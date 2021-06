Reyna hit with bottle by fan at CONCACAF Nations League final

By Toberta Pardo

Bottles and other objects were thrown at members of the U.S. national men’s soccer team during its 3-2 win over Mexico Sunday (June 6) in the CONCACAF Nations League final.

TV footage and videos posted on social media showed fans throwing objects, including cups and water bottles, toward members of the U.S. team while the team was celebrating its win at Empower Field at Mile High in Denver.

The incident took place shortly after midfielder Christian Pulisic had scored a game-winning penalty kick. Gio Reyna was struck in the head by an object and required assistance from the team’s medical staff. Reyna scored the first goal for the Americans in the first half to tie the game.

“It has no place in the game – spectators throwing objects onto the field,” U.S. coach Gregg Berhalter told reporters. “Total lack of respect for what’s happening on the field and all the effort that both teams were putting into the game. So really disappointing to see.”

Earlier in the game, play had been briefly paused because of fans using an anti-gay chant. It became the second time in less than a week for a game involving Mexico’s national men’s team to be stopped because of discriminatory chants. On June 3, Mexico’s semifinal game against Costa Rica in Denver also was paused because of anti-gay chants.

Empower Field management announced Monday (June 8) that the bottle-thrower had been arrested after being identified by stadium security footage.

Multiple similar incidents also have occurred during the NBA playoffs. A Boston Celtics fan threw a bottle at Brooklyn Nets guard Kyrie Irving as he walked into the tunnel during a first-round series, and a New York Knicks fan spat at Atlanta Hawks guard Trae Young at Madison Square Garden. In addition, a fan ran onto the court at Capital One Arena during one Washington Wizards-Philadelphia 76ers game, and another poured popcorn on Wizards guard Russell Westbrook during a different game.

_____________________________________________________________________________________________________

Golpean a Reyna con una botella en la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF

Botellas y otros objetos fueron arrojados a miembros de la selección nacional de fútbol de Estados Unidos durante su victoria 3-2 sobre México el domingo (6 de junio) en la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF.

Las imágenes de televisión y los videos publicados en las redes sociales mostraron a los fanáticos arrojando objetos, incluidos vasos y botellas de agua, hacia miembros del equipo de Estados Unidos mientras el equipo celebraba su victoria en Empower Field en Mile High en Denver.

El incidente tuvo lugar poco después de que el mediocampista Christian Pulisic anotara un penalti que ganó el partido. Gio Reyna fue golpeado en la cabeza por un objeto y requirió la asistencia del personal médico del equipo. Reyna anotó el primer gol de los estadounidenses en la primera mitad para empatar el juego.

“No tiene lugar en el juego: que los espectadores lancen objetos al campo”, dijo a los periodistas el entrenador de Estados Unidos, Gregg Berhalter. “Total falta de respeto por lo que está pasando en el campo y todo el esfuerzo que ambos equipos estaban poniendo en el juego. Realmente decepcionante de ver”.

Más antes, el juego se había detenido brevemente debido a que los fanáticos usaban un cántico anti-gay. Se convirtió en la segunda vez en menos de una semana que un juego que involucraba a la selección masculina de México se detuvo debido a cánticos discriminatorios. El 3 de junio, el partido de semifinales de México contra Costa Rica en Denver también se detuvo debido a cánticos anti-gay.

La gerencia de Empower Field anunció el lunes (8 de junio) que el lanzador de botellas había sido arrestado después de ser identificado por imágenes de seguridad del estadio.

También han ocurrido varios incidentes similares durante los playoffs de la NBA. Un fanático de los Boston Celtics le arrojó una botella al escolta de los Brooklyn Nets, Kyrie Irving, mientras caminaba hacia el túnel durante una serie de primera ronda, y un fanático de los New York Knicks le escupió al escolta de los Atlanta Hawks, Trae Young, en el Madison Square Garden. Además, un fanático corrió hacia la cancha en Capital One Arena durante un juego Washington Wizards-Philadelphia 76ers, y otro vertió palomitas de maíz sobre el base de los Wizards, Russell Westbrook, durante un juego diferente.