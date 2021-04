Voces Consulares: What should I know about mental health?

Discussing mental health can be complicated because among us, our friends, family, colleagues or even in our own home there may be prejudices and obstacles preventing us from taking care of ourselves beyond our physical health, such as fear of asking for help or expressing feelings such as sadness or crying.

Mental health is “a state of complete physical, mental and social well-being, and not just the absence of diseases and illnesses.” This definition from the World Health Organization tells us that our body and our relationships with other people should generate well-being, that mental health is more than just the absence of pain or sorrow.

High stress situations, such as the loss of a loved one, sudden changes due to the pandemic, uncertainty due to reduced hours at work, or losing your job are not favorable for anyone.

There are those who experience sadness, anger, frustration, mood swings or eating disorders, and in extreme cases abuse of substances such as alcohol and drugs, or even suicidal thoughts.

Nobody is expected to treat fractured leg all by themselves. The same goes for mental health conditions: with the right help the process will be less painful and healing will be better.

Your Consulate is here to help

With the support of the School of Psychology of the National Autonomous University of Mexico (UNAM), United Health Care and our Window for Health (VDS) program, you can receive guidance and first aid on mental health to recognize warning signs and seek help for a loved one or for ourselves.

Orientation is also available through our regular broadcasts on Facebook Live or on our YouTube channel, at @ConsulMexKan.

Practice self-care. It is not difficult: regular exercise – such as a brisk walk; talking to loved ones; a balanced diet; complete sleep cycles, and listening to music or doing crafts.

If you are in need of support, our Window for Health can refer you to mental health providers in Spanish, at no cost. The call is confidential and within the safe space of your Consulate. Take action! Call 816-520-7528, Monday through Friday from 9 a.m. to 2 p.m., or send an email to conkansas@sre.gob.mx.

Thanks to Teresita Arcos and Lourdes Acevedo for their collaboration.

¿Qué debo saber de salud mental?

Hablar de salud mental puede ser complicado porque entre nosotros, nuestras amistades, familia, colegas en el trabajo o nuestra propia casa pueden existir prejuicios y obstáculos para comenzar a cuidarnos más allá de la salud física, como temor a pedir ayuda o expresar sentimientos como tristeza o llanto.

La salud mental es “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades”. Esta definición de la Organización Mundial de la Salud nos dice que nuestro cuerpo y nuestras relaciones con otras personas deben generar bienestar, que la salud mental es más que ausencia de dolor o de pesar.

Situaciones de alto estrés, como la pérdida de un ser querido, cambios abruptos por la pandemia o incertidumbre por reducción de horas en el trabajo o pérdida de empleo no son favorables para nadie.

Hay quienes experimentan tristeza, enojo, frustración, cambios repentinos de ánimo o de apetito, y en casos extremos abuso de sustancias como el alcohol y las drogas, o hasta ideas sobre suicidio.

Nadie espera que uno mismo se atienda una fractura de pierna. Lo mismo ocurre con padecimientos de salud mental: con ayuda adecuada el proceso será menos doloroso y se sanará mejor.

Tu Consulado te ayuda

Con apoyo de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), United Health Care y nuestra Ventanilla de Salud, usted puede recibir orientación sobre salud mental y primeros auxilios para detectar señales de alerta y buscar ayuda para algún ser querido o nosotros mismos.

La orientación la pueden seguir en nuestras transmisiones regulares por Facebook Live o consultarlas en nuestro canal de YouTube, donde somos @ConsulMexKan.

Practique el autocuidado. No es difícil: ejercicio regular –como una caminata vigorosa; platicar con seres queridos; procurar una alimentación balanceada y ciclos completos de sueño, oír música o realizar manualidades.

Si requiere apoyo, la Ventanilla de Salud (VDS) puede referirle con proveedores de salud mental en español, sin costo. La llamada es confidencial y en el espacio seguro de su Consulado. ¡No espere! Llame al 816-5207528, lunes a viernes de 9 de la mañana a dos de la tarde, o escriba a conkansas@sre.gob.mx.