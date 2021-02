KCKPD Rolls Out New In-Car and Body-Worn Camera Systems

Department Welcomes Community’s Questions and Input

The Kansas City Kansas Police Department is launching a campaign to give the public more information about its new integrated camera system. The new system includes multi-camera, in-car technology plus Officer body-worn cameras.

Body-worn cameras are relatively small devices that record interactions between community members and Officers. The video and audio recordings from both the body-worn cameras and in-car camera system will be used to demonstrate transparency to the community, to document statements, observations, behaviors and other evidence and to deter unprofessional, illegal and inappropriate behaviors by both law enforcement and the public. All officers whose assignments place them in contact with the public on a daily basis, such as Patrol, Community Policing and Traffic, in addition to sergeants, will be issued the body-worn cameras. Other Officers may be assigned body-worn cameras, depending upon their assignment within the department. The full rollout of these new camera systems is expected to be complete by the end of this month.

“We have been eagerly awaiting the implementation of this technology,” Michael York, acting chief, Kansas City, Kansas Police Department, said. “Body-worn cameras have quickly become standard for law enforcement across the nation and our hope is that the community views this as a positive move forward as it serves to protect both Officers and members of the public with whom we come into contact. At the same time, we realize that there is always a bit of apprehension with something new. That is why over the days and weeks to come we will work to educate and familiarize residents through social media, virtual presentations to community and civic groups, and personal interaction.”

Community, business or civic groups that have questions about the new camera systems are invited to schedule a virtual presentation and question and answer session by emailing the KCKPD Public Information Office at PIO@kckpd.org.

KCKPD lanza nuevo sistemas de cámaras para las patrullas y para el cuerpo

El Departamento da la bienvenida a las preguntas y comentarios de la comunidad

El Departamento Policía de Kansas City, Kansas (KCKPD, por sus siglas en inglés) está lanzando una campaña para brindar al público más información sobre su nuevo sistema de cámara integrado. El nuevo sistema incluye tecnología multicámara en las patrullas, además de cámaras de oficial para llevar en el cuerpo.

Las cámaras corporales son dispositivos relativamente pequeños que registran las interacciones entre los miembros de la comunidad y los oficiales. Las grabaciones de video y audio tanto de las cámaras corporales como del sistema de cámaras de las patrullas se utilizarán para demostrar transparencia a la comunidad, para documentar declaraciones, observaciones, comportamientos y otras pruebas y para disuadir comportamientos no profesionales, ilegales e inapropiados de parte de los oficiales policiales y el público.

Todos los oficiales cuyas asignaciones los pongan en contacto con el público a diario, como Patrulla, Vigilancia Comunitaria y Tráfico, además de los sargentos, recibirán las cámaras corporales. A otros oficiales se les pueden asignar cámaras corporales, dependiendo de su asignación dentro del departamento. Se espera que el despliegue completo de estos nuevos sistemas de cámaras esté completo a finales de este mes.

“Hemos estados esperando ansiosamente la implementación de esta tecnología”, dijo Michael York, jefe interino del Departamento de Policía de Kansas City, Kansas. “Las cámaras corporales se han convertido rápidamente en estándar para las fuerzas del orden en todo el país y nuestra esperanza es que la comunidad vea esto como un avance positivo, ya que sirve para proteger tanto a los oficiales como a los miembros del público con los que entramos en contacto. Al mismo tiempo, nos damos cuenta de que siempre hay un poco de aprensión con algo nuevo. Es por eso que durante los próximos días y semanas trabajaremos para educar y familiarizar a los residentes a través de las redes sociales, presentaciones virtuales a grupos comunitarios y cívicos e interacción personal”.

Se invita a los grupos comunitarios, empresariales o cívicos que tengan preguntas sobre los nuevos sistemas de cámaras a programar una presentación virtual y una sesión de preguntas y respuestas enviando un correo electrónico a la Oficina de Información Pública de KCKPD a PIO@kckpd.org.