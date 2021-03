Jorge Ramos: Why Has There Been a Spike of Anti-Asian Hate?

Pandemics fade. Racism does not. And when a president like Donald Trump unfairly blames an entire ethnic group for the coronavirus pandemic crisis, it can embolden discrimination and violence.

On a recent January morning, Vicha Ratanapakdee, an 84-year-old from Thailand, was walking in the Anza Vista neighborhood of San Francisco. Suddenly, for no apparent reason, the police say, a 19-year-old man slammed into Mr. Vicha, knocking him down. He died two days later in the hospital.

Mr. Vicha’s family believe the attack was a hate crime, that he was targeted because he was Asian. Unfortunately, Mr. Vicha is far from the only victim of anti-Asian violence in recent months.

In late January, a 91-year-old man was shoved from behind by a stranger while he was walking down a street in Oakland’s Chinatown. He fell down face-first but survived. The assault happened in daylight directly outside the Asian Resource Center, a gathering spot for the Asian-American community. A 28-year-old man was charged in the attack.

Both episodes were caught on tape by security cameras. But many other acts of violence have occurred with no record of the incidents.

From March 19 to Dec. 31 last year, the organization Stop AAPI Hate received 2,808 firsthand reports of violence against the Asian community from 47 states and the District of Columbia. Stop AAPI Hate was created in California in 2020 to track acts of violence against Asian-Americans, which have risen significantly during the pandemic. (A.A.P.I. stands for Asian-American and Pacific Islander.) These incidents have ranged from robbery and assault to spitting and verbal abuse. The victim’s race was cited as the primary reason for the attack in over 90 percent of the 2,808 reported cases.

Why is this happening?

“The rhetoric spurred by the previous administration when the pandemic started — using ‘China virus,’ ‘kung flu’ and all that kind of stuff — has made Asian-Americans a target to basically people who are racist,” Daniel Wu, star of the television series “Into the Badlands,” told me in a recent interview. Mr. Wu was born in Berkeley, Calif., worked as an actor in Hong Kong for many years and is now active in the campaign to prevent attacks against Asian-Americans.

It is hard to understand what would drive a young man to shove an elderly Asian man to the ground.

What is clear is that these attacks are occurring during not only a pandemic but also a cultural and demographic revolution in the United States.

According to the Pew Research Center, the Asian-American population increased by 72 percent from 2000 to 2015, making it the fastest growing ethnic group in the United States, surpassing even the Latino population’s growth rate of 60 percent. This reflects the greater number of Asian immigrants compared with Latin American immigrants in recent years.

Based on 2018 data, the Census Bureau estimates that there are 22.6 million people of Asian descent living in the United States, representing nearly 7 percent of the country’s total population, with the largest communities coming from China, India and the Philippines.

By 2044, America’s white population may no longer represent a majority of the country, according to the Census Bureau’s calculations. And what we’ve been witnessing in the United States — on the streets of the nation’s Chinatowns, in the Capitol on Jan. 6 and in Charlottesville, Va., in 2017 — is the resentment and incomprehension of a small yet aggressive segment of the population that refuses to accept that the country is changing, that it is increasingly made up of people from many different backgrounds.

As more nonwhite immigrants come to the United States, generating more economic and political power, their visibility will only increase. But so will the xenophobia and criticism they face.

The assaults and insults against the Asian-American community bear a striking resemblance to the plight that Latinos and Black and Indigenous people have endured for centuries in the United States. A common racist attack against the Latino community — and now, increasingly, Asian-Americans — is the demand, “Go back to your own country!” A difficult demand for the millions of us who are American citizens.

This combination of anti-immigrant resentment and Mr. Trump’s anti-Asian rhetoric has produced an explosive situation.

Thankfully, many Americans are ready to fight back. Recently, I spoke to two community activists and organizers, Forrest Liu and Will Lex Ham, just as they were embarking on a safety patrol through San Francisco’s Chinatown.

They were distributing leaflets to merchants and visitors with information in their language about how to protect themselves from potential attacks. Mr. Lex Ham, who also works as an actor, told me that he and Mr. Liu were giving whistles to community members and that they would “be their eyes out there to deter any possible crime.”

Community efforts like these have been backed by a recent memorandum signed by President Biden directing the government to fight prejudice against Asian-Americans, as well as a pledge from the Department of Justice to investigate incidents of racist violence.

Sooner or later, the pandemic will disappear. But as the popular slogan goes, there is no vaccine for racism. That is why the idea of a society in which we are all equal — as described in the Declaration of Independence — is a promise we must fight for every qaday.

Las pandemias pasan, pero el racismo continúa

Las pandemias pasan. El racismo no. Y cuando un presidente como Donald Trump acusa injustamente a un grupo étnico o a una nación por la actual pandemia del coronavirus, las consecuencias pueden propiciar discriminación y violencia.

Este es el caso de Vicha Ratanapakdee, un hombre de 84 años de Tailandia, quien fue brutalmente atacado mientras caminaba en el vecindario de Anza Vista en San Francisco. Eran cerca de las 8:30 de la mañana de un jueves de enero cuando, de acuerdo con la policía, un joven de 19 años corrió contra la víctima y lo golpeó, sin razón aparente. Ratanpakdee murió de la caída dos días después en el hospital.

