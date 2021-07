In Mexico, more children dying of cancer due to shortage of medicines

Niños mueren de Cancer en México

Shortage of cancer medicine for children worsens in Mexico

By Roberta Pardo

The shortage of cancer medicine and treatment for children keeps worsening in Mexico.

For more than two years, multiple protests nationwide have demanded that Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador’s administration fix the problem for good. One of those protests was on June 30, when the parents of children with cancer took to the streets in multiple Mexican states to protest the shortage. For many hours, the entrance to the Mexico City airport was blocked – the second time in two years that has happened.

Dozens of parents with signs stood outside hospitals in other cities, including Guadalajara, Oaxaca, Puebla and Veracruz. According to the protesters, at least 400 people participated in the protests nationwide.

The protests came days after Hugo Lopez-Gatell, deputy secretary of health, had claimed that the mobilizations for oncological drugs had “coup” purposes. In front of TV cameras, Lopez-Gatell said that behind the protests were groups of the PRI, the PAN and the pharmaceutical companies, who rejected the changes implemented by the Mexican government regarding drug purchases, according to El Pais.

Lopez-Gatell’s claims were disputed.

“Gatell says that we are the same people (in the protests), and yes, we are the same who stand up for those who cannot, because not all parents have the optimal conditions to go out and protest,” Israel Rivas, father of a girl with leukemia, told El Pais. “He knows that we are not a belligerent group, that nobody sponsors us; they want to discredit us by inventing things. The shortage of medicines is real.”

Official data on how many children have been affected, how big the issue is or the consequences, however, remain unclear. According to the Mexican Association of Help for Children with Cancer, from Dec. 11, 2019, to Dec. 11, 2020, there were around 2,190 deaths of children from late cancer detection, lack of access to opportune medical treatment and other complications from the disease.

Official data available reveals that every 90 minutes a new case is diagnosed and every four hours a child dies of cancer. The yearly average of kids diagnosed with cancer is more than 5,000, with a survival rate of 51%.

The official data from the National Center for the Health of Children and Teens does not have updated data on childhood cancer. The last update goes back to 2018.

Enrique Martinez, founder of the Institute for Pharmaceutical Research and Innovation, an organization that for 20 years has monitored government purchases, said Mexico is in a serious situation. Martinez told The Washington Post the general shortage of medicines exceeds 40% and has caused obvious growth in their value.

Aumenta el desabastecimiento de medicamentos contra el cáncer para niños en México

El desabastecimiento de medicamentos y tratamientos contra el cáncer para niños sigue empeorando en México.

Durante más de dos años, múltiples protestas en todo el país han exigido que la administración del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador solucione el problema para siempre. Una de esas protestas fue el 30 de junio, cuando los padres de niños con cáncer salieron a las calles en varios estados mexicanos para protestar por la escasez. Durante muchas horas, la entrada al aeropuerto de la Ciudad de México estuvo bloqueada, la segunda vez en dos años que sucede.

Decenas de padres con carteles se pararon frente a hospitales en otras ciudades, como Guadalajara, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Según los manifestantes, al menos 400 personas participaron en las protestas en todo el país.

Las protestas se produjeron días después de que Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, hubiera afirmado que las movilizaciones por medicamentos oncológicos tenían propósitos “golpistas”. Frente a las cámaras de televisión, López-Gatell dijo que detrás de las protestas estaban grupos del PRI, el PAN y las empresas farmacéuticas, quienes rechazaron los cambios implementados por el gobierno mexicano en la compra de medicamentos, según El País.

Las afirmaciones de López-Gatell fueron controvertidas.

“Gatell dice que somos la misma gente (en las protestas), y sí, somos los mismos que defendemos a los que no pueden, porque no todos los padres tienen las condiciones óptimas para salir a protestar”, Israel Rivas, padre de una niña con leucemia, le dijo a El País. “Sabe que no somos un grupo beligerante, que nadie nos patrocina; quieren desacreditarnos inventando cosas. El desabastecimiento de medicamentos es real”.

Los datos oficiales sobre cuántos niños se han visto afectados, qué tan grande es el problema o las consecuencias, sin embargo, siguen sin estar claros. Según la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, del 11 de diciembre de 2019 al 11 de diciembre de 2020, hubo alrededor de 2,190 muertes de niños por detección tardía del cáncer, falta de acceso a tratamiento médico oportuno y otras complicaciones del enfermedad.

Los datos oficiales disponibles revelan que cada 90 minutos se diagnostica un nuevo caso y cada cuatro horas muere un niño de cáncer. El promedio anual de niños diagnosticados con cáncer es de más de 5,000, con una tasa de supervivencia del 51%.

Los datos del Centro Nacional para la Salud de Niños y Adolescentes no tienen datos actualizados sobre el cáncer infantil. La última actualización se remonta a 2018.

Enrique Martínez, fundador del Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica, organización que durante 20 años ha monitoreado las compras gubernamentales, dijo que México se encuentra en una situación grave. Martínez dijo a The Washington Post que la escasez general de medicamentos supera el 40% y ha provocado un evidente crecimiento de su valor.