Today we have news of interest to immigrants who are TPS holders and plan to apply for permanent residency in the future, or are close to applying for permanent residency. In this regard, the Supreme Court voted 9-0 that TPS holders can only obtain permanent residency through family only if they had a lawful entry into the United States.

Previously, the lower courts were divided on whether they could apply only with the grant of TPS. Now comes the news that TPS holders can still apply for permanent residency if they traveled outside the U.S. with an Advance Parole document, or if they entered on a VISA.

At the same time, President Biden has added new countries to the TPS program. Let’s recall that in 2001, the U.S. granted Salvadoran immigrants legal protection to remain in the country after a series of earthquakes took place in their homeland.

People from 11 other countries have similar protection. These nations are Haiti, Honduras, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Somalia, South Sudan, Syria, Venezuela, and Yemen.

Recently, President Biden announced that Haitian TPS holders can renew their work cards. Similarly, he opened the program to new Haitian applicants who recently arrived in the United States. Venezuela and Burma were also included in the program.

We are waiting for President Biden to announce which other countries can renew their TPS work permits and to open the program to more newly arrived immigrants.

In the meantime, we at the Law Office of Jessica Piedra are available to help you with your immigration legal process. Call (816) 895-6363 and schedule a call with the attorney so that she can evaluate your chances of improving your legal status in the United States.

Nuevas actualizaciones de la Corte Suprema y el TPS – ¡Solicítalo hoy!

El día de hoy tenemos noticias de interés para aquellos inmigrantes que sean titulares de TPS y planeen en un futuro, o estén próximos a, solicitar su residencia permanente. En este sentido, la Corte Suprema votó 9-0 que los titulares de TPS sólo pueden obtener su residencia permanente a través de la familia únicamente si cuentan con una entrada legal a los Estados Unidos.

Anteriormente, los tribunales inferiores estaban divididos sobre si podían solicitarla sólo con la concesión del TPS. Ahora se dio a conocer la noticia de que aquellos titulares del TPS pueden seguir solicitando la residencia permanente incluso si viajaron fuera de EE. UU. con un documento de Advance Parole, o si entraron con un visado.

Al mismo tiempo, el presidente Biden ha añadido nuevos países al programa de TPS. Recordemos que, en 2001, EE. UU. concedió a los inmigrantes salvadoreños protección legal para permanecer en EE. UU. tras una serie de terremotos en su país de origen.

Las personas de otros 11 países cuentan con una protección similar. Estas naciones son Haití, Honduras, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán del Sur, Siria, Venezuela y Yemen.

Recientemente, el presidente Biden anunció que los titulares del TPS de Haití pueden renovar sus tarjetas de trabajo. De igual forma, abrió el programa a los nuevos solicitantes haitianos que llegaron a los Estados Unidos recientemente. Venezuela y Birmania también fueron incluidos en el programa.

Estamos a la espera de que el presidente Biden anuncie cuáles otros países pueden renovar sus permisos de trabajo del TPS y que abra el programa a más inmigrantes recién llegados.

Mientras tanto, en la Oficina de la Abogada de Jessica Piedra estamos a tu disposición para ayudarte con tu proceso legal de inmigración. Llama al (816) 895-6363 y agenda una llamada con la abogada para que ella evalúe tus posibilidades de mejorar tu estatus legal en Estados Unidos.