FDA approves use of Pfizer vaccine for ages 12-15

By Roberta Pardo

On Monday (May 10), the U.S. Food and Drug Administration approved the request from Pfizer and BioNTech to allow their COVID-19 vaccine to be given to people ages 12-15 on an emergency use basis.

The approval will allow states to get middle school students vaccinated before the fall. It also will accelerate the nation’s efforts to drive down infections, according to health officials.

The two-dose vaccine is already authorized for use in people 16 and older. The U.S. Centers for Disease Control and Prevention’s vaccine advisory committee had a meeting scheduled for Wednesday (May 12) to review the shots for kids. It was expected to be approved, meaning the vaccine could be distributed to teens this week.

Pfizer and BioNTech said in late March the vaccine was found to be 100% effective in a clinical trial of more than 2,000 adolescents. The vaccine elicited a “robust” antibody response in the teens, exceeding those in an earlier trial of older teens and young adults, the companies said. Side effects were generally consistent with those seen in adults.

Children make up around 20% of the U.S. population, so vaccinating children is crucial to end the pandemic, experts said. To achieve herd immunity — which is when enough people in a community have antibodies against a specific disease — between 70 and 85% of the population must be vaccinated against COVID-19, experts claim. And because some adults might refuse to get the shots, children must be vaccinated to achieve herd immunity.

Pfizer expects to apply for authorization for its vaccine for use in toddlers and young children in September, and infants in November.

FDA aprueba uso de la vacuna Pfizer para niños de 12 a 15 años

El lunes (10 de mayo), la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó la solicitud de Pfizer y BioNTech para permitir que su vacuna contra el COVID-19 se administre a niños de 12 a 15 años de edad con un uso de emergencia.

La aprobación permitirá a los estados vacunar a los estudiantes de middle school antes del otoño. También acelerará los esfuerzos de la nación para reducir las infecciones, según funcionarios de salud.

La vacuna de dos dosis ya está autorizada para su uso en personas mayores de 16 años. El comité asesor de vacunas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades tenía una reunión programada para el miércoles (12 de mayo) para revisar las vacunas para niños. Se esperaba que fuera aprobada, lo que significa que la vacuna podría distribuirse a los adolescentes esta semana.

Pfizer y BioNTech dijeron a fines de marzo que se descubrió que la vacuna era 100% efectiva en un ensayo clínico de más de 2,000 adolescentes. La vacuna provocó una respuesta de anticuerpos “robusta” en los adolescentes, que superó las de un ensayo anterior de adolescentes mayores y adultos jóvenes, dijeron las compañías. Los efectos secundarios fueron generalmente consistentes con los observados en adultos.

Los niños representan alrededor del 20% de la población estadounidense, por lo que vacunar a los niños es crucial para poner fin a la pandemia, dijeron los expertos. Para lograr la inmunidad colectiva, que es cuando suficientes personas en una comunidad tienen anticuerpos contra una enfermedad específica, entre el 70 y el 85% de la población debe vacunarse contra el COVID-19, afirman los expertos. Y debido a que algunos adultos pueden negarse a recibir las vacunas, los niños deben vacunarse para lograr la inmunidad colectiva.

Pfizer espera solicitar la autorización de su vacuna para su uso en niños pequeños y pequeños en septiembre, y bebés en noviembre.