Sus familiares creen que se trata de un crimen de odio, un acto cometido contra Ratanpakdee por el simple hecho de que era un hombre de origen asiático. Desafortunadamente, no ha sido la única víctima de la violencia contra la comunidad asiática en Estados Unidos en los meses recientes.

A finales de enero, un hombre de 91 años que caminaba por una calle de Chinatown en Oakland fue golpeado por la espalda por un individuo. El anciano cayó contra el piso pero sobrevivió el golpe. Este ataque ocurrió a plena luz del día frente al Asian Resource Center, donde se reúnen miembros de la comunidad asiáticoestadounidense. Un hombre de 28 años fue acusado por el ataque.

Ambos episodios fueron grabados por cámaras de seguridad. Pero muchos más han ocurrido sin ningún registro.

Del 19 de marzo al 31 de diciembre de 2020, la organización Stop AAPI Hate recibió 2808 reportes de primera mano de ataques contra la población asiáticoestadounidense y de isleños del Pacífico (conocidos, por su sigla en inglés, como AAPI) en 47 estados y el distrito de Columbia. Esta organización fue creada el año pasado para reportar, denunciar y detener los actos de violencia y xenofobia contra la comunidad asiáticoestadounidense en el país, que han aumentado de manera alarmante durante la pandemia. Las agresiones van desde robos y golpes hasta escupitajos e insultados verbales. En más del 90 por ciento de los casos reportados la razón del ataque es, simplemente, la raza de la víctima.

¿Por qué está pasando esto?

“La retórica esparcida por el gobierno anterior cuando comenzó la pandemia —usando términos como ‘el virus chino’ o ‘Kung Flu’— ha hecho que los asiáticoestadounidenses sean atacados por gente racista”, me dijo en una entrevista el actor Daniel Wu, protagonista de la serie Into the Badlands, quien nació en Berkeley, California, trabajó muchos años en Hong Kong y ahora forma parte de la campaña para prevenir más ataques.

Es difícil entender qué hace que un joven empuje violentamente al piso a un anciano.

Lo que está claro es que los ataques no sólo han estado ocurriendo durante la pandemia, sino también en medio de una revolución demográfica y cultural en Estados Unidos.

Entre 2000 y 2015, de acuerdo con el Pew Research Center, la población asiáticoestadounidense creció un 72 por ciento, y se convirtió en el grupo étnico de más rápido crecimiento en Estados Unidos, superando el crecimiento de 60 por ciento de los latinos durante el mismo periodo. Esto se debe, en parte, a que en los últimos años han entrado al país un mayor número de inmigrantes de origen asiático que de origen latinoamericano.

De acuerdo al censo de 2018, hay 22,6 millones de personas de origen asiático viviendo en Estados Unidos (lo que representa casi el 7 por ciento de la población). Las comunidades más grandes vienen de China, India y Filipinas.

En 2044, la población blanca dejará de ser mayoría, según las proyecciones de la oficina del censo. Y lo que hemos visto —tanto en las calles de los llamados barrios chinos en distintas ciudades del país, en Charlottesville, Virginia, en 2017, y en los pasillos del Capitolio en Washington el 6 de enero— es el resentimiento e incomprensión de un pequeño pero agresivo sector que se resiste a aceptar que su país está cambiando y que ahora es de muchos colores.

Conforme han llegado más personas no blancas a Estados Unidos y comienzan a generar poder económico y político, su visibilidad crece. Y también aumentan la xenofobia y las críticas injustas que enfrentan.

Los ataques e insultos contra la comunidad asiáticoestadounidense tienen muchas similitudes con los que hemos sufrido durante siglos las comunidades latina, negra y nativa estadounidense en este país. Una expresión racista muy frecuente contra los latinos —y ahora también contra asiáticoestadounidenses— es decirnos que nos regresemos a nuestro país, cuando millones de nosotros somos ciudadanos estadounidenses.

La peligrosa combinación de resentimiento antiinmigrante y retórica de Donald Trump ha generado una situación explosiva en las calles de California y del resto de Estados Unidos.

Por fortuna, muchos estadounidenses están listos para actuar. Conversé hace unos días con dos activistas y organizadores comunitarios, Forrest Liu y Will Lex Ham, justo antes de comenzar su patrullaje de seguridad por Chinatown en San Francisco.

Estapan por repartir panfletos con información en su idioma sobre cómo protegerse de posibles ataques a comerciantes y visitantes. “También les estamos dando silbatos a la gente y somos sus ojos para desalentar el crimen”, me dijo Lex Ham, quien también es actor.

Estos esfuerzos comunitarios, ha sido acompañados por un memorando reciente firmado por el presidente Joe Biden para combatir prejuicios contra los asiáticos y la promesa del Departamento de Justicia de investigar la violencia racista.

Los nuevos ataques son coletazos de un pasado que se va. Pero son muy dolorosos. “Creo que el racismo se ha desenfrenado en este país en los últimos años”, me dijo para concluir el actor Daniel Wu, “y todos lo estamos sintiendo”.

La pandemia, tarde o temprano, va a desaparecer. Pero, como dice una frase conocida, no hay vacuna para el racismo. Por eso la idea de una sociedad en la que todos seamos iguales —como se describe en la declaración de Independencia de Estados Unidos— sigue siendo una promesa por la que hay que seguir luchando cada día.