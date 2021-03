KC protesters calling justice for Donnie Sanders

Story by Roberta Pardo, Photo cortesy by Darrius Smith/KSHB-TV

On March 6, a group of more than 50 protesters marched along Ward Parkway from Arno Park to Prosecutor Jean Peters Baker’s house in Kansas City, Missouri, calling for justice for Donnie Sanders, as reported by The Kansas City Star.

Sanders was fatally shot and killed by Kansas City police officer Blayne Newtown on March 12, 2020. Last week, the prosecutor’s office announced Newton would not be charged for shooting Sanders. Baker cited a lack of evidence to file charges.

“We’re going to keep going … until we get some form of justice,” Reshonda Sanders, Donnie Sanders’ little sister, told The Star.

The Sanders family had two demands for Baker: to release a complete copy of the police investigation file and a complete copy of all the evidence Baker had reviewed when making the decision to not prosecute the officer.

“We demand for Officer Newton to be held accountable for his actions and that’s all we’re asking – for him to be held accountable,” Reshonda Sanders said.

Newton is the same officer whose arrest of a pregnant Black woman in September 2020 is under review.

Protesters marched back to Arno Park calling for justice for Donnie Sanders, the firing of Chief Rick Smith and carried several signs that read: “Demilitarize Police, Defend Black Life.”

Manifestantes de Kansas City piden justicia para Donnie Sanders

El 6 de marzo, un grupo de más de 50 manifestantes marchó a lo largo de Ward Parkway desde Arno Park hasta la casa de la fiscal Jean Peters Baker en Kansas City, Missouri, pidiendo justicia para Donnie Sanders, según reportó The Kansas City Star.

Sanders fue asesinado a tiros por el oficial de policía de Kansas City Blayne Newtown el 12 de marzo de 2020. La semana pasada, la oficina del fiscal anunció que Newton no sería acusado de disparar contra Sanders. Baker citó la falta de pruebas para presentar cargos.

“Vamos a seguir adelante … hasta que obtengamos alguna forma de justicia”, dijo a The Star Reshonda Sanders, la hermana pequeña de Donnie Sanders.

La familia Sanders tenía dos demandas para Baker: entregar una copia completa del archivo de investigación policial y una copia completa de todas las pruebas que Baker había revisado al tomar la decisión de no procesar al oficial.

“Exigimos que el oficial Newton rinda cuentas por sus acciones y eso es todo lo que pedimos: que se le haga responsable”, dijo Reshonda Sanders.

Newton es el mismo oficial cuyo arresto de una mujer negra embarazada en septiembre de 2020 está bajo revisión.

Los manifestantes marcharon de regreso a Arno Park pidiendo justicia para Donnie Sanders, el despido del jefe de policía, Rick Smith, y portando varios carteles que decían: “Desmilitaricen a la policía, defiendan la vida de los afroamericanos”.