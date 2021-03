People With Underlying Medical Conditions Urged to Sign Up for COVID-19 Vaccinations Now!

The COVID-19 Vaccine Rollout continues in Wyandotte County! Now, people who live in Wyandotte County who are between ages 16 and 64 and have underlying health conditions or medical risks (see below for details) are being encouraged to sign up to set an appointment to get their vaccinations. These underlying conditions include (but aren’t limited to) the following:

*Asthma

*Cancer

*Cerebrovascular diseases that affect blood vessels and blood supply to the brain

*Chronic kidney disease

*Cystic fibrosis

*Chronic obstructive pulmonary disease

*Down Syndrome

*Heart conditions such as cardiomyopathies

*Immunocompromised state (a weakened immune system) from blood or bone marrow transplant, immune deficiencies, HIV use of corticosteroids or use of other immune-weakening medicines

*Immunocompromised state (weakened immune system) due to solid organ transplant

*Liver disease

*Neurologic conditions such as dementia

*Obesity/severe obesity

*Pregnant patients

*Pulmonary fibrosis (having damaged or scarred lung tissues

*Sickle cell disease

*Thalassemia (a type of blood disorder)

*Type 1 or Type 2 diabetes

In addition to people with underlying health conditions, other people who live in Wyandotte County are eligible for vaccinations if:

*They are age 65 or older, or

*They are critical workers who work outside the home, around other people (under Kansas Phases 1-4)

What to Do Next

If you or a friend or family member suffers from any of the above conditions, get signed up (and help them sign up) to set your vaccine appointment as soon as possible. Go to WycoVaccines.org and fill out the Vaccine Interest Form or call 3-1-1 if you don’t have an internet connection and want help filling out the form.

When you fill out the Vaccine Interest Form, you’ll be asked several screening questions to determine how soon you will be eligible for a vaccination. You will also be asked if you want to be contacted by email, text or telephone. Here’s what will happen next:

*If you asked to be contacted by telephone, you’ll get a call from a Unified Government Public Health Department representative, who will help you set up your vaccination appointment.

*If you asked to be contacted via text, you’ll get an SMS text from 855-961-1675, giving you a link to follow that will let you schedule your vaccination appointment.

*If you asked to be contacted via email, you’ll receive an email from vaccines@xaqt.com that will include the link to allow you to schedule your vaccination appointment.

Many appointment slots for this week have already been scheduled, and the UGPHD will be scheduling additional vaccinations for the coming weeks for eligible individuals in Wyandotte County. Vaccine supplies are increasing, but spots are still limited at this time, so please be patient if you aren’t contacted immediately or if you are scheduled for an appointment a few weeks out.

On the day you go to get your vaccine, bring the following items:

*Everyone should bring:

—Proof that you live in Wyandotte County, such as a piece of mail addressed to you

*Seniors should also bring:

—Proof of age, such as an ID or birth certificate, or similar

*Critical workers should also bring:

—Proof of employment, such as a work badge, pay stub, or similar

Note: You will not have to prove the existence of any underlying medical conditions at the vaccination site.

¡Se insta a las personas con enfermedades de base a inscribirse ahora para vacunarse contra el COVID-19!

¡El lanzamiento de la vacuna contra el COVID-19 continúa en el condado de Wyandotte! Ahora, se alienta a las personas que viven en el condado de Wyandotte y que tienen entre 16 y 64 años de edad y tienen enfermedades o riesgos médicos de base (consulte los detalles a continuación) a inscribirse para programar una cita para recibir sus vacunas. Estas enfermedades de base (pero no se limitan a) las siguientes:

*Asma

*Cáncer

*Enfermedades cerebrovasculares que afectan los vasos sanguíneos y el suministro de sangre al cerebro.

*Enfermedad renal crónica

*Fibrosis quística

*Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

*Síndrome de Down

*Afecciones cardíacas como cardiopatías.

*Estado inmunodeprimido (un sistema inmunológico debilitado) por trasplante de sangre o médula ósea, deficiencias inmunes, uso de corticosteroides por VIH o uso de otros medicamentos que debilitan el sistema inmunológico.

*Estado inmunodeprimido (sistema inmunológico debilitado) debido al trasplante de órganos sólidos

*Enfermedad del hígado

*Condiciones neurológicas como la demencia.

*Obesidad/obesidad severa

*Pacientes embarazadas

*Fibrosis pulmonar (tener tejidos pulmonares dañados o con cicatrices)

*Anemia drepanocítica

*Talasemia (un tipo de trastorno sanguíneo)

*Diabetes tipo 1 o tipo 2

Además de las personas con problemas de salud subyacentes, otras personas que viven en el condado de Wyandotte son elegibles para vacunas si:

*Tienen 65 años o más, o

*Son trabajadores críticos que trabajan fuera del hogar, alrededor de otras personas (según las Fases 1-4 de Kansas)

Qué hacer a continuación

Si usted o un amigo o familiar padecen alguna de las afecciones anteriores, regístrese (y ayúdelos a registrarse) para programar su cita de vacunación lo antes posible. Vaya a WycoVaccines.org y complete el Formulario de interés en vacunas o llame al 3-1-1 si no tiene conexión a Internet y desea ayuda para completar el formulario.

Cuando complete el Formulario de interés en vacunas, se le harán varias preguntas de detección para determinar qué tan pronto será elegible para una vacuna. También se le preguntará si desea ser contactado por correo electrónico, mensaje de texto o teléfono. Esto es lo que sucederá a continuación:

*Si solicitó ser contactado por teléfono, recibirá una llamada de un representante del Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado (UGPHD), quien lo ayudará a programar su cita de vacunación.

*Si solicitó ser contactado por mensaje de texto, recibirá un mensaje de texto del 855-961-1675, con un enlace a seguir que le permitirá programar su cita de vacunación.

*Si solicitó ser contactado por correo electrónico, recibirá un correo electrónico de vacines@xaqt.com que incluirá el enlace que le permitirá programar su cita de vacunación.

Ya se han programado muchos espacios para citas para esta semana, y el UGPHD programará vacunas adicionales para las próximas semanas para las personas elegibles en el condado de Wyandotte. Los suministros de vacunas están aumentando, pero los lugares aún son limitados en este momento, así que tenga paciencia si no lo contactamos de inmediato o si tiene programada una cita dentro de unas semanas.

El día que vaya a vacunarse, lleve los siguientes artículos:

*Todos deben traer:

—Prueba de que vive en el condado de Wyandotte, como un correo dirigido a usted.

*Las personas mayores también deben traer:

—Comprobante de edad, como una identificación o acta de nacimiento, o similar.

*Los trabajadores críticos también deben traer:

—Comprobante de empleo, como una insignia de trabajo, talón de pago o similar.

Nota: No tendrá que probar la existencia de ninguna enfermedad de base en el sitio de vacunación.