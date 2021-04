NLRB sides with workers fired by Amazon

By Tere Siqueira

Claims of unfair labor practices at Amazon are becoming a common topic.

About 37 lawsuits have been filed since February 2020, as media outlets have reported. And now, as The New York Times and other media outlets have reported, the National Labor Relations Board (NLRB) might file a complaint against Amazon – the company’s second-largest private employer at roughly 1 million employees and one of the world’s wealthiest companies.

Amazon’s termination of Emily Cunningham and Maren Costa is the cause for the potential complaint. Cunningham and Costa, who worked at Amazon’s headquarters in Seattle, pushed for Amazon to reduce its carbon footprint through ecologically friendly business practices.

Cunningham and Costa also pushed Amazon to address warehouse workers’ concerns, The Seattle Times and other media outlets reported. Since the coronavirus pandemic began, many workers have complained about the safety conditions at Amazon, particularly its warehouse employees, who are considered essential workers and cannot work from home. Employees claim Amazon is not doing enough to protect workers from coronavirus threats inside its facilities.

Amazon sacked Cunningham Costa in 2020, the same year it reported nearly a 200% increase in profits. The two went to the NLRB. The NLRB determined the two had been unlawfully let go.

If Amazon does not settle with Cunningham and Costa, the NLRB will pursue its complaint against the company, multiple media outlets have reported.

The company released a statement attempting to justify its decision to fire Cunningham and Costa.

“We support every employee’s right to criticize their employer’s working conditions, but that does not come with blanket immunity against our internal policies, all of which are lawful,” Amazon spokesperson Jaci Anderson declared in the statement. “We terminated these employees not for talking publicly about working conditions, safety or sustainability, but rather, for repeatedly violating internal policies.”

News of the NLRB’s decision emerged shortly after Amazon had begun employee vaccinations at multiple warehouses across the country, including those in Missouri and Kansas.

News of the decision also is emerging while public votes are being tallied by the NLRB to determine if Amazon’s warehouse in Bessemer, Alabama, will be unionized. The warehouse, which employs about 6,000 workers, would be the company’s first unionized warehouse, multiple media outlets reported.

NLRB se pone del lado de los trabajadores despedidos por Amazon

Las denuncias de prácticas laborales injustas en Amazon se están convirtiendo en un tema común.

De acuerdo a diversos medios de comunicación se han presentado alrededor de 37 demandas desde febrero del 2020. Y ahora, como reportan The New York Times y otros medios de comunicación, la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) podría presentar una denuncia contra Amazon, el segundo empleador privado más grande con aproximadamente 1 millón de empleados y una de las empresas más ricas del mundo.

El despido de Emily Cunningham y Maren Costa por parte de Amazon es la causa de la posible denuncia. Cunningham y Costa, que trabajaban en la sede de Amazon en Seattle, presionaron para que Amazon redujera su huella de carbono a través de prácticas comerciales ecológicas.

Cunningham y Costa también presionaron a Amazon para que abordara las preocupaciones de los trabajadores de las bodegas, informaron The Seattle Times y otros medios de comunicación. Desde que comenzó la pandemia de coronavirus, muchos trabajadores se han quejado de las condiciones de seguridad en Amazon, en particular sus empleados en las bodegas, que se consideran trabajadores esenciales y no pueden trabajar desde casa. Los empleados afirman que Amazon no está haciendo lo suficiente para proteger a los trabajadores de las amenazas de coronavirus dentro de sus instalaciones.

Amazon despidió a Cunningham y Costa en el 2020, el mismo año en que reportó un aumento de casi un 200% en sus ganancias. Las dos fueron a la NLRB. La NLRB determinó que las dos habían sido demolidas de manera ilegal.

Si Amazon no llega a un acuerdo con Cunningham y Costa, la NLRB continuará con su queja contra la empresa, según han informado varios medios de comunicación.

La compañía emitió un comunicado intentando justificar su decisión de despedir a Cunningham y Costa.

“Apoyamos el derecho de todos los empleados a criticar las condiciones laborales de sus empleadores, pero eso no conlleva una inmunidad general contra nuestras políticas internas, todas las cuales son legales”, declaró la portavoz de Amazon, Jaci Anderson, en el comunicado. “Despedimos a estos empleados no por hablar públicamente sobre las condiciones laborales, la seguridad o la sostenibilidad, sino por violar repetidamente las políticas internas”.

La noticia de la decisión de la NLRB surgió poco después de que Amazon comenzara a vacunar a los empleados en varios almacenes de todo el país, incluidos los de Missouri y Kansas.

La noticia de la decisión también está surgiendo mientras la NLRB está contando los votos públicos para determinar si el almacén de Amazon en Bessemer, Alabama, estará sindicalizado. Varios medios de comunicación informaron que el almacén, que emplea a unos 6,000 trabajadores, sería el primer almacén sindicalizado de la empresa.