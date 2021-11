Editorial: Factores de riesgo de violencia en las escuelas

La semana pasada, dos estudiantes de Schlagle High School fueron arrestados por agredir brutalmente y apuñalar a un compañero de estudios en el campus.

Se supone que las escuelas K-12 son seguras. La seguridad física es fundamental para un entorno de aprendizaje de apoyo y el sentido de conexión de los estudiantes con su escuela y su experiencia educativa. Según el Centro Nacional de Ambientes de Aprendizaje de Apoyo Seguro, “los comportamientos de riesgo, como los actos de violencia … socavan el clima de enseñanza y aprendizaje”.

El perturbador asalto en la escuela secundaria de KCK proporciona más evidencia anecdótica que respalda lo que los educadores han estado advirtiendo: la violencia está aumentando en nuestras escuelas K-12. Los maestros informan sobre la ruptura de las peleas; admiten temer por su propia seguridad. Las escuelas informan de un aumento en el número de estudiantes encontrados portando con pistolas u otras armas. Y los tiroteos en las escuelas “están en camino a superar su nivel previo a la pandemia”, escribió Education Week en la edición del 1 de noviembre.

Entonces, ¿qué hay detrás de esta tendencia alarmante? Algunos investigadores lo atribuyen al estrés de la pandemia del Covid. Otros culpan a la comercialización de la violencia en Estados Unidos: la exposición regular a videojuegos violentos y otros contenidos de medios violentos hace que los niños piensen y se comporten de manera más agresiva, mostraron los resultados de un estudio publicado el año pasado en JAMA Pediatrics.

Algunos investigadores señalan que la conducta cada vez más vergonzosa de los adultos es la culpable, y señalan que los niños aprenden lo que ven. Citando “un aumento histórico de homicidios en 2020 y un continuo derramamiento de sangre en 2021”, The Atlantic presentó en un artículo del 29 de septiembre que Estados Unidos está experimentando una “ola de violencia”. La evidencia es ubicua. Los delitos violentos, como los asesinatos y las agresiones con agravantes, aumentaron casi un 30 por ciento en 2020, mientras que los delitos contra la propiedad continuaron con un “descenso de años”, según el FBI. Philip Cook, un experto en delitos de la Universidad de Duke lo llama “un tsunami de violencia letal”.

Los asistentes de aerolíneas comerciales han visto un repunte vertiginoso en los incidentes de pasajeros rebeldes. Algunas escuelas secundarias han tenido que prohibir la participación de los padres crónicamente disruptivos en los eventos deportivos. En todo el país, el desacuerdo sobre la política, los mandatos de máscaras y vacunas y el plan de estudios y la política escolar resultan cada vez más en agresiones verbales y físicas.

Los niños nos están mirando. Y están absorbiendo cómo manejamos el estrés, tratamos a los demás, ocupamos nuestro tiempo, expresamos nuestros sentimientos y nos relacionamos con nuestra comunidad. Esforzarse por ser un modelo a seguir positivo para los jóvenes es un objetivo valioso para todos los adultos y una inversión en el futuro de nuestra nación. Incluso considerando los otros factores de riesgo de violencia en las escuelas y en los patios de recreo, demostrar asiduamente afecto, honestidad, amabilidad, paciencia, respeto y responsabilidad ayudaría a frenar la violencia. Será necesario que todos trabajemos juntos.

Risk factors for violence in schools

Last week, two Schlagle High School students were arrested for brutally assaulting and stabbing a fellow student on campus.

K-12 schools are supposed to be safe. Physical safety is critical to a supportive learning environment and students’ sense of connectedness to their school and educational experience. According to the National Center on Safe Supportive Learning Environments, “risky behaviors, such as acts of violence … undermine the teaching and learning climate.”

The disturbing assault at the KCK high school provides further anecdotal evidence supporting what educators have been warning — violence is on the rise in our K-12 schools. Teachers report breaking up fights; they admit fearing for their own safety. Schools report an upsurge in the number of students caught with guns or other weapons. And school shootings “are on track to surpass their pre-pandemic high,” Education Week wrote in the Nov. 1 edition.

So what’s behind this alarming trend? Some researchers attribute it to the stress of the Covid pandemic. Others blame America’s commercialization of violence: regular exposure to violent video games and other violent media content causes kids to think and behave more aggressively, showed the results of a study published last year in JAMA Pediatrics.

Some researchers point to the ever more disreputable conduct of adults as the culprit, noting that children learn what they see. Citing “a historic rise in homicides in 2020 and continued bloodshed in 2021,” The Atlantic submitted in a Sept. 29 feature that America is experiencing a “violence wave.” Evidence is ubiquitous. Violent crime, such as murders and aggravated assaults jumped nearly 30 percent in 2020 while property crimes continued a “years-long decline,” according to the FBI. Philip Cook, a Duke University crime expert calls it “a tsunami of lethal violence.”

Commercial airline attendants have seen a precipitous uptick in unruly passenger incidents. Some high schools have had to ban chronically disruptive parents from sporting events. Across the country, disagreement over politics, mask and vaccine mandates and school curriculum and school policy increasingly result in verbal and physical assault.

Kids are watching us. And they’re absorbing how we handle stress, treat others, occupy our time, express our feelings and engage with our community. Striving to be a positive role model for youngsters is a worthy goal for all adults and an investment in our nation’s future. Even considering the other risk factors for violence in schools and on playgrounds, assiduously demonstrating caring, honesty, kindness, patience, respect and responsibility would help to curb the violence. It will take all of us working together.