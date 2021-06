Initial PanSeer study shows test can detect early cancerous growths

By Chara

Doctors and other healthcare professionals might be able to detect early cancerous growths in the stomach, esophagus, colon, lungs and liver, based on the initial results of a test called the “PanSeer.”

Using blood samples from individuals, a PanSeer study was conducted in China. The results were published in July 2020 in the journal Nature Communications.

“As part of the TZL study, 123,115 healthy subjects aged 25 to 90 years provided blood samples for long-term storage from 2007 to 2014; these individuals were then indefinitely monitored for cancer occurrence through linkages with local cancer registries and health insurance databases,” the study states. “By the end of 2017, a total of 575 initially healthy subjects (who presented as asymptomatic) were diagnosed with one of five common cancer types (stomach, esophagus, colorectum, lung or liver) within 4 years of initial blood draw.”

According to , the test detected cancer in 91% of people who were asymptotic and in 88% of people who had already been diagnosed with cancer.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Estudio inicial de PanSeer muestra que la prueba puede detectar crecimientos cancerosos tempranos

Los médicos y otros profesionales de la salud podrían detectar crecimientos cancerosos tempranos en el estómago, el esófago, el colon, los pulmones y el hígado, basándose en los resultados iniciales de una prueba llamada “PanSeer”.

Usando muestras de sangre de individuos, se realizó un estudio PanSeer en China. Los resultados se publicaron en julio de 2020 en la revista Nature Communications.

“Como parte del estudio TZL, 123,115 sujetos sanos de entre 25 y 90 años proporcionaron muestras de sangre para su almacenamiento a largo plazo de 2007 a 2014; estos individuos fueron monitoreados indefinidamente para detectar la aparición de cáncer a través de vínculos con registros de cáncer locales y bases de datos de seguros de salud”, afirma el estudio. “A fines de 2017, un total de 575 sujetos inicialmente sanos (que se presentaron asintomáticos) fueron diagnosticados con uno de los cinco tipos comunes de cáncer (estómago, esófago, colon y recto, pulmón o hígado) dentro de los 4 años posteriores a la extracción de sangre inicial”.

Según ABC España, la prueba detectó cáncer en el 91% de las personas asintomáticas y en el 88% de las que ya habían sido diagnosticadas de cáncer.