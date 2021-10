Voces Consulares: Creating inroads in the fight against COVID-19

By Alfonso Navarro Bernachi

The commemoration of Cinco de Mayo in Kansas City has had a special meaning this year, with the presentation of the Ohtli award to the Mexican researcher and physician Dr. Barbara Pastrana Pahud from Children’s Mercy Kansas City, for her work in the fight against COVID-19.

On the afternoon of May 5th, 2021, I had the privilege of presenting Dr. Pahud with the highest distinction that the Government of Mexico has awarded for the past 25 years to people of Mexican origin residing abroad.

In Nahuatl Ohtli means “inroad”: it refers to the pathway that is created towards progress, as Dr. Pahud has done as a professor, physician, public health specialist and director of Research on Infectious Diseases at Children’s Mercy Hospital.

Originally from Mexico City, this researcher has remained close to Kansas Citians, particularly the most vulnerable, when she oversaw in 2020 the third phase of the clinical trials of the Astra-Zeneca vaccine in this part of the country. Currently she is conducting scientific research for a COVID-19 vaccine for children.

Dr. Pahud has generously dedicated her time to inform our community, as she did last January during the Consulate’s Virtual Community Dialogue, to discuss the importance of getting vaccinated and the safety of immunizations against COVID-19.

Today and in the coming days, around May the 5th, only six Embassies and Consulates of Mexico, including the Consulate of Mexico in Kansas City, out of almost 160 Mexican Representations abroad, will have presented an equal number of Ohtli Awards to people or institutions for their efforts against this disease.

The Ohtli awarded to Barbara Pastrana Pahud reinforces our country’s bond with its communities abroad and is proof that their contributions to the prosperity of the United States are found in all aspects of our lives: agricultural workers, roofers, gardeners, cooks and construction workers, to the top female researchers, scientists, military personnel and, yes, Oscar winners.

Watch the bilingual Ohtli 2021 Award Ceremony on our social networks: @ConsulMexKan on YouTube, Facebook, Instagram and Twitter.

Voces Consulares: Abriendo camino en la lucha contra COVID-19

La conmemoración del Cinco de Mayo en Kansas City ha tenido un significado especial este año, con la entrega del reconocimiento Ohtli a la investigadora y médica mexicana Barbara Pastrana Pahud del hospital Children´s Mercy de esta ciudad, por su labor en la lucha contra COVID-19.

La tarde del 5 de mayo de 2021 tuve el privilegio de entregar a la doctora Pahud la más alta distinción que el Gobierno de México otorga desde hace 25 años a personas de origen mexicano que residen en el exterior.

En náhuatl Ohtli significa sendero: hace referencia al camino que se crea hacia el progreso, como lo ha hecho la doctora Pahud como profesora, médica, especialista en salud pública y directora de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas en el Hospital Children´s Mercy.

Originaria de Ciudad de México, esta investigadora ha permanecido cerca de los habitantes de Kansas City, particularmente los más vulnerables, cuando llevó a cabo en 2020 la tercera fase de las pruebas clínicas de la vacuna de Astra-Zeneca en esta región del país y, en el presente realiza investigación científica para facilitar la vacuna contra COVID-19 a niñas y niños.

La Dra. Pahud ha dedicado su tiempo con generosidad para informar a nuestra comunidad, como en enero pasado durante el Diálogo Comunitario virtual del consulado para hablar de la importancia de vacunarse y de la seguridad de las inmunizaciones contra COVID-19.

Estos días alrededor del 5 de mayo, sólo seis de las casi 160 Representaciones de México en el Exterior, incluido el consulado en Kansas City, habremos entregado igual número de reconocimientos Ohtli a personas o instituciones por sus esfuerzos contra esa enfermedad.

El Ohtli para la mexicana Barbara Pastrana Pahud refuerza el vínculo de nuestro país con sus comunidades en el exterior y es prueba de que sus contribuciones a la prosperidad de los Estados Unidos se encuentran en todos los aspectos de nuestras vidas: trabajadores agrícolas, reparadores de tejados, jardineros, cocineros y obreros de la construcción, hasta las mejores investigadoras, científicas, personal militar y, sí, ganadores de premios Oscar.

Vea la ceremonia bilingüe de la entrega del Ohtli 2021 en nuestras redes sociales: @ConsulMexKan en YouTube, Facebook, Instagram y Twitter.