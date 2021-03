Hablando con la abogada: Invest in your immigration case now!

The time is now to file your immigration case! Many families will be receiving tax refunds and new stimulus checks soon. What better way to improve your life than to begin your green card or citizenship process!

The IRS is now accepting tax returns – file now before the April 15th deadline. If you need help finding a tax preparer, you can call 211 to find a FREE tax preparer near you. Filing online and having a direct deposit of your refund is the quickest way to receive your tax refund.

Congress is debating a third stimulus package. It is likely that $1400 checks will go to adults with valid social security numbers – even if they are married to undocumented immigrants! Families will also receive $1400 per dependent child!

Many people are eligible for their permanent residency, but have been waiting to start.Now is the time to file your case before any reform is announced. We can get your case filed now – providing protection and a path to work authorization. If you have a US Citizen or Permanent Resident Spouse, don’t wait any longer – call us to find out your options to start your case today!

It is also important to file your citizenship application now! These cases are taking 8-10 months to complete. We will vote again in 2022 – don’t be left out! We help many people pass the citizenship exam with our support. We also can help you avoid the exam if you cannot learn English. Call us today to find out how we can help!

Don’t waste this opportunity! Invest in yourself and your family with your tax refund and stimulus payments. Contact us through Facebook at www.facebook.com/jpiedralaw or call us at 816-895-6363 to find out how we can help!

¡Invierta en su caso de inmigración ahora!

¡Ahora es el momento de presentar su caso de inmigración! Muchas familias recibirán pronto reembolsos de impuestos y nuevos cheques de estímulo. ¡Qué mejor manera de mejorar su vida que comenzar su proceso de ciudadanía o tarjeta verde!

El IRS ahora está aceptando declaraciones de impuestos; preséntelas ahora antes de la fecha límite del 15 de abril. Si necesita ayuda para encontrar un preparador de impuestos, puede llamar al 211 para encontrar un preparador de impuestos GRATIS cerca de usted. Presentar en línea y tener un depósito directo de su reembolso es la forma más rápida de recibir su reembolso de impuestos.

El Congreso está debatiendo un tercer paquete de estímulo. Es probable que los cheques de $ 1400 se destinen a adultos con números de seguro social válidos, ¡incluso si están casados ​​con inmigrantes indocumentados! ¡Las familias también recibirán $ 1400 por hijo dependiente!

Muchas personas son elegibles para su residencia permanente, pero han estado esperando para comenzar. Ahora es el momento de presentar su caso antes de que se anuncie cualquier reforma. Podemos presentar su caso ahora, brindando protección y un camino hacia la autorización de trabajo. Si tiene un cónyuge residente permanente o ciudadano estadounidense, no espere más, llámenos para conocer sus opciones para comenzar su caso hoy mismo.

¡También es importante presentar su solicitud de ciudadanía ahora! Estos casos tardan entre 8 y 10 meses en completarse. Votaremos de nuevo en 2022, ¡no te quedes fuera! Ayudamos a muchas personas a aprobar el examen de ciudadanía con nuestro apoyo. También podemos ayudarlo a evitar el examen si no puede aprender inglés. ¡Llámenos hoy para descubrir cómo podemos ayudar!

¡No pierda esta oportunidad! Invierta en usted y su familia con su reembolso de impuestos y pagos de estímulo. Contáctenos a través de Facebook en www.facebook.com/jpiedralaw o llámenos al 816-895-6363 para averiguar cómo podemos ayudar.