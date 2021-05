Editorial: Honoring our law enforcement officers

2020 was the deadliest year for America’s law enforcement officers since 1974. According to a report released in January by the National Law Enforcement Officers Memorial Fund, 295 local, state, federal, military and tribal law enforcement officers in the U.S. died in the line of duty last year.

Their names have been etched into the face of the stone monument to fallen officers at the National Law Enforcement Museum and Memorial in Washington, D.C. Every year during National Police Week – this year, May 9-15 — the names of the previous year’s fallen officers are added.

The memorial includes two 304-foot-long marble walls inscribed with the names of 20,267 American law enforcement officers killed in the line of duty since the first known line-of-duty death in 1786; a reflecting pool; and two bronze adult lion statues and two cubs.

The National Law Enforcement Museum opened in 2018 to honor fallen officers, tell the story of American law enforcement and engage visitors via immersive and experiential exhibits. Its collection includes 21,000-plus artifacts from every era of American law enforcement.

For the second consecutive year, the pandemic forced virtual events at the museum commemorating National Police Week. However, the museum is planning in-person events Oct. 13-17 “to offer the same respect, honor, remembrance and community support as National Police Week.”

America has observed National Police Week since 1962 when then-President John Kennedy issued Proclamation 3466 – Police Week and Peace Officers Memorial Day. He called on Americans to observe Peace Officers Memorial Day in honor of those peace officers who, through their courageous deeds, lost their lives or became disabled in the performance of duty.

Law enforcement officers risk their lives every time they report for duty. During the pandemic, they were on the front line serving and protecting, and in the process, exposing themselves to the deadly coronavirus, which claimed the lives of 182 law enforcement officers.

Because of the sometimes deadly misconduct in recent times of a handful of law enforcement officers in separate confrontations in various places, there’ve been campaigns to demonize and abolish police. It’s easy to lose perspective when considering highly emotional circumstances, which violent confrontations represent, but it’s essential to keep perspective in order to understand what truly matters and problem-solve effectively.

Law enforcement officers are fallible; like all humans, they make mistakes; so do people in every other line of work. We don’t abolish formal education because of a few bad teachers, or health care because of a few bad doctors or courtrooms because of a few bad lawyers.

“No one hates bad cops more than good cops,” wrote veteran law enforcement officer, Bob Angone. Bad cops who cross the line disgrace the overwhelming majority who take seriously their oath to serve and protect, he said. He pointed to two police officers shot last week as they ran toward gunfire and speculated “where society would be if we didn’t have all those good cops running toward gunfire.”

Law enforcement officers represent the civil authority of government – our government of, for and by we, the people. That’s what we want to impress upon our kids so that they’ll show police the respect that they command as representatives of our government’s civil authority.

Nota bene:

The National Law Enforcement Museum and Memorial was closed because of the coronavirus pandemic. It’s scheduled to reopen Aug. 27.

Homenajeando a nuestros oficiales de la ley

2020 fue el año más mortífero para los agentes de la ley de Estados Unidos desde 1974. Según un informe publicado en enero por el Fondo Nacional en Memoria de los Oficiales de las Fuerzas del Orden, 295 agentes de la ley locales, estatales, federales, militares y tribales en Estados Unidos murieron en la línea de deber el año pasado.

Sus nombres han sido grabados en la cara del monumento de piedra a los oficiales caídos en el Museo y Memorial Nacional de las Fuerzas del Orden en Washington, DC. Cada año durante la Semana de la Policía Nacional, este año, del 9 al 15 de mayo, se agregan los nombres de los oficiales caídos del año anterior.

El monumento incluye dos paredes de mármol de 304 pies de largo inscritas con los nombres de 20,267 agentes de la ley estadounidenses muertos en el cumplimiento del deber desde la primera muerte conocida en el cumplimiento del deber en 1786; una piscina reflectante; y dos estatuas de bronce de leones adultos y dos cachorros.

El Museo Nacional de las Fuerzas del Orden se inauguró en 2018 para homenajear a los oficiales caídos, contar la historia de las fuerzas del orden estadounidense e involucrar a los visitantes a través de exhibiciones inmersivas y experimentales. Su colección incluye más de 21,000 artefactos de todas las épocas de las fuerzas del orden estadounidense.

Por segundo año consecutivo, la pandemia obligó a eventos virtuales en el museo en conmemoración de la Semana de la Policía Nacional. Sin embargo, el museo está planeando eventos en persona del 13 al 17 de octubre “para ofrecer el mismo respeto, honor, recuerdo y apoyo comunitario que la Semana de la Policía Nacional”.

Estados Unidos ha observado la Semana de la Policía Nacional desde 1962, cuando el entonces presidente John Kennedy emitió la Proclamación 3466: Semana de la Policía y Día Conmemorativo de los Oficiales de la Paz. Hizo un llamado a los estadounidenses para que observen el Día Conmemorativo de los Oficiales de la Paz en honor a aquellos oficiales de paz que, a través de sus valientes acciones, perdieron la vida o quedaron discapacitados en el desempeño de su deber.

Los agentes del orden arriesgan sus vidas cada vez que se presentan al servicio. Durante la pandemia, estuvieron en primera línea sirviendo y protegiendo, y en el proceso, exponiéndose al mortal coronavirus, que se cobró la vida de 182 agentes del orden.

Debido a la mala conducta a veces mortal en los últimos tiempos de un puñado de agentes del orden en enfrentamientos separados en varios lugares, ha habido campañas para demonizar y abolir a la policía. Es fácil perder la perspectiva cuando se consideran circunstancias altamente emocionales, que representan las confrontaciones violentas, pero es esencial mantener la perspectiva para comprender lo que realmente importa y resolver los problemas de manera efectiva.

Los agentes del orden son falibles; como todos los humanos, cometen errores; también lo hacen las personas en todas las demás áreas de trabajo. No abolimos la educación formal por unos pocos maestros malos, o la atención médica por unos pocos médicos malos o salas de audiencias por unos pocos abogados malos.

“Nadie odia a los malos policías más que los buenos”, escribió el veterano agente de la ley, Bob Angone. Los malos policías que cruzan la línea deshonran a la abrumadora mayoría que se toma en serio su juramento de servir y proteger, dijo. Señaló a dos policías a los que dispararon la semana pasada mientras corrían hacia los disparos y especuló “dónde estaría la sociedad si no tuviéramos a todos esos buenos policías corriendo hacia los disparos”.

Los agentes del orden representan la autoridad civil del gobierno: nuestro gobierno de, para y por nosotros, el pueblo. Eso es lo que queremos pasar a nuestros niños para que le muestren a la policía el respeto que imponen como representantes de la autoridad civil de nuestro gobierno.

Nota bene:

El Museo y Monumento Nacional de las Fuerzas del Orden se cerró debido a la pandemia de coronavirus. Está programado para reabrir el 27 de agosto.