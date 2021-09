COVID-19: Vacunas de refuerzo aprobadas para personas de la tercera edad

By Chara

Booster COVID-19

Vacunas de refuerzo contra el COVID-19 aprobadas para personas de la tercera edad, no para mayores de 16 años

A través de uno de sus paneles asesores, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) ha aprobado vacunas de refuerzo contra el COVID-19 para personas de 65 años o más, y personas con un sistema inmunológico debilitado, Politico.com y otros medios de comunicación informaron recientemente.

Pero como también reportaron los medios de comunicación, la aprobación siguió al rechazo del mismo panel a las inyecciones de refuerzo para mayores de 16 años.

“No está claro que todos necesiten ser reforzados, excepto un subconjunto de la población que claramente estaría en alto riesgo de enfermedad grave”, dijo el panelista Dr. Michael G. Kurilla, citado por The New York Times y otros medios de comunicación.

Kathrin U. Jansen, vicepresidente sénior y jefa de investigación y desarrollo de vacunas de Pfizer Inc., emitió una declaración luego de la votación de 16-2 en contra de las vacunas de refuerzo para mayores de 16 años.

“Agradecemos al comité por su cuidadosa revisión de los datos y trabajaremos con la FDA después de la reunión de hoy para abordar las preguntas del comité, ya que seguimos creyendo en los beneficios de una dosis de refuerzo para una población más amplia”, se lee en el comunicado.

El Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo que cree que el régimen completo de vacunación eventualmente será de tres dosis: dos inyecciones iniciales y un refuerzo.

En otras noticias relacionadas con la vacuna contra el COVID, Moderna Inc. dijo que está trabajando para desarrollar una vacuna que combine una vacuna de refuerzo para COVID-19 y una vacuna contra la gripe.

“Creemos que esta es una gran oportunidad que tenemos por delante, si pudiéramos llevar al mercado un refuerzo anual pan-respiratorio de alta eficacia”, dijo el director ejecutivo de Moderna, Stephane Bancel, según lo citado por Reuters y otros medios de comunicación.

Booster COVID-19 shots approved for elderly, not 16-older

Through one of its advisory panels, the Food and Drug Administration (FDA) has approved COVID-19 booster shots for ages 65 and older, and people with a weakened immune system, Politico.com and other media outlets recently reported.

But as media outlets also reported, the approval followed the same panel’s rejection of booster shots for ages 16 and older.

“It’s unclear that everyone needs to be boosted, other than a subset of the population that clearly would be at high risk for serious disease,” panelist Dr. Michael G. Kurilla said, as quoted by The New York Times and other media outlets.

Kathrin U. Jansen, senior vice president and head of vaccine research and development at Pfizer Inc., issued a statement following the 16-2 vote against booster shots for ages 16 and older.

“We thank the committee for their thoughtful review of the data and will work with the FDA following today’s meeting to address the committee’s questions, as we continue to believe in the benefits of a booster dose for a broader population,” the statement read.

Dr. Anthony Fauci, head of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, said he believes the full regime of vaccination will eventually be three doses – two initial shots and a booster.

In other COVID vaccine-related news, Moderna Inc. said it is working to develop a vaccine that combines a booster shot for COVID-19 and a flu shot.

“We believe this is a very large opportunity that is ahead of us, if we could bring to market a high efficacy pan-respiratory annual booster,” Moderna CEO Stephane Bancel said, as quoted by Reuters and other media outlets.