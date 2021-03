Go Beyond the Rumors – Get the Facts About COVID-19 Vaccines!

In this day and age of 24-hour news, social media and so many other sources of information (and not all of it true), it’s easy to become confused regarding the facts about COVID-19 vaccines. Social media in particular is full of misinformation that makes many people hesitant to get the vaccine when it becomes available to them.

The Unified Government’s Public Health Department has just launched a new website and communications campaign to help people go beyond the rumors and get the facts about COVID-19. This site contains a wealth of information about the vaccines, how they work, and many other vaccine-related topics. You can find this new information hub at WycoVaccines.org.

One of the highlights of this new resource is a question and answer document that answers many common questions about myths surrounding COVID-19. For example:

Can a COVID-19 vaccine make me sick with COVID-19?

No. None of the authorized and recommended COVID-19 vaccines or COVID-19 vaccines currently in development in the United States contain the live virus that causes COVID-19. This means that a COVID-19 vaccine cannot make you sick with COVID-19.

Is it safe for me to get a COVID-19 vaccine if I would like to have a baby one day?

Yes, people who want to get pregnant in the future may receive the COVID-19 vaccine. Scientists study every vaccine carefully for side effects, immediately and for years afterward. Based upon current knowledge, health care experts believe that COVID-19 vaccines are unlikely to pose a risk to a person trying to become pregnant, whether in the short or long term.

The American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), the American Society for Reproductive Medicine (ASRM), and the Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM) released a statement in February in which they said, “As experts in reproductive health, we continue to recommend that the vaccine be available to pregnant individuals. We also assure patients that there is no evidence that the vaccine can lead to loss of fertility.”

Was the development of these vaccines rushed?

There are many reasons why these COVID-19 vaccines could be developed so quickly:

*The COVID-19 vaccines from Pfizer/BioNTech and Moderna were created with a method that has been in development for years, so the companies could start the vaccine development process early in the pandemic.

*The vaccine developers didn’t skip any testing steps, but they did conduct some of these steps on an overlapping schedule to gather data faster.

*Vaccine projects had plenty of resources, as governments invested in research and/or paid for vaccines in advance.

*Because COVID-19 is so contagious and widespread, it didn’t take long to see if the vaccine worked for the study volunteers who were vaccinated.

Are they really safe?

Studies found that the two initial vaccines (Moderna and the Pfizer/BioNTech vaccines) are safe and are 94-95% effective. It’s important to remember:

*Millions of people in the United States alone have safely received COVID-19 vaccines.

*Some people do have side effects from the vaccine, like pain at the injection site, fatigue, or a low-grade fever. These side effects are not harmful – they simply mean your immune system is responding and building up immunity to protect you. These side effects are also short-lived (they should go away in a few days).

*Serious allergic reactions to COVID-19 vaccines are very rare, and if they do happen, they are treatable.

To get more facts about COVID-19 vaccines, visit WycoVaccines.org or call 3-1-1.

Vaya más allá de los rumores: ¡conozca los hechos sobre las vacunas contra el COVID-19!

En esta época de noticias de 24 horas, redes sociales y tantas otras fuentes de información (y no todas son verdaderas), es fácil confundirse con respecto a los hechos sobre las vacunas contra el COVID-19. Las redes sociales, en particular, están llenas de información errónea que hace que muchas personas duden en recibir la vacuna cuando esté disponible para ellos.

El Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado acaba de lanzar un nuevo sitio web y una campaña de comunicaciones para ayudar a las personas a ir más allá de los rumores y conocer los hechos sobre el COVID-19. Este sitio contiene una gran cantidad de información sobre las vacunas, cómo funcionan y muchos otros temas relacionados con las vacunas. Puede encontrar este nuevo centro de información en WycoVaccines.org.

Uno de los aspectos más destacados de este nuevo recurso es un documento de preguntas y respuestas que responde a muchas preguntas comunes sobre los mitos que rodean al COVID-19. Por ejemplo:

¿Puede una vacuna contra el COVID-19 enfermarme de COVID-19?

No. Ninguna de las vacunas contra el COVID-19 autorizadas y recomendadas o vacunas actualmente en desarrollo en Estados Unidos contienen el virus vivo que causa el COVID-19. Esto significa que una vacuna contra el COVID-19 no puede enfermarlo con COVID-19.

¿Es seguro para mí recibir la vacuna COVID-19 si quisiera tener un bebé algún día?

Sí, las personas que quieran quedar embarazadas en el futuro pueden recibir la vacuna contra el COVID-19. Los científicos estudian cuidadosamente cada vacuna para detectar efectos secundarios, inmediatamente y durante años después. Según el conocimiento actual, los expertos en atención médica creen que es poco probable que las vacunas contra el COVID-19 representen un riesgo para una persona que intenta quedar embarazada, ya sea a corto o largo plazo.

El Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (ACOG, por sus siglas en inglés), la Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva (ASRM, por sus siglas en inglés) y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal (SMFM, por sus siglas en inglés) publicaron un comunicado en febrero en el que decían: “Como expertos en salud reproductiva, continuamos recomendando que la vacuna esté disponible para las embarazadas. También les aseguramos a los pacientes que no hay evidencia de que la vacuna pueda conducir a la pérdida de la fertilidad”.

¿Se apresuró el desarrollo de estas vacunas?

Hay muchas razones por las que estas vacunas contra el COVID-19 pudieron desarrollarse tan rápidamente:

*Las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer/BioNTech y Moderna se crearon con un método que ha estado en desarrollo durante años, por lo que las empresas pudieron comenzar el proceso de desarrollo de la vacuna al principio de la pandemia.

*Los desarrolladores de vacunas no omitieron ningún paso de prueba, pero llevaron a cabo algunos de estos pasos en un cronograma superpuesto para recopilar datos más rápido.

*Los proyectos de vacunas tenían muchos recursos, ya que los gobiernos invirtieron en investigación y/o pagaron las vacunas por adelantado.

*Debido a que el COVID-19 es tan contagioso y generalizado, no se tardó mucho en ver si la vacuna funcionaba para los voluntarios del estudio que fueron vacunados.

¿Son realmente seguras?

Los estudios encontraron que las dos vacunas iniciales (las de Moderna y Pfizer/BioNTech) son seguras y tienen un 94-95% de efectividad. Es importante recordar que:

*Millones de personas sólo en Estados Unidos han recibido vacunas contra el COVID-19 de manera segura.

*Algunas personas tienen efectos secundarios de la vacuna, como dolor en el lugar de la inyección, fatiga o fiebre baja. Estos efectos secundarios no son dañinos, simplemente significan que su sistema inmunológico está respondiendo y acumulando inmunidad para protegerlo. Estos efectos secundarios también son de corta duración (deberían desaparecer en unos días).

*Las reacciones alérgicas graves a las vacunas contra el COVID-19 son muy raras y, si ocurren, son tratables.

Para obtener más información sobre las vacunas contra el COVID-19, visite WycoVaccines.org o llame al 3-1-1.