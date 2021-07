Safe and Welcoming Wyandotte hosts online public forum

By Angie Baldelomar

On Tuesday (July 6), the coalition Safe and Welcoming Wyandotte hosted a second online public forum in support of the passage of the Safe and Welcoming ordinance.

Hosted via Zoom, the forum offered testimony from officials and residents on the need for an ordinance to make Wyandotte County, Kansas, safe and welcoming for all who live there.

The ordinance seeks to create a municipal ID for the thousands of Wyandotte County residents with no photo identification, including immigrants; elderly, poor, homeless and recently incarcerated residents; and teens in foster care. It also would mandate that all parts of the local government refrain from cooperation with Immigration and Customs Enforcement, unless required by a judicial warrant.

El Centro Inc. community organizer Valeria Espadas Ibarra said the ordinance would not protect those who commit serious crimes.

“We know that narrative is out there, and we want to make sure that Safe and Welcoming is not going to protect anyone that commits serious crimes,” she said. “We do want to protect those people in our community who are vulnerable to deportation.”

Almost 17% of the county’s population is foreign-born. Almost 20% had income under the poverty line in 2019.

“We do know that 1 in 5 people don’t have a valid form of ID in Wyandotte, and this puts (up) barriers for many people in our community to get access to resources they need,” Espadas Ibarra said.

Wyandotte County District Attorney Mark Dupree also joined in calls for the Safe and Welcoming ordinance during the forum, saying it will make the area safer for all residents if crime witnesses and victims were not scared to come forward. Monsignor Stuart Swetland of Donnelly College spoke about his experience with a similar ordinance implemented in Urbana and Champaign in Illinois and how it greatly helped the cities, economically speaking.

For Yazmin Bruno, who gave her testimony during the forum and is an intern for Advocates for Immigrant Rights and Reconciliation, having an ID is not a privilege but a right.

“We all deserve to be able to have autonomy over our lives, as well as access to crucial services; and the barriers of being unidentified are classist, racist and outright wrong,” she said.

Safe and Welcoming Wyandotte plans a protest at 6 p.m. July 15 outside the Unified Government offices.

Wyandotte Seguro y Bienvenido organiza foro público en línea

El martes (6 de julio), la coalición Wyandotte Seguro y Bienvenido organizó un segundo foro público en línea en apoyo de la aprobación de la ordenanza Seguro y Bienvenido.

Organizado a través de Zoom, el foro ofreció testimonio de funcionarios y residentes sobre la necesidad de una ordenanza para hacer del condado de Wyandotte, Kansas, un lugar seguro y acogedor para todos los que viven allí.

La ordenanza busca crear una identificación municipal para los miles de residentes del condado de Wyandotte sin identificación con fotografía, incluidos los inmigrantes; residentes ancianos, pobres, sin hogar y recientemente encarcelados; y adolescentes en cuidado de crianza. También ordenaría que todas las partes del gobierno local se abstengan de cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), a menos que sea requerido por una orden judicial.

Valeria Espadas Ibarra, organizadora comunitaria de El Centro Inc., dijo que la ordenanza no protegería a quienes cometan delitos graves.

“Sabemos que la narrativa está ahí fuera y queremos asegurarnos de que Seguro y Bienvenido no protegerá a nadie que cometa delitos graves”, dijo. “Queremos proteger a las personas de nuestra comunidad que son vulnerables a la deportación”.

Casi el 17% de la población del condado nació en el extranjero. Casi el 20% tenía ingresos por debajo de la línea de pobreza en 2019.

“Sabemos que 1 de cada 5 personas no tiene una forma válida de identificación en Wyandotte, y esto pone barreras para que muchas personas en nuestra comunidad tengan acceso a los recursos que necesitan”, dijo Espadas Ibarra.

El fiscal de distrito del condado de Wyandotte, Mark Dupree, también se unió a los pedidos de la ordenanza Seguro y Bienvenido durante el foro, diciendo que hará que el área sea más segura para todos los residentes si los testigos del crimen y las víctimas no tuvieran miedo de presentarse a declarar. El monseñor Stuart Swetland de Donnelly College habló sobre su experiencia con una ordenanza similar implementada en Urbana y Champaign en Illinois y cómo ayudó mucho a las ciudades, económicamente hablando.

Para Yazmin Bruno, quien dio su testimonio durante el foro y es pasante de Defensores de los Derechos de los Inmigrantes y la Reconciliación, tener una identificación no es un privilegio sino un derecho.

“Todos merecemos poder tener autonomía sobre nuestras vidas, así como acceso a servicios cruciales; y las barreras para no tener identificación son clasistas, racistas y completamente equivocadas”, dijo.

Wyandotte Seguro y Bienvenido planea una protesta a las 6 p.m. el 15 de julio frente a las oficinas del Gobierno Unificado.