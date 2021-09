Se extiende el mandato de usar máscaras en Kansas City, Kansas

La semana pasada, la Comisión del Gobierno Unificado votó para extender su orden anterior de máscaras para Kansas City, Kansas y el área no incorporada de Loring en el condado de Wyandotte, hasta las 11:59 p.m. del 18 de noviembre de 2021.

Las escuelas públicas y privadas y las ciudades de Bonner Springs y Edwardsville, Kansas están exentas de esta orden. Los comisionados de UG optaron por dejar la decisión de los requisitos de las máscaras a las juntas escolares y a los funcionarios electos de Bonner Springs y Edwardsville, respectivamente.

La Dra. Erin Corriveau, Oficial Médico Adjunto del Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado (UGPHD, por sus siglas en inglés), presentó una actualización sobre el estado del COVID-19 en el condado de Wyandotte en la Sesión Especial de la Comisión de la UG de la semana pasada:

*El promedio móvil de 7 días de casos por día es de 63 casos nuevos por día.

*La variante Delta altamente transmisible continúa extendiéndose en el condado de Wyandotte. En agosto y en lo que va de septiembre, el 100 por ciento de los casos de COVID-19 del condado de Wyandotte secuenciados por el Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas (KDHE) para verificar las variantes se confirmaron como la variante Delta.

*La mayoría de las personas que viven en el condado de Wyandotte no están vacunadas, el 47% ha recibido al menos una dosis y el 41% está completamente vacunado.

**Nota: Estos son los porcentajes de todos los residentes del condado de Wyandotte que han sido vacunados en cualquier parte del estado de Kansas.

Durante la Sesión Especial, la Dra. Corriveau señaló que el número de casos y el porcentaje de positividad parecen tener una tendencia a la baja después de un número de casos mucho más alto recientemente, llegando a más de 100 casos nuevos por día en algunos puntos de agosto. Sin embargo, el número de casos sigue siendo lo suficientemente alto como para que el condado de Wyandotte sea considerado un área de alta extensión comunitaria según los estándares de los CDC.

La Dra. Corriveau señaló que, si bien los casos han comenzado a disminuir, las hospitalizaciones no han disminuido de la misma manera en este momento.

Qué cubre la orden de máscaras

Las personas de cinco años o más deben usar máscaras sobre la nariz y la boca cuando estén:

*Dentro de cualquier espacio público, incluidos negocios y lugares de culto;

*Recibiendo servicios del sector de la salud en entornos que incluyen, entre otros, un hospital, farmacia, clínica médica, laboratorio, consultorio médico o dental, lugar de vacunación, lugar de prueba de COVID-19, clínica veterinaria o banco de sangre (a menos que indique lo contrario por un empleado o proveedor de atención médica);

*Esperando o viajando en transporte público o mientras está en un taxi, servicio de automóvil privado o vehículo de viaje compartido; y

Todas las empresas u organizaciones en el condado de Wyandotte deben exigir que todos los empleados, clientes, visitantes o miembros del público usen una máscara u otra protección facial cuando:

*Los empleados están trabajando en cualquier espacio visitado por clientes o miembros del público, independientemente de si alguien del público está presente en ese momento; o

*Los empleados están trabajando en un espacio interior; o

*Los empleados están trabajando en cualquier espacio donde se preparan o empacan alimentos para su venta o distribución a otros; o

*En cualquier espacio interior donde el público en general esté presente o pueda estar presente periódicamente.

¡Todavía hay vacunas e incentivos disponibles!

El UGPHD continúa ofreciendo vacunas contra el COVID-19 gratuitas para las personas que viven en el condado de Wyandotte de 12 años o más, en el antiguo sitio de Kmart en 7836 State Avenue. El horario para las vacunas y pruebas de COVID-19 es el siguiente (NOTA: ¡Todos estos servicios son gratuitos!):

*Pruebas de COVID: de lunes a viernes de 9 a.m. a 3 p.m.

*Vacunas contra el COVID: miércoles a viernes de 10 a.m. a 6 p.m.

¡Los incentivos para aquellos que viven en el condado de Wyandotte y que vienen a las instalaciones de Kmart para su primera oportunidad todavía están disponibles hasta el 28 de septiembre! Visite WycoVaccines.org o llame al 3-1-1 para obtener más información sobre cuándo y dónde vacunarse. Para obtener más información sobre los próximos eventos de vacunación móvil de UGPHD, visite la página de Facebook de UGPHD en facebook.com/UGHealthDept.

Mask Mandate for Kansas City, Kansas Extended

Last week, the Unified Government Commission voted to extend its previous mask order for Kansas City, Kansas and the unincorporated area of Loring in Wyandotte County, through 11:59 p.m. on November 18, 2021.

Public and private schools and the cities of Bonner Springs and Edwardsville, Kansas are exempt from this order. UG Commissioners opted to leave the decision of mask requirements to school boards and to Bonner Springs and Edwardsville elected officials, respectively.

Dr. Erin Corriveau, Deputy Medical Officer for the Unified Government Public Health Department (UGPHD), presented an update on COVID-19 in Wyandotte County at last week’s UG Commission Special Session:

*The 7-day rolling average of cases per day is 63 new cases per day.

*The highly transmissible Delta variant continues to spread in Wyandotte County. In August and so far in September, 100 percent of the Wyandotte County COVID-19 cases sequenced by the Kansas Department of Health and Environment (KDHE) to check for variants were confirmed as the Delta variant.

*The majority of people living in Wyandotte County are not vaccinated, with 47% who have received at least one dose, and 41% fully vaccinated.

**Note: These are the percentages of all Wyandotte County residents who have been vaccinated anywhere in the state of Kansas.

During the Special Session, Dr. Corriveau noted that the case numbers and percent positivity appear to be trending downward after much higher case numbers recently, hitting more than 100 new cases per day at some points in August. However, case numbers are still high enough for Wyandotte County to be considered an area of high community spread by CDC standards.

Dr. Corriveau noted that, while cases have started to go down, hospitalizations have not declined in the same way at this time.

What is Covered by the Mask Order

Individuals age five and older must wear masks over the nose and mouth when:

*Inside any public space including businesses and places of worship;

*Obtaining services from the healthcare sector in settings including, but not limited to, a hospital, pharmacy, medical clinic, laboratory, physician or dental office, vaccination site, COVID-19 testing site, veterinary clinic, or blood bank (unless otherwise directed by an employee or healthcare provider);

*Waiting for or riding on public transportation or while in a taxi, private car service, or ride-sharing vehicle; and

All businesses or organizations in Wyandotte County must require all employees, customers, visitors, members, or members of the public to wear a mask or other face covering when:

*Employees are working in any space visited by customers or members of the public, regardless of whether anyone from the public is present at the time; or

*Employees are working in an indoor space; or

*Employees are working in any space where food is prepared or packaged for sale or distribution to others; or

*In any indoor space where members of the general public are present or may be periodically present.

Vaccinations and Incentives Still Available!

The UGPHD continues to offer free COVID-19 vaccines for people who live in Wyandotte County age 12 and older, at the former Kmart site at 7836 State Avenue. Hours for COVID-19 vaccinations and testing are as follows (NOTE: All of these services are free of charge!):

*COVID Testing: Monday – Friday 9 am – 3 pm

*COVID Vaccines: Wednesday – Friday 10 am – 6 pm

Incentives for those living in Wyandotte County who come to the Kmart facility for their first shot are still available through September 28th! Visit WycoVaccines.org or call 3-1-1 to learn more about when and where to get vaccinated. To learn more about upcoming UGPHD mobile vaccination events visit the UGPHD Facebook page at facebook.com/UGHealthDept.