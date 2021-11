Museo de Kansas busca llegar a la comunidad hispana y latina

By Tere Siqueira

Según Paul Gutiérrez, director de la experiencia de visitantes y programación pública, el Museo de Kansas City atravesó una cambio de marca.

“Con nuestra nueva misión y visión… vamos a ser el museo de la cultura y la historia”, dijo Gutiérrez durante una entrevista pocas semanas después de la reapertura. “Así que nos hemos convertido en el museo de toda la historia, contando las múltiples perspectivas de diferentes personas de Kansas City”.

Gutiérrez enfatizó que la representación de personas en Kansas City, Missouri, incluye perfiles de personas latinas e hispanas que han tenido un impacto en la historia del área. Una acción que demuestra como el museo busca mantener en cuenta esta nueva visión

“Nos aseguraremos de que se sienta representado en su cultura”, dijo. “Doy la bienvenida a la comunidad”.

Gutiérrez indicó que ell museo agradece las críticas y sugerencias de la comunidad, ya sean “negativas o positivas”.

“Siempre estamos haciendo crecer la historia del museo”, mencionó.

Para lograr esos objetivos, el museo planea realizar programas especiales, eventos culinarios, conciertos y conferencias que representen a todas las personas. Gutiérrez alienta a la comunidad a visitar el sitio web del museo, https://kansascitymuseum.org, y también seguir al museo en las redes sociales para poder conocer sobre los próximos eventos y programas.

Para reabrir el rescinto era una prioridad para el personal del museo romper las barreras culturales y dar la bienvenida a todas las personas de la comunidad. Como resultado, antes de la reapertura, el museo organizó 12 foros de opinion abiertos para la comunidad en toda la ciudad. Gutiérrez explicó que todo esto se realizón con el objetivo de que los visitantes supieran que “trabajan con la comunidad, no para la comunidad”.

Gutiérrez también explicó que el museo se ve muy diferente a como cuando fue abierto por primera vez en la década de 1940. Durante los dos primeros años de reapertura, tendrá disponibles 100,000 objetos y materiales de archivo. Además, se exhibirán alrededor de 400 objetos y artefactos para compartir la historia de Kansas City y su herencia cultural.

La entrada general al Museo de Kansas City es gratuita. El lugar está abierto de 10 a.m. a 8 p.m. los jueves, de 10 a. m. a 5 p. m. los días viernes y sábado, y de 12 a las 17 h. los domingos. El rescinto está ubicado en 3218 Gladstone Blvd. en Kansas City, área noreste de Missouri. Hasta fin de año, se requerirán reservaciones para mantener seguros a los visitantes y garantizar que no se exceda la capacidad del museo.

“Los invito al museo”, dijo Gutiérrez. “Ven y disfruta de las nuevas exhibiciones, aprende sobre tu cultura y los diferentes perfiles de los residentes de Kansas City”.

Kansas Museum seeks to reach the Hispanic and Latino community

The reopened Kansas City Museum has undergone some rebranding, according to Paul Gutierrez, director of visitor experience and public programming.

“With our new mission and vision, … we’re going to be the museum of culture and history,” Gutierrez said during an interview few weeks after the reopening. “So we (have) become the museum of the whole story, telling the multiple perspectives of different individuals of Kansas City.”

Keeping that vision in mind, the representation of individuals in Kansas City, Missouri’s history includes profiles of Latinx and Hispanic individuals who have made an impact, Gutierrez stressed.

“We’re gonna make sure that you feel represented in your culture,” he said. “I welcome the community.”

The museum welcomes community input, whether it be “negative or positive,” Gutierrez said.

“We’re always growing the history (of the) museum,” he said.

To achieve those goals, the museum plans to hold special ticket programs, culinary events, concerts and lectures that represent all individuals. Gutierrez encourages people to visit the museum’s website, https://kansascitymuseum.org, and follow the museum on social media to learn about the upcoming events and programs.

It was a priority for museum personnel to break cultural barriers and welcome all people in the community as they looked to reopen, according to Gutierrez. As a result, the museum organized 12 community input sessions all over the city before reopening, so that patrons would know they “work … with the community, not for the community,” he said.

The reopened museum looks different from when it first became a museum in the 1940s, Gutierrez said. For the first two years of reopening, it will have 100,000 objects and archival material available. Additionally, around 400 objects and artifacts will be on display to share the story of Kansas City and its cultural heritage.

General admission to the Kansas City Museum is free. The venue is open 10 a.m.-8 p.m. Thursdays, 10 a.m.-5 p.m. Fