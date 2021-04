Migrant crisis deepens at the border

By Roberta Pardo

The migrant crisis continues to deepen at the border.

For the past several weeks, the Biden administration’s attention along the Mexico border has been consumed by the record numbers of migrant teens and children crossing into the country without their parents. The rate far exceeds the government’s ability to care for them.

As they race to add shelter capacity for the minors, Department of Homeland Security (DHS) officials warn about what they see as the next phase of a migration surge that could be the largest in two decades, driven by a much greater number of families, according to the Washington Post.

The DHS expects between 500,000 and 800,000 migrants to arrive as part of a family group during the 2021 fiscal year, which ends in September. This number would equal or exceed the record numbers who entered in 2019, according to the Post.

Since Joe Biden assumed the presidency on Jan. 20, the number of migrants has increased rapidly. In March, for example, the number of family members taken into U.S. Customs and Border Protection (CBP) custody was expected to reach nearly 50,000, up from 7,000 in January.

Although the Biden administration claims its policy is to “expel” families to Mexico under a pandemic health order, the most recent CBP data shows that only about 10 to 20% are being sent to Mexico.

“Our policy remains that families are expelled, and in situations where expulsion is not possible due to Mexico’s inability to receive the families, they are placed into removal proceedings,” Sarah Peck, a DHS spokeswoman, referring to the deportation process, told the Post.

However, there does not seem to be a formal determination as to who is allowed into the United States and who is selected for expulsion.

The current case backlog is more than 1 million, according to DHS statistics. Of the approximately 1 million family members taken into custody by the CBP between 2014 and 2020, about 6% have been repatriated to their home countries or have a confirmed departure, and roughly 5% have been granted some form of legal status.

The remaining 89% of cases remains unsolved, including 67% whose claims are pending.

La crisis migratoria se ahonda en la frontera sur

Las crisis migratoria continúa profundizándose en la frontera.

Durante las últimas semanas, la atención de la administración de Biden a lo largo de la frontera con México ha sido consumida por el número récord de adolescentes y niños migrantes que cruzan al país sin sus padres. La tasa supera con creces la capacidad del gobierno para cuidarlos.

Mientras se apresuran a aumentar la capacidad de albergue para los menores, los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) advierten sobre lo que ven como la próxima fase de un aumento de la migración que podría ser el más grande en dos décadas, impulsado por un número mucho mayor de familias, según el Washington Post.

El DHS espera que entre 500,000 y 800,000 migrantes lleguen como parte de un grupo familiar durante el año fiscal 2021, que finaliza en septiembre. Este número igualaría o superaría los números récord que ingresaron en 2019, según el Post.

Desde que Joe Biden asumió la presidencia el 20 de enero, el número de migrantes ha aumentado rápidamente. En marzo, por ejemplo, se esperaba que el número de miembros de la familia puestos bajo la custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) llegara a casi 50,000, frente a los 7,000 de enero.

Aunque la administración de Biden afirma que su política es “expulsar” a las familias a México bajo una orden de salud pandémica, los datos más recientes de la CBP muestran que sólo entre el 10 y el 20% de las familias son enviadas a México.

“Nuestra política sigue siendo que las familias son expulsadas, y en situaciones en las que la expulsión no es posible debido a la incapacidad de México para recibir a las familias, se las coloca en un proceso de expulsión”, le dijo Sarah Peck, portavoz del DHS, refiriéndose al proceso de deportación, al Post.

Sin embargo, no parece haber una determinación formal sobre quién puede ingresar a los Estados Unidos y quién es seleccionado para expulsión.

La acumulación de casos actual es de más de 1 millón, según las estadísticas del DHS. De los aproximadamente 1 millón de familiares detenidos por la CBP entre 2014 y 2020, alrededor del 6% han sido repatriados a sus países de origen o tienen una salida confirmada, y aproximadamente al 5% se les ha otorgado algún tipo de estatus legal.

El 89% restante de los casos sigue sin resolverse, incluido el 67% cuyas reclamaciones están pendientes.