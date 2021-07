KCMO aprueba ordenanza para ayudar a las personas sin hogar

KCMO approves ordinance to help homeless people

By Chara

The Kansas City (Missouri) Council has approved an ordinance that will focus on helping homeless people.

According to The Kansas City Star, the ordinance authorizes the city to spend $3.5 million on social services to prepare for a 200-bed village of individual little shelters. The ordinance was passed in response to multiple shelters stating they are seeing an increase in people who need housing and food. It also was passed because the city ordinance that allowed homeless people to stay in local hotels has ended, with many of them setting up tents in the Westport area.

“I have no illusion that this will solve the homelessness issues in this country or this city, or even a single area of the city,” Councilmember Dan Fowler was quoted by KSHB-TV (Channel 41) as saying. “But it gives us the opportunity to find some additional tools.”

Mayor Quinton Lucas has pushed for legislation to address Kansas City’s homelessness issue. On July 21, Lucas tweeted that more that 4,397 eviction cases had been filed since September 2020 and 1,091 eviction judgements would be enforced with the lifting of the moratorium on Saturday (July 31).

“We should not delay action on necessary housing/homelessness solution,” Lucas said.

According to multiple media outlets, the city will start looking for properties that can be used for housing to combat homelessness.

For immediate housing or utilities assistance, visit www.kcmo.gov/renthelp.

El Consejo de Kansas City (Missouri) aprobó una ordenanza que se centrará en ayudar a las personas sin hogar.

Según The Kansas City Star, la ordenanza autoriza a la ciudad a gastar $3.5 millones en servicios sociales para prepararse para una villa de 200 camas de pequeños refugios individuales. La ordenanza se aprobó en respuesta a varios refugios que afirman que están viendo un aumento en las personas que necesitan vivienda y comida. También se aprobó porque la ordenanza de la ciudad que permitía a las personas sin hogar alojarse en hoteles locales terminó, y muchos de ellos montaron tiendas de campaña en el área de Westport.

“No tengo la ilusión de que esto resolverá los problemas de las personas sin hogar en este país o esta ciudad, o incluso en una sola área de la ciudad”, dijo el concejal Dan Fowler citado por KSHB-TV (Canal 41). “Pero nos da la oportunidad de encontrar algunas herramientas adicionales”.

El alcalde Quinton Lucas ha impulsado una legislación para abordar el problema de las personas sin hogar en Kansas City. El 21 de julio, Lucas tuiteó que se habían presentado más de 4,397 casos de desalojo desde septiembre de 2020 y que se ejecutarían 1,091 sentencias de desalojo con el levantamiento de la moratoria el sábado (31 de julio).

“No debemos retrasar la acción sobre la solución necesaria de la falta de vivienda”, dijo Lucas.

Según varios medios de comunicación, la ciudad comenzará a buscar propiedades que puedan usarse como vivienda para combatir la falta de vivienda.

Para obtener ayuda inmediata con la vivienda o los servicios públicos, visite www.kcmo.gov/renthelp.