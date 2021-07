Federal judge declares program illegal, blocks new applications

By Roberta Pardo

On July 16, a federal judge in Texas blocked an Obama-era program protecting undocumented immigrants who had arrived in the United States as children from deportation, halting the program’s ability to accept new applicants.

In his 77-page opinion, district court Judge Andrew Hanen concluded that the Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) program is unlawful because it violates the Administrative Procedure Act by evading the normal “notice and comment” process in adopting new rules.

The 616,030 Dreamers currently protected under DACA are not affected by Hanen’s decision, but the Department of Homeland Security can no longer approve new DACA applications or grant applicants the protections DACA provides.

As of the end of June, about 81,000 first-time DACA applications were pending with U.S. Citizenship and Immigration Services, according to CBS News. Those applicants are in limbo following Hanen’s decision and pending appeals.

“This decision is a reminder that DACA has never been enough to protect immigrant communities who continue to be at risk of deportation,” said the Home is Here Coalition in a statement the day of Hanen’s ruling.

The Biden administration has already promised to appeal the July 16 decision. President Biden also has called for a “permanent solution” for Dreamers in a statement released on July 17.

“I have repeatedly called on Congress to pass the American Dream and Promise Act, and I now renew that call with the greatest urgency,” he said. “It is my fervent hope that, through reconciliation or other means, Congress will finally provide security to all Dreamers, who have lived too long in fear.”

If signed into law, the American Dream and Promise Act, which passed the House earlier this year, would provide “conditional permanent resident status” for several categories of immigrants, including DACA recipients and Temporary Protected Status beneficiaries, putting them on the path to citizenship.

DACA has been under attack since its inception in 2012. Previous bills that would have provided a permanent legislative fix for Dreamers have failed to clear the Senate, despite the overwhelming popularity of providing a pathway to citizenship for Dreamers. Around 74% of adults support granting permanent legal status to immigrants who came to the U.S. illegally when they were children, according to Pew Research Center polling from June 2020.

DACA bajo ataque de nuevo

Juez federal declara el programa ilegal, bloquea nuevas solicitudes

El 16 de julio, un juez federal en Texas bloqueó un programa de la era de Obama que protegía de la deportación a inmigrantes indocumentados que habían llegado a Estados Unidos cuando eran niños, deteniendo la capacidad del programa para aceptar nuevos solicitantes.

En su opinión de 77 páginas, el juez del tribunal de distrito Andrew Hanen concluyó que el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) es ilegal porque viola la Ley de Procedimiento Administrativo al evadir el proceso normal de “notificación y comentarios” al adoptar nuevas reglas.

Los 616,030 “Dreamers” actualmente protegidos por DACA no se ven afectados por la decisión de Hanen, pero el Departamento de Seguridad Nacional ya no puede aprobar nuevas solicitudes de DACA ni otorgar a los solicitantes las protecciones que brinda DACA.

A fines de junio, alrededor de 81,000 solicitudes de DACA estaban pendientes con los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU., según CBS News. Esos solicitantes están en el limbo tras la decisión de Hanen y pendientes de apelaciones.

“Esta decisión es un recordatorio de que DACA nunca ha sido suficiente para proteger a las comunidades de inmigrantes que continúan en riesgo de deportación”, dijo la Coalición Home is Here en un comunicado el día del fallo de Hanen.

La administración de Biden ya prometió apelar la decisión del 16 de julio. El presidente Biden también ha pedido una “solución permanente” para los Dreamers en un comunicado emitido el 17 de julio.

“En repetidas ocasiones he pedido al Congreso que apruebe la Ley de Promesa y Sueño Americano, y ahora renuevo ese llamado con la mayor urgencia”, dijo. “Tengo la ferviente esperanza de que, a través de la reconciliación u otros medios, el Congreso finalmente brinde seguridad a todos los Dreamers, que han vivido demasiado tiempo con miedo”.

Si se convierte en ley, la Ley de Promesa y Sueño Americano, que fue aprobada por la Cámara a principios de este año, proporcionaría un “estatus de residente permanente condicional” para varias categorías de inmigrantes, incluidos los beneficiarios de DACA y los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal, lo que los encaminaría hacia la ciudadanía.

DACA ha estado bajo ataque desde su creación en 2012. Los proyectos de ley anteriores que habrían proporcionado una solución legislativa permanente para los Dreamers no han logrado ser aprobados por el Senado, a pesar de la abrumadora popularidad de brindar un camino hacia la ciudadanía para Dreamers. Alrededor del 74% de los adultos apoyan la concesión de un estatus legal permanente a los inmigrantes que llegaron ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños, según una encuesta del Pew Research Center de junio de 2020.