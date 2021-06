Psychologist offers tips to help kids develop social skills

By Angie Baldelomar

Even as schools try to get back to in-person instruction, many students continue to learn remotely.

And some parents worry that remote learning might be having an impact on their children’s development of social skills. But school psychologist Scott Fluke, who works for Olathe (Kansas) Public Schools, said it is too early to tell what, if any, consequences it might have on students.

“Nobody knows for sure how this is going to affect students,” Fluke said. “We’ll learn a lot as we all emerge out of our homes and as restrictions are lifted.”

Fluke predicts some students might have more challenges when returning to in-person instruction.

One way parents could try to minimize any negative effects on their kids’ development of social skills is by using a four-step approach, Fluke said.

“The first step is to provide some instruction to your child on the skill that you want them to improve on, so maybe reading emotions or asking for help respecting personal space,” he said.

Then, parents should model the activity.

“Show them what you mean by it,” Fluke said.

After modeling, parents should make their children practice. The last step is to offer them feedback to help them improve.

Fluke emphasized it is difficult to predict what effects the pandemic and remote learning might have on the social development of children. Some kids will be unaffected or will quickly adapt to how things are. Others will struggle in various ways.

“I would predict an increase in social anxiety because we’ve been less connected to our friends and connected to family members, and that connection is often the most important ways for kids to feel safe and comfortable,” he said. “I would predict that anxiety could also come from just not knowing what they’re supposed to do in social environments.”

The four-step approach can help in reducing those effects. Fluke also recommends another strategy for parents: narrate their social problem-solving.

“Walk your child through how to manage social and emotional situations,” he said.

Fluke reminds parents that schools are willing to partner with families to help resolve such issues.

“If you’re feeling like you’re having things that elevate beyond social skills and you’re concerned about mental health or safety, then feel free to contact your school or local community mental health centers,” he said.

_________________________________________________________________________________________________________________

Psicólogo ofrece consejos para ayudar a los niños a desarrollar habilidades sociales

Incluso cuando las escuelas intentan volver a la instrucción en persona, muchos estudiantes continúan aprendiendo de forma remota.

Y a algunos padres les preocupa que el aprendizaje remoto pueda tener un impacto en el desarrollo de las habilidades sociales de sus hijos. Pero el psicólogo escolar Scott Fluke, que trabaja para las Escuelas Públicas de Olathe (Kansas), dijo que es demasiado pronto para decir qué consecuencias, si las hay, podría tener en los estudiantes.

“Nadie sabe con certeza cómo afectará esto a los estudiantes”, dijo Fluke. “Aprenderemos mucho a medida que salgamos de nuestros hogares y se levanten las restricciones”.

Fluke predice que algunos estudiantes podrían tener más desafíos al regresar a la instrucción en persona.

Una forma en que los padres podrían intentar minimizar cualquier efecto negativo en el desarrollo de las habilidades sociales de sus hijos es mediante el uso de un enfoque de cuatro pasos, dijo Fluke.

“El primer paso es brindarle a su hijo alguna instrucción sobre la habilidad que desea que mejore, por lo que tal vez lea las emociones o pida ayuda para respetar el espacio personal”, dijo.

Luego, los padres deben modelar la actividad.

“Muéstreles lo que quiere decir con eso”, dijo Fluke.

Después de modelar, los padres deben hacer que sus hijos practiquen. El último paso es ofrecerles comentarios para ayudarlos a mejorar.

Fluke enfatizó que es difícil predecir qué efectos podrían tener la pandemia y el aprendizaje remoto en el desarrollo social de los niños. Algunos niños no se verán afectados o se adaptarán rápidamente a cómo están las cosas. Otros tendrán más dificultades.

“Yo predeciría un aumento en la ansiedad social porque hemos estado menos conectados con nuestros amigos y con miembros de la familia, y esa conexión es a menudo la forma más importante para que los niños se sientan seguros y cómodos”, dijo. “Yo diría que la ansiedad también podría provenir simplemente de no saber qué se supone que deben hacer en entornos sociales”.

El enfoque de cuatro pasos puede ayudar a reducir esos efectos. Fluke también recomienda otra estrategia para los padres: narrar su resolución de problemas sociales.

“Explique a su hijo cómo manejar situaciones sociales y emocionales”, dijo.

Fluke recuerda a los padres que las escuelas están dispuestas a colaborar con las familias para ayudar a resolver estos problemas.

“Si sientes que tienes cosas que van más allá de las habilidades sociales y te preocupa la salud o la seguridad mental, no dudes en ponerte en contacto con tu escuela o con los centros de salud mental de la comunidad local”, dijo.