SMSD requerirá máscaras para estudiantes de primaria

SMSD requires masks for elementary students

SMSD requerirá máscaras

By Roberta Pardo

The Shawnee Mission School District (SMSD) voted 6-1 on Monday night (July 26) to require elementary students to wear masks at school for the coming school year.

According to the approved COVID-19 mitigation plan, masks also will be required for anyone riding a school bus. The plan also will encourage — but not require — middle and high school students to wear masks.

But with the decision, the district became the only public school district in northern Johnson County, Kansas, to require at least some students to wear masks when students return to in-person learning in August.

“None of us have ever experienced anything like this before and schools have had to build the plane while flying it,” Superintendent Michelle Hubbard said. “I want to thank our families and students, who have done everything we asked of them, over the past 18 months, from masking to learning at home.”

As part of the plan, anyone with a positive COVID-19 test will need to remain home for 10 days.

The board’s decision comes when vaccination rates are leveling off as new case numbers in Johnson County continue to rise, driven by the more contagious Delta variant.

County epidemiologist Elizabeth Holzschuh, speaking to the board Monday, urged the board to keep mask rules in place. Holzschuh called the variant a “game changer” because of its ability to spread more quickly and carry a heavier viral load.

“This is not where we were a year ago,” she said. “If you take masks away at school levels, you will see widespread transmission, I’m sure of it. We didn’t see outbreaks (in schools) last year because we masked.”

Children under 12 remain ineligible to be vaccinated against COVID-19. This situation, along with rising case numbers and low vaccination rates among the student-age population, motivated the board’s decision.

“The one thing that could change this now is if our community that has been sitting on the vaccine goes out and gets vaccinated,” board President Heather Ousley said.

_______________________________________________________________________________________________________________________

El Distrito Escolar de Shawnee Mission (SMSD, por sus siglas en inglés) votó 6-1 el lunes por la noche (26 de julio) para requerir que los estudiantes de primaria usen máscaras en la escuela durante el próximo año escolar.

De acuerdo con el plan de mitigación de COVID-19 aprobado, también se requerirán máscaras para cualquier persona que viaje en un autobús escolar. El plan también alentará, pero no requerirá, que los estudiantes de secundaria y preparatoria usen máscaras.

Pero con la decisión, el distrito se convirtió en el único distrito escolar público en el norte del condado de Johnson, Kansas, en requerir que al menos algunos estudiantes usen máscaras cuando los estudiantes regresen al aprendizaje en persona en agosto.

“Ninguno de nosotros ha experimentado algo como esto antes y las escuelas han tenido que construir el avión mientras lo piloteamos”, dijo la superintendente Michelle Hubbard. “Quiero agradecer a nuestras familias y estudiantes, que han hecho todo lo que les pedimos, durante los últimos 18 meses, desde el uso de máscaras hasta el aprendizaje en casa”.

Como parte del plan, cualquier persona con una prueba de COVID-19 positiva deberá permanecer en casa durante 10 días.

La decisión de la junta se produce cuando las tasas de vacunación se estabilizan a medida que el número de casos nuevos en el condado de Johnson sigue aumentando, impulsado por la variante Delta, que es más contagiosa.

La epidemióloga del condado, Elizabeth Holzschuh, hablando con la junta el lunes, instó a la junta a mantener las reglas de las máscaras. Holzschuh llamó a la variante un “cambio de juego” debido a su capacidad para propagarse más rápidamente y llevar una carga viral más pesada.

“Aquí no es donde estábamos hace un año”, dijo. “Si te quitas las máscaras en los niveles escolares, estoy segura que veremos una transmisión generalizada. No vimos brotes (en las escuelas) el año pasado porque usamos máscaras”.

Los niños menores de 12 años siguen sin ser elegibles para ser vacunados contra el COVID-19. Esta situación, junto con el aumento del número de casos y las bajas tasas de vacunación entre la población en edad de estudiantes, motivó la decisión de la junta.

“Lo único que podría cambiar esto ahora es si nuestra comunidad que ha estado sentada sobre la vacuna sale y se vacuna”, dijo la presidenta de la junta, Heather Ousley.