Unified Government Public Health Department UPDATES Media Protocols at Vaccine Facilities Due to Phase 5

With the State of Kansas moving into Vaccine Rollout Phase 5 as of today, we understand that the media may want to visit one of the Unified Government Public Health Department’s (UGPHD) vaccination facilities. We welcome the opportunity to work with you as you relay important information about the vaccine roll out to your viewers, listeners and readers.

However, as we move into Phase 5, our staff and volunteers will be busier than ever, so it’s important that nothing disrupts the work being done in these facilities.

If you wish to visit a UGPHD vaccine facility, please contact Janell Friesen, the UGPHD Public Information Officer, to arrange that. Her contact information is:

Janell Friesen

(913) 428-9622

jfriesen@wycokck.org

If you arrange a visit to one of our sites, the following protocols apply:

• Our top priorities are patient privacy and ensuring ongoing operations of our vaccination sites. Please note that we may have to adapt the visit based on the demand at any of the sites on any particular day, so as to not interrupt operations.

• The PIO or another representative of the UGPHD will meet you at the entrance and accompany you at all times during your visit.

• We can offer b/roll opportunities of the facility and of our staff and volunteers.

General COVID-19 safety protocols at our sites

• You may be asked to have your temperature taken when you arrive.

• Wear a mask at all times inside of the UGPHD facility

• Maintain six feet of social distancing at all times

El Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado ACTUALIZA los protocolos de los medios en las instalaciones de vacunación debido a la Fase 5

Con el estado de Kansas pasando a la Fase 5 de implementación de vacunas a partir de hoy, entendemos que los medios de comunicación pueden querer visitar una de las instalaciones de vacunación del Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado (UGPHD). Agradecemos la oportunidad de trabajar con usted mientras transmite información importante sobre el lanzamiento de la vacuna a sus espectadores, oyentes y lectores. Sin embargo, a medida que avanzamos hacia la Fase 5, nuestro personal y voluntarios estarán más ocupados que nunca, por lo que es importante que nada interrumpa el trabajo que se realiza en estas instalaciones. Si desea visitar una instalación de vacunación de UGPHD, comuníquese con Janell Friesen, el Oficial de Información Pública de UGPHD, para coordinarlo. Su información de contacto es:

Janell friesen

(913) 428-9622

jfriesen@wycokck.org

Si organiza una visita a uno de nuestros sitios, se aplican los siguientes protocolos:

• Nuestras principales prioridades son la privacidad del paciente y garantizar el funcionamiento continuo de nuestros sitios de vacunación. Tenga en cuenta que es posible que tengamos que adaptar la visita en función de la demanda en cualquiera de los sitios en un día en particular, para no interrumpir las operaciones.

• El PIO u otro representante de la UGPHD lo recibirá en la entrada y lo acompañará en todo momento durante su visita.

• Podemos ofrecer oportunidades de intercambio de la instalación y de nuestro personal y voluntarios. Protocolos generales de seguridad COVID-19 en nuestros sitios

• Es posible que le pidan que le tomen la temperatura cuando llegue.

• Use una máscara en todo momento dentro de las instalaciones de UGPHD • Mantenga seis pies de distancia social en todo momento