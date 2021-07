Maria went on a Saturday to the Consulate of Mexico to apply for a passport and I asked her whether she was already vaccinated against COVID-19.

“I am not, since I had an accident” she told me when I brought up the issue and she decided not to take advantage of the vaccination clinic organized by the Window for Health in Kansas City.

Today we face a new wave of infections and it is clear that those reluctant to the immunization have different reasons to not get vaccinated, but none of them are related to the availability of vaccines or safe spaces to receive in their arms the most effective tool against the disease.

In an advisory issued by the Office of the Surgeon General the dissemination of misinformation during the COVID-19 pandemic is considered “a serious threat to public health”.

“Health misinformation has sowed confusion, reduced trust in public health measures, and hindered efforts” to get individuals vaccinated, reads the document Confronting Health Misinformation. It also indicates that “misinformation hasn’t just harmed our physical health—it has also divided our families, friends, and communities.”

So what to do?

At the Consulate of Mexico we facilitate a safe and respectful space for our community to address concerns about COVID-19 and the vaccines available to anyone who is at least 12 years of age.

We can guide you and clarify your questions and your family’s. Is the vaccine hurtful? How were they developed and why should I get vaccinated? Does the vaccine cause infertility?

Get in touch with your consulate at email conkansas@sre.gob.mx or our social media @ConsulMexKan in Facebook, Twitter, Instagram and YouTube, or listen to the live radio show of Voces Consulares every Tuesday at 1:00 pm, 1340 AM of Kansas City. You can also reach out to our Window for Health at 816-556-0800, extension 728.

We will tend to any concern with respect and confidentiality. Our goal is to help you make an informed decision, free from any concern.

Spread the word!

Misinformation in social media does not allow to discern between rumors and science-based facts, and it instills fear in the population.

“Before posting or sharing an item on social media…we can take a moment to verify whether the information is accurate and whether the original source is trustworthy”, recommends the Surgeon General.

Hablemos de nuestros temores

María fue un sábado al Consulado de México a tramitar su pasaporte y le pregunté si ya se había vacunado contra COVID-19.

–Es que no he podido porque tuve un accidente, me dijo nuestra paisana cuando le sugerí y decidió no aprovechar la jornada de vacunación organizada por la Ventanilla de Salud en Kansas City.

Hoy enfrentamos una nueva ola de contagios y está claro que quienes no quieren vacunarse tienen varias razones para no hacerlo, pero ninguna de ellas es por escasez de vacunas o de espacios amigables para recibir en sus brazos la herramienta más efectiva contra la enfermedad.

En una alerta dada a conocer por la oficina del Cirujano General de los Estados Unidos se advirtió que la difusión de información falsa durante la pandemia por COVID-19 es “una seria amenaza para la salud pública”.

“La desinformación sobre salud ha sembrado confusión, reducido la confianza en las medidas de salud pública e impedido los esfuerzos para vacunar a la población”, dice el documento Confronting Health Misinformation. La autoridad agrega que “la desinformación no sólo ha dañado nuestra salud física –también ha dividido a nuestras familias, amistades y comunidades”.

¿Qué hacer?

En el Consulado de México ofrecemos a nuestra comunidad un espacio seguro y respetuoso para escuchar temores sobre COVID-19 y sobre las vacunas que ahora están disponibles para toda persona mayor de 12 años.

Podemos orientarle y disipar sus dudas y las de su familia. ¿La vacuna causa daño? ¿Cómo se desarrollaron las vacunas y porqué vacunarme? ¿Provoca esterilidad?

Comuníquese con su Consulado al correo electrónico conkansas@sre.gob.mx o por nuestras redes sociales -somos @ConsulMexKan en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, o escuche Voces Consulares en vivo, todos los martes a la una de la tarde en 1340 AM de Kansas City. También puede llamar a nuestra Ventanilla de Salud al 816-5560800 extensión 728.

Toda inquietud la trataremos con respecto y de manera confidencial. Nuestro objetivo es ayudarle para que tome una decisión de manera informada, venciendo cualquier temor.

¡Pase la voz!

La desinformación publicada en redes sociales impide distinguir entre rumores y hechos basados en la ciencia, y provoca temor entre la población.

“Antes de publicar o compartir un tema en redes sociales tomemos un momento para verificar si la información es cierta y si la fuente original es confiable”, recomienda el Cirujano General.