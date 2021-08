Voces Consulares: Two years after the El Paso massacre: Say No to hate crimes!

Two years have passed since the attack that killed 22 people, among them nine Mexican nationals, and injured 20 more in a shopping center in El Paso, Texas.

The prosecution of the defendant, who faces – among others – federal hate crime charges has been delayed by the pandemic, according to authorities’ reports. In fact, the pre-trial evidence gathering phase (Discovery) was still underway last summer with the next hearing being postponed until November of this year.

In a hate crime, the victim or property is intentionally chosen because of the victim’s actual or perceived race, ethnicity or national origin, as well as their religion, gender or gender identity, sexual orientation or disability.

For the Federal Bureau of Investigation (FBI), the term victim can refer to an individual, business, government entity, religious organization, or the general public. According to FBI statistics, 62.5 percent out of the 8,812 victims of hate crimes in 2019 were 5,512 were people who suffered intimidation, assaults of varying degrees, rape and 51 homicides.

“One has to pay attention and be aware of escalation,” the FBI’s regional office recently recommended to community leaders in Kansas City. For example, offensive comments or minor vandalism may be indications of future situations of risk to our physical integrity, our family or private or community property.

During the pandemic violent acts have occurred against various communities, including Asian, Jewish, African-American and Hispanic, ranging from verbal aggressions, attacks on businesses and attempted homicides.

With the support of allied organizations such as the Anti-Defamation League (ADL) the Mexican consular network has received training to detect hate expressions and assist in cases of Mexican victims: we can receive reports when there is fear to file with police and we disseminate preventive information about how to act and what resources for consular assistance and protection are available to our community, including the CIAM – Center for Information and Assistance to Mexicans – (520-6237874).

By honoring together with all of you the memory of the victims of the attack on that Saturday, August 3, 2019, we reiterate the importance of being attentive to alarm signs and reaffirm our commitment to serve Mexican men and women who live, work and make contributions to the communities in the United States.

Dos años de la masacre en El Paso: ¡No al odio!

Han pasado dos años desde el ataque que mató a 22 personas, entre ellas nueve de nacionalidad mexicana, y causó heridas a más de 20 en un centro comercial en El Paso, Texas.

El enjuiciamiento del acusado, quien enfrenta –entre otros- cargos federales por delitos de odio se ha retrasado por la pandemia, según informan las autoridades. De hecho, todavía el verano pasado continuaba la fase de recolección de evidencias previas a juicio (Discovery) y la próxima audiencia ha sido postergada hasta noviembre de este año.

En un delito de odio una persona o propiedad es intencionalmente seleccionada por su raza, etnia o nacionalidad, así como por su religión, género o identidad de género, orientación sexual o discapacidad.

Para la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el término víctima puede referirse a un individuo, negocio, entidad gubernamental, organización religiosa o el público en general. De acuerdo con estadísticas del FBI, un 62.5 por ciento de las ocho mil 812 víctimas de delitos de odio en 2019 fueron cinco mil 512 personas que sufrieron intimidación, agresiones de distinta gravedad, violación y 51 homicidios.

“Hay que estar atentos a situaciones que pueden escalar”, recomendó recientemente la oficina regional del FBI a líderes comunitarios en Kansas City. Por ejemplo, comentarios ofensivos o vandalismo menor pueden ser indicios de situaciones futuras de riesgo para nuestra integridad física, de nuestra familia o de propiedad privada o comunitaria.

Durante la pandemia se han registrado hechos en perjuicio de diversas comunidades, entre ellas la asiática, la judía, la afro-estadounidense y la hispana, abarcando desde agresiones verbales, ataques a negocios y tentativas de homicidio.

Con apoyo de organizaciones aliadas como la Liga Anti-Difamación (ADL) en la red consular de México nos capacitamos para detectar entornos de odio y atender casos de víctimas mexicanas: podemos recibir reportes cuando exista temor de acudir a la policía y difundimos información preventiva sobre cómo actuar y qué recursos de asistencia y protección consular se encuentran al alcance de nuestra comunidad, entre ellos el Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (520-6237874).

Al honrar junto con ustedes la memoria de las víctimas del atentado de aquel sábado 3 de agosto de 2019, reiteramos la importancia de estar atentos a señales de alarma y reafirmamos nuestro compromiso de servicio a mexicanas y mexicanos que viven, trabajan y realizan aportaciones a las comunidades en Estados Unidos.