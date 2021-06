New June Hours Announced for UGPHD Vaccination Facilities

The Unified Government Public Health Department has announced new hours at its vaccination facilities at the former Kmart building and the Armory. Remember – COVID-19 vaccinations are always free of charge, and no insurance is needed!

Kmart (7836 State Avenue)

Tuesdays and Wednesdays

11 a.m. to 7 p.m.

Armory (100 South 20th Street)

Thursdays and Fridays

11 a.m. to 7 p.m.

Saturday Vaccinations at the Armory

9 a.m. to 3 p.m.

Every Saturday in June

Special thanks to Donnelly College for partnering to make these Saturday clinics possible.

These facility hours will be in effect through June 25.

Additionally, bus access has been expanded for Saturday vaccine clinics through June at the Armory. Bus Routes 102, 103, and 118 now provide service to The Armory on Saturdays, every 30 minutes. There is also a special transfer stop between Route 106 and Route 118 at 18th & Quindaro, Kansas City, KS.

Special COVID-19 Vaccination Events in Wyandotte County

There are several events at local schools and other community locations coming up this month, open to anyone age 12 and older. The events will offer both the Pfizer vaccines (2 doses; authorized for ages 12 and up) and Johnson & Johnson vaccines (1 dose; authorized for ages 18 and up). Please note: minors should be accompanied by a parent or guardian to receive a vaccine.

Free Mobile Vaccines in Wyandotte County!

Now, businesses, organizations and other groups in Wyandotte County can request on-site vaccination clinics! This mobile vaccine service and the COVID-19 vaccinations are free of charge, and no insurance is required. Here are the details:

*Groups, businesses and organizations can sign up by going to WycoVaccines.org, and clicking the Mobile Vaccine Request button to fill out the request form. Those without internet access can call 3-1-1 (or dial 913-573-5311 if calling from outside of Wyandotte County) for assistance with arranging a mobile vaccine request.

*The Mobile Vaccine Request is also for individuals who are homebound who need to receive a vaccine in their home. The request works the same way – just fill out the form at WycoVaccines.org or call 3-1-1.

*The UGPHD also offers free transportation to vaccination site for individuals, families, and groups. To submit a request, go to WycoVaccines.org. Residents with no internet connection can call 3-1-1 to make their transportation or homebound vaccination request.

Get a Free COVID-19 Test Delivered to Your Door!

Even though free COVID-19 vaccines are available, it’s still important to get tested for COVID-19 if you feel you have symptoms or if you might have been exposed. And now you can get a free COVID test delivered right to your front door!

To get your free test, visit WycoHelp.org or call 3-1-1 (or (913) 573-5311).

Many other resources are also available at WycoHelp.org. If you’ve been exposed to or affected by COVID-19, you can get these free resources to support and protect yourself, those in your household and your community:

*Free food delivered to your doorstep

*Free cleaning supplies delivered to you

*Schedule a COVID-19 vaccination

*Find out where you can walk in to get your free COVID-19 vaccine

Contact WycoHelp.org today and let us know how we can assist you! And remember, COVID-19 vaccines are always free, and no insurance is needed to get one.

Anuncian nuevo horario de junio para las instalaciones de vacunación del UGPHD

El Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado (UGPHD, por sus siglas en inglés) ha anunciado nuevos horarios en sus instalaciones de vacunación en el antiguo edificio Kmart y la Armería. Recuerde: las vacunas contra el COVID-19 son siempre gratuitas y no se necesita seguro.

Kmart (7836 State Avenue)

Martes y miércoles

11 a.m. a 7 p.m.

Armory (100 South 20th Street)

Jueves y viernes

11 a.m. a 7 p.m.

Vacunas de los sábados en el Armory

9 a.m. a 3 p.m.

Todos los sábados de junio

Un agradecimiento especial a Donnelly College por asociarse para hacer posible estas clínicas de los sábados.

Estos horarios estarán vigentes hasta el 25 de junio.

Además, se ha ampliado el acceso a los autobuses para las clínicas de vacunación de los sábados hasta junio en el Armory. Las rutas de autobús 102, 103 y 118 ahora brindan servicio al Armory los sábados, cada 30 minutos. También hay una parada de transferencia especial entre la Ruta 106 y la Ruta 118 en 18th & Quindaro, Kansas City, KS.

Eventos especiales de vacunación contra el COVID-19 en el condado de Wyandotte

Este mes habrán varios eventos en las escuelas locales y otras ubicaciones de la comunidad, abiertos a todos los mayores de 12 años. Los eventos ofrecerán tanto las vacunas Pfizer (2 dosis; autorizadas para mayores de 12 años) como las vacunas Johnson & Johnson (1 dosis; autorizadas para mayores de 18 años). Tenga en cuenta: los menores deben estar acompañados por un padre o tutor para recibir una vacuna.

¡Vacunas móviles gratuitas en el condado de Wyandotte!

¡Ahora, las empresas, organizaciones y otros grupos en el condado de Wyandotte pueden solicitar clínicas de vacunación en el lugar! Este servicio móvil de vacunación y las vacunas contra el COVID-19 son gratuitas y no se requiere seguro. Aquí están los detalles:

*Las empresas y organizaciones pueden inscribirse en WycoVaccines.org y hacer clic en el botón Solicitud de Vacuna Móvil para completar el formulario de solicitud. Aquellos que no tienen acceso a Internet pueden llamar al 3-1-1 (o marcar 913-573-5311 si llaman desde fuera del condado de Wyandotte) para obtener ayuda para organizar una solicitud de vacuna móvil.

*La Solicitud de Vacuna Móvil también es para personas confinadas en el hogar que necesitan recibir una vacuna en su hogar. La solicitud funciona de la misma manera: sólo complete el formulario en WycoVaccines.org o llame al 3-1-1.

*El UGPHD también ofrece transporte gratuito al sitio de vacunación para individuos, familias y grupos. Para enviar una solicitud, vaya a WycoVaccines.org. Los residentes que no tengan conexión a Internet pueden llamar al 3-1-1 para hacer su solicitud de transporte o de vacunación en casa.

¡Reciba una prueba de COVID-19 gratis en su puerta!

Aunque hay vacunas gratuitas contra el COVID-19 disponibles, es importante hacerse la prueba de COVID-19 si siente que tiene síntomas o si podría haber estado expuesto. ¡Y ahora puede obtener una prueba de COVID gratuita directamente en la puerta de su casa!

Para obtener su prueba gratuita, visite WycoHelp.org o llame al 3-1-1 (o al (913) 573-5311).

También hay muchos otros recursos disponibles en WycoHelp.org. Si ha estado expuesto o afectado por COVID-19, puede obtener estos recursos gratuitos para apoyarse y protegerse a sí mismo, a los miembros de su hogar y su comunidad:

*Entrega de comida gratis en la puerta de tu casa.

*Suministros de limpieza gratuitos entregados a usted.

*Programe una vacuna contra el COVID-19.

*Descubra dónde puede acudir para recibir su vacuna contra el COVID-19 gratuita.

¡Comuníquese con WycoHelp.org hoy y háganos saber cómo podemos ayudarlo! Y recuerde, las vacunas contra el COVID-19 son siempre gratuitas y no se necesita seguro para recibir una.