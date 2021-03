Women’s History Month: Acosta helps community through her work at Truman

By Angie Baldelomar

Jackie Acosta has been a nurse for 14 years, but she never considered nursing as a career until after graduating college with another degree.

“Nursing is my second career,” Acosta said. “I graduated from college and I still kind of wasn’t fulfilled, and (it) kind of took me a little bit to figure out what I wanted to do with my life.”

Around that time, Acosta was the birth coach for her sister-in-law and was in the room when her nephew was born.

“And I was like, ‘Oh my God, this is what I want to do for the rest of my life,’” she said. “It took me a while to figure it out. But when I figured it out, I knew that … this (was) the passion that I (had) been looking for.”

Acosta attended all the birthing classes with her brother and his wife.

“I remember this instructor said, ‘You would make the best nurse,’” she said.

After her nephew’s birth, Acosta went to nursing school. It remains the best decision she has made. Since then, she has gone on to work as a pre-anesthesia assessment nurse for the Outpatient Surgery Center at Truman Medical Center.

When Acosta was younger, nursing never crossed her mind, she recalled. What she always knew she wanted was to do something that allowed her to travel and meet people from around the world.

“When I became a nurse, it was amazing because as a nurse, you can do travel nursing; and then working at Truman, it’s so diverse, the community, that we can meet people from all over the world,” Acosta said.

Acosta’s favorite part of being a nurse is helping people, particularly those in underserved communities, which is a big part of Truman’s patient population. She has been at Truman for 13 years. In 2013, she won Nurse of the Year.

“I just really, really love what I do,” Acosta said. “I just want to make sure that the patients are treated the way I would want, like, my loved ones to be treated.”

The advice Acosta offers to young Latinos, in commemoration of March as Women’s History Month, is to not “feel pressure to make decisions or feel pressured to find a career in a certain timeline.”

“Find things that bring out passion; … see what stirs the fires in your heart,” Acosta said.

Acosta ayuda a la comunidad a través de su trabajo en Truman Med

Jackie Acosta ha sido enfermera durante 14 años, pero nunca consideró la enfermería como una carrera hasta después de graduarse de la universidad con otro título.

“La enfermería es mi segunda carrera”, dijo Acosta. “Me gradué de la universidad y todavía no me sentía satisfecha, y me tomó un poco descubrir qué quería hacer con mi vida”.

Por esa época, Acosta fue la entrenadora de partos de su cuñada y por ello estuvo en la habitación cuando nació su sobrino.

“Y yo estaba como, ‘Dios mío, esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida’”, dijo. “Me llevo un rato descubrirlo. Pero cuando lo hice, supe que … esta (era) la pasión que (había) estado buscando”.

Acosta asistió a todas las clases de parto con su hermano y su esposa.

“Recuerdo que este instructor dijo: ‘Serías la mejor enfermera’”, dijo.

Después del nacimiento de su sobrino, Acosta fue a la escuela de enfermería. Sigue siendo la mejor decisión que ha tomado. Desde entonces, ha trabajado como enfermera de evaluación previa a la anestesia para el Centro de Cirugía para Pacientes Ambulatorios del Centro Médico Truman.

Cuando Acosta era más joven, la enfermería nunca se le pasó por la cabeza, recordó. Lo que siempre supo que quería era hacer algo que le permitiera viajar y conocer gente de todo el mundo.

“Cuando me convertí en enfermera, fue increíble porque, como enfermera, puedes hacer viajes de enfermería; y luego trabajando en Truman, es tan diversa, la comunidad, que podemos conocer gente de todo el mundo”, dijo Acosta.

La parte favorita de Acosta de ser enfermera es ayudar a las personas, particularmente a las que viven en comunidades desatendidas, que es una gran parte de la población de pacientes de Truman. Lleva 13 años en Truman. En 2013, ganó el premio a Enfermera del Año.

“Realmente, realmente amo lo que hago”, dijo Acosta. “Sólo quiero asegurarme de que los pacientes sean tratados de la forma en que yo quisiera que se tratara a mis seres queridos”.

El consejo que ella ofrece a los jóvenes latinos, en conmemoración de marzo como el Mes de la Mujer, es que no “se sientan presionados para tomar decisiones o sentirse presionados para encontrar una carrera en una línea de tiempo determinada.”

“Encuentra cosas que hagan aflorar la pasión; … mira lo que despierta el fuego en tu corazón”, dijo Acosta.