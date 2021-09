La pandemia obstaculiza la dotación de personal y suministros escolares

Por primera vez desde el año escolar 2019-2020, el regreso a la escuela significa Regreso a la escuela. Los estudiantes desde prekínder hasta la escuela de posgrado ocupan físicamente las aulas. El avance, sin embargo, ha traído consigo su propio conjunto de desafíos.

Los distritos escolares de todo el mundo se están recuperando de las interrupciones causadas por la pandemia en la educación, el transporte y el servicio de alimentos. Están luchando para reclutar maestros, maestros sustitutos, consejeros, administradores, nutricionistas, trabajadores de la cafetería, personal de apoyo y conductores de autobuses; y luchan por adaptarse al impacto de los problemas de suministro de alimentos. Las escuelas están haciendo todo lo posible para hacer frente a esta situación. En algunos distritos, los padres envían a sus hijos a la escuela con un almuerzo en bolsa. Las escuelas que no pueden recibir sus pedidos de los distribuidores de alimentos escolares están recurriendo a distribuidores mayoristas, como Sam’s Club; otros cuentan con restaurantes como Pizza Hut.

Algunos gobernadores están activando a la Guardia Nacional para conducir autobuses escolares. Otros están pagando a los padres para que lleven a sus propios hijos a la escuela o contratando administradores para que transporten a los estudiantes.

Una institución local bien establecida es una de las que está lidiando con vacantes en educación, administración, servicio de alimentos y personal de conserjería. El Centro de Educación Infantil Temprana del Centro Guadalupe en Penn Valley está trabajando arduamente para mantener las puertas abiertas y llegar a los aproximadamente 90 niños en la lista de espera.

La crisis crisis impulsó a Shirley Folch, directora de recursos humanos del Centro Guadalupe, a decirle a KMBC-9 News: “Estoy tan frustrada y siento que tengo las manos atadas”. Folch admitió no poder encontrar candidatos calificados.

La escasez de mano de obra relacionada con la educación no es nueva, pero la pandemia ha exacerbado y expuesto críticamente la grave situación. La clave para el éxito de los estudiantes no es sólo llevarlos a la escuela y alimentarlos, sino que depende de una cantidad suficiente de maestros calificados y preparados para cada aula. Eso está en el corazón de una agencia del área. El Instituto de Educación Urbana de la Universidad de Missouri-Kansas City prepara y apoya a los maestros en las aulas urbanas.

Fue fundada en 2005 para preparar a los estudiantes de pregrado, especialmente a los de color, para enseñar en las escuelas primarias e intermedias urbanas. Sigue teniendo esa misión con el objetivo de mejorar el éxito de los estudiantes urbanos. Además de ofrecer becas para especializaciones en educación urbana con destino a la escuela, el IUE apoya y alienta a los maestros nuevos y principiantes a través del desarrollo profesional, la creación de redes, la tutoría y las oportunidades para obtener créditos de posgrado.

Eventualmente, la sociedad se recuperará de la pandemia; ahora el énfasis debe estar en ayudar a los estudiantes a recuperar el progreso académico perdido durante más de un año de aprendizaje remoto. Los estados están publicando los resultados de las pruebas estandarizadas del año escolar 2020-2021. Si bien los resultados varían entre los estados y distritos escolares, las caídas más abruptas se observaron en los grupos de riesgo: estudiantes con discapacidades, estudiantes de color y estudiantes económicamente desfavorecidos.

Teniendo en cuenta esa triste noticia, la misión del Instituto de Educación Urbana nunca ha sido más relevante o urgente.

Nota bene:

Para obtener más información en línea sobre la IUE, visite https://education.umkc.edu/outreach-research/institute-for-urban-education/.

Pandemic fetters school staffing & supply

For the first time since the 2019-2020 school year, Back to School means Back in School. Students in pre-K through grad school are physically occupying classrooms. The breakthrough, however, has brought its own set of challenges.

School districts everywhere are reeling from pandemic-caused disruptions in education, transportation and food service. They’re struggling to recruit teachers, substitute teachers, counselors, administrators, nutritionists, cafeteria workers, support staff and bus drivers; and scrambling to adjust and adapt to the impact of food supply issues. Schools are doing their best to cope. In some districts, parents are sending their kids to school with a sack lunch. Schools that can’t get their orders from school food distributors are turning to wholesale distributors, such as Sam’s Club; others are counting on restaurants like Pizza Hut.

A few governors are activating the National Guard to drive school buses. Others are paying parents to ferry their own children to school or recruiting administrators to transport students.

A well-established local institution is one of those grappling with vacancies in education, administration, food service and custodial staff. The Guadalupe Center’s Early Childhood Education Center at Penn Valley is working hard to keep the doors open and get to the 90 or so kids on the waiting list.

The crisis impelled Shirley Folch, Guadalupe Center’s human resources director to tell KMBC-9 News, “I am so frustrated, and I feel like my hands are tied.” Folch admitted being unable to find qualified candidates.

Education-related labor shortages aren’t new, but the pandemic has critically exacerbated and exposed the grave predicament. Key to student achievement isn’t only getting students to school and feeding them, it hinges on a sufficient number of qualified, prepared teachers for every classroom. That’s at the heart of one area agency. The Institute for Urban Education at the University of Missouri-Kansas City prepares and supports teachers in urban classrooms.

It was founded in 2005 to prepare undergraduate students, especially those of color to teach in urban elementary and middle schools. It remains such a pathway with the objective of improving the success of urban students. Besides offering scholarships for urban school-bound education majors, the IUE supports and encourages new and beginning teachers through professional development, networking, mentoring and opportunities for earning graduate credits.

Eventually, society will recover from the pandemic; now the emphasis must be on helping students reclaim academic progress lost during more than a year of remote learning. States are releasing standardized test scores from the 2020-2021 school year. While results vary across states and school districts, the most precipitous drops were seen in at-risk groups — students with disabilities, students of color and economically disadvantaged students.

Considering that grim news, the mission of the Institute for Urban Education has never been more relevant or urgent.

Nota bene:

For more information online about the IUE, go to https://education.umkc.edu/outreach-research/institute-for-urban-education/.