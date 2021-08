Taking proactive approach to homelessness

A heat advisory was issued this week for our Greater Kansas City metro area. Heat indices up to 107 degrees were anticipated. Health experts warned us to limit time outdoors during peak heat; drink plenty of fluids; take cool showers; and limit or avoid strenuous activities outdoors during the hottest part of the day. Unlike the thousands of area homeless people, most of us can take these precautions to protect ourselves against heat-related illness. Our homes shield us against continuous exposure to extreme temperatures.

Until July 15, about 420 homeless Kansas Citians were sheltered from the environmental threats of street life. They’d taken advantage of the city’s hotel initiative offered back in January after the tragic discovery of two homeless men who’d frozen to death. When the emergency 90-day program ended, caseworkers got busy finding other housing programs for them, city officials said. How many of those who stayed in a hotel have been rehoused? How many took advantage of the opportunity and moved on with their life – securing employment and with it, a place to call home?

Of the 400 homeless hotel guests, 50 got jobs, John Baccala with the Kansas City Housing and Community Development Department told reporters.

There are an estimated 2,000 people who are homeless in Kansas City. They inhabit the streets for different reasons. According to the National Law Center on Homelessness and Poverty, the leading causes of homelessness are insufficient income and lack of affordable housing; domestic violence; mental illness and substance abuse and lack of access to appropriate mental health services; low wages; and unemployment. The key to mitigating homelessness isn’t a one-size-fits-all approach; rather, it’s a process whereby each person and her/his unique needs are addressed. Helping someone graduate from homelessness to self-sufficiency must be personalized. It’s labor-intensive, and it doesn’t begin and end with obtaining employment or a permanent address though both are part of the process.

Kansas City has about two dozen organizations, groups and agencies that offer food, temporary shelter and various services to Kansas City’s homeless population. Temporary shelters include City Union Mission, reStart Inc., Metro Lutheran Ministry and several domestic abuse shelters. Kansas City also has a designated workforce development agency — the Full Employment Council, which conducts job training and connects employers and qualified job applicants. Assorted other groups work on behalf of the city’s unhoused, lobbying officials, organizing and raising awareness.

In May, Kansas City Mayor Quinton Lucas announced an $8.3 million windfall from the U.S. Department of Housing and Urban Development to address homelessness-related issues. Lucas, who experienced homelessness himself while growing up, is committed to ensuring that all Kansas Citians have access to safe and affordable housing. The $8.3 million will help, he said.

Last week, the Kansas City Council passed an ordinance assigning $2.5 million to increasing beds and services at area shelters. And city officials are considering a number of possibilities to help people experiencing homelessness. They include creating a 200-bed village of individual shelters and converting vacant properties into low-income housing.

While it’s heartening to see attention on the issue of area homelessness, it begs the question: Are the many organizations, groups and agencies being sufficiently proactive and effective in their efforts to help people who are experiencing homelessness?

Adoptando un enfoque proactivo para las personas sin hogar

Esta semana se emitió un aviso de calor para nuestra área metropolitana de Kansas City. Se anticiparon índices de calor de hasta 107 grados. Los expertos en salud nos advirtieron que limitemos el tiempo al aire libre durante los picos de calor; bebamos mucho líquido; tomemos duchas frías; y limitemos o evitemos las actividades extenuantes al aire libre durante la parte más calurosa del día. A diferencia de las miles de personas sin hogar de la zona, la mayoría de nosotros podemos tomar estas precauciones para protegernos contra las enfermedades relacionadas con el calor. Nuestras casas nos protegen contra la exposición continua a temperaturas extremas.

Hasta el 15 de julio, alrededor de 420 residentes de Kansas City sin hogar estaban protegidos de las amenazas ambientales de la vida en la calle. Se habían aprovechado de la iniciativa hotelera de la ciudad ofrecida en enero después del trágico descubrimiento de dos vagabundos que habían muerto congelados. Cuando terminó el programa de emergencia de 90 días, los trabajadores sociales se ocuparon de encontrar otros programas de vivienda para ellos, dijeron funcionarios de la ciudad. ¿Cuántos de los que se alojaron en un hotel han sido realojados? ¿Cuántos aprovecharon la oportunidad y siguieron adelante con su vida, consiguiendo un empleo y, con ello, un lugar al que llamar hogar?

De los 400 hospedados sin hogar, 50 consiguieron trabajo, dijo a los periodistas John Baccala, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de Kansas City.

Se estima que hay 2,000 personas sin hogar en Kansas City. Habitan las calles por diferentes motivos. Según el Centro Nacional de Derecho sobre Personas sin Hogar y Pobreza, las principales causas de la falta de hogar son los ingresos insuficientes y la falta de viviendas asequibles; violencia doméstica; enfermedad mental y abuso de sustancias y falta de acceso a servicios adecuados de salud mental; salarios bajos; y desempleo. La clave para mitigar la falta de vivienda no es un enfoque único para todos; más bien, es un proceso mediante el cual se enfoca en cada persona y sus necesidades únicas. Ayudar a alguien a pasar de la falta de vivienda a la autosuficiencia debe ser personalizado. Es una labor intensiva y no comienza ni termina con la obtención de un empleo o una dirección permanente, aunque ambos son parte del proceso.

Kansas City tiene alrededor de dos docenas de organizaciones, grupos y agencias que ofrecen alimentos, albergue temporal y diversos servicios a la población sin hogar de Kansas City. Los refugios temporales incluyen City Union Mission, reStart Inc., Metro Lutheran Ministry y varios refugios para abusos domésticos. Kansas City también tiene una agencia designada para el desarrollo de la fuerza laboral, el Full Employment Council, que lleva a cabo capacitación laboral y conecta a empleadores y solicitantes de empleo calificados. Otros grupos variados trabajan en nombre de los que no tienen vivienda de la ciudad, presionando a los funcionarios, organizando y creando conciencia.

En mayo, el alcalde de Kansas City, Quinton Lucas, anunció una ganancia inesperada de $8.3 millones del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano para abordar los problemas relacionados con la falta de vivienda. Lucas, quien experimentó la falta de vivienda mientras crecía, está comprometido a garantizar que todos los residentes de Kansas City tengan acceso a viviendas seguras y asequibles. Los $8,3 millones ayudarán, dijo.

La semana pasada, el Ayuntamiento de Kansas aprobó una ordenanza que asigna $2.5 millones para aumentar las camas y los servicios en los refugios del área. Y los funcionarios de la ciudad están considerando una serie de posibilidades para ayudar a las personas sin hogar. Incluyen la creación de una villa de 200 camas de refugios individuales y la conversión de propiedades desocupadas en viviendas para personas de bajos ingresos.

Si bien es alentador ver que se presta atención al problema de las personas sin hogar en el área, surge la pregunta: ¿Están las muchas organizaciones, grupos y agencias siendo lo suficientemente proactivas y efectivas en sus esfuerzos para ayudar a las personas que se encuentran sin hogar?