/

•The federal government’s ready.gov https://www.ready.gov/plan

•American Red Cross’s how to prepare for emergencies https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies.html

•FEMA’s preparedness videos https://www.ready.gov/videos

•The SBA’s emergency preparedness for small businesses https://www.sba.gov/business-guide/manage-your-business/prepare-emergencies

Opinión: Preparándose para emergencias poco comunes

Hay una lección que podría salvar vidas de esta tormenta de miseria que nos acecha a nivel local y en todo el país. En medio de una pandemia mortal de un año de duración, estamos experimentando nieve junto con temperaturas muy frías y sin precedentes que causan una serie de problemas: cortes de energía, tuberías congeladas, baja presión de agua, intoxicación por monóxido de carbono, superficies exteriores resbaladizas, viajes peligrosos, automovilistas varados por baterías de vehículos agotadas y camioneros abandonados cuando el frío ártico convierte el combustible diesel en gel.

Las temperaturas del área metropolitana han estado bajo cero desde el 5 de febrero, y durante varios días y noches durante la semana pasada se registraron bajas históricas.

No estamos solos. Según el Servicio Meteorológico Nacional el 15 de febrero, más de 150 millones de personas de las llanuras del sur y el valle de Ohio hasta el noreste estaban bajo algún tipo de aviso de clima invernal. Y millones de estadounidenses están sin electricidad debido a apagones planificados y apagones no planificados. Aquí, en el metro, las empresas de servicios eléctricos cortaron la energía a principios de esta semana en cortes controlados debido a la demanda de energía sin precedentes. La mayoría de las interrupciones duraron hasta 90 minutos y afectaron a varios miles de clientes a la vez.

Esta última emergencia nos enseña la urgencia crítica de estar preparados para una variedad de emergencias. Obviamente, la planificación debe incluir crisis tan poco comunes como esta tormenta invernal generalizada con temperaturas gélidas sin precedentes. Estamos acostumbrados a prepararnos para emergencias recurrentes, como incendios, tornados y conducción en invierno; el clima excepcional de este mes nos instruye a ampliar nuestra preparación para emergencias para incluir lo extraordinario.

Hay muchas fuentes confiables, la mayoría disponibles en inglés y en varios idiomas, incluido el español. Los sitios web confiables que ofrecen listas de verificación de preparación para emergencias e ideas para diferentes tipos de desastres incluyen PrepareMetroKC.org del Mid-America Regional Council, ready.gov del gobierno federal, cómo prepararse para emergencias de la Cruz Roja Americana y videos de preparación de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. La Administración de Pequeñas Empresas incluso ofrece preparación para emergencias, incluidos los recursos de ayuda de Covid para los propietarios de pequeñas empresas del país.

Cada octubre, designado como el Mes de la Prevención de Incendios, se nos recuerda que debemos actualizar las medidas de seguridad contra incendios de nuestro hogar. Cada mes de abril, mes de concientización sobre tornados, las familias revisan los planes para la seguridad de tornados en casa y fuera de ella.

Cada invierno, la Patrulla de Carreteras y el Consejo Nacional de Seguridad recuerdan a los automovilistas qué deben contener los kits de supervivencia para vehículos de invierno. Los artículos incluyen cables de refuerzo de batería, raspadores de hielo y pala portátil en buen estado, linterna en funcionamiento y baterías de respaldo, triángulos en la carretera, botiquín básico de primeros auxilios, cargador de celular, guantes de repuesto, manta, botas, sombrero, agua embotellada y alimentos no perecederos, como frutos secos o barritas energéticas.

El año pasado aprendimos cómo hacer frente a una pandemia; Feb-16-21EditPreparedness-ESPANOLnos ajustamos a las interrupciones en las cadenas de suministro de nuestra nación que resultaron en escasez de suministro y planificamos de acuerdo a eso. Ahora, tenemos el desafío de prepararnos adecuadamente para condiciones climáticas extremas prolongadas, como olas de calor mortales y este peligroso brote de frío.

Cuanto más preparados estemos para cualquier cosa que suceda, mejores serán nuestras posibilidades de supervivencia y un resultado más favorable. Benjamin Franklin, uno de nuestros padres fundadores, dijo: “Al no prepararse, se está preparando para fracasar”.

Nota bene:

*PrepareMetroKC.org de MARC https://preparemetrokc.org/

*Ready.gov del gobierno federal https://www.ready.gov/plan

*Cómo prepararse para emergencias de la Cruz Roja Americana https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies.html

*Videos de preparación de FEMA https://www.ready.gov/videos

*La preparación para emergencias de la SBA para pequeñas empresas https://www.sba.gov/business-guide/manage-your-business/prepare-emergencies