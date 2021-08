Talibanes se apoderan de Afganistán

Los talibanes han tomado el poder en Afganistán tras la decisión de Estados Unidos de retirar sus tropas del país de Oriente Medio.

El domingo (15 de agosto), cuando el gobierno colapsó, los talibanes tomaron el palacio presidencial en Kabul para establecer un gobierno islámico inclusivo. Múltiples medios de comunicación informaron que miles de personas intentaban huir del nuevo régimen. Además, muchas imágenes y videos publicados en las redes sociales mostraban helicópteros y aviones evacuando el área, con residentes de Afganistán tratando de abordar y escapar.

Las aerolíneas comerciales cancelaron vuelos. Estados Unidos evacuó su embajada en Kabul.

“Autoricé el despliegue de aproximadamente 5,000 soldados estadounidenses para asegurarnos de que podamos tener una reducción ordenada y segura del personal estadounidense y otro personal aliado, y una evacuación ordenada y segura de los afganos que ayudaron a nuestras tropas durante nuestra misión y aquellos en riesgo especial del avance de los talibanes”, dijo el presidente estadounidense Joe Biden en un comunicado.

Además, el Departamento de Estado emitió el siguiente comunicado en conjunto, respaldado por más de 60 naciones:

“Dado el deterioro de la situación de seguridad, apoyamos, estamos trabajando para asegurar y pedir a todas las partes que respeten y faciliten la salida segura y ordenada de los ciudadanos extranjeros y afganos que deseen salir del país. Quienes ocupan puestos de poder y autoridad en todo Afganistán tienen la responsabilidad, y la rendición de cuentas, de la protección de la vida humana y la propiedad, y del restablecimiento inmediato de la seguridad y el orden civil”.

Desde la toma de Afganistán por los talibanes, hay nuevas reglas para las mujeres. Según CNN, casi no hay mujeres en las calles. Según los reportes, muchas mujeres afganas dudan en salir y desafiar al nuevo régimen.

Sin embargo, el portavoz de los talibanes, Zabiullah Mujahid, sugiere que esos temores son infundados.

“Vamos a permitir que las mujeres trabajen y estudien”, dijo Mujahid a los periodistas el martes (17 de agosto), según lo citado por la agencia de noticias Al Jazeera y otros medios de comunicación. “Tenemos marcos, por supuesto. Las mujeres van a ser muy activas en la sociedad pero dentro del marco del Islam”.

Taliban takes over Afghanistan

The Taliban has claimed power in Afghanistan after the United States’ decision to withdraw its troops from the Middle Eastern country.

On Sunday (Aug. 15), when the government collapsed, the Taliban took over the presidential palace in Kabul to set up an inclusive Islamic government. Multiple media outlets reported that thousands of people were trying to flee the new regime. In addition, many still images and videos posted on social media showed helicopters and planes evacuating the area, with Afghanistan residents trying to board and escape.

Commercial airlines canceled flights. The United States evacuated its embassy in Kabul.

“I have authorized the deployment of approximately 5,000 U.S. troops to make sure we can have an orderly and safe drawdown of U.S. personnel and other allied personnel, and an orderly and safe evacuation of Afghans who helped our troops during our mission and those at special risk from the Taliban advance,” U.S. President Joe Biden said in a statement.

In addition, the State Department released the following joint statement, endorsed by more than 60 nations:

“Given the deteriorating security situation, we support, are working to secure and call on all parties to respect and facilitate, the safe and orderly departure of foreign nationals and Afghans who wish to leave the country. Those in positions of power and authority across Afghanistan bear responsibility — and accountability — for the protection of human life and property, and for the immediate restoration of security and civil order.”

Since the Taliban’s takeover of Afghanistan, there are new rules for women. According to CNN, there are almost no women on the streets. Many Afghan women are reportedly hesitant to go out and challenge the new regime.

Taliban spokesperson Zabiullah Mujahid, however, suggests such fears are unfounded.

“We are going to allow women to work and study,” Mujahid told reporters Tuesday (Aug. 17), as quoted by the news agency Al Jazeera and other media outlets. “We have got frameworks, of course. Women are going to be very active in the society but within the framework of Islam.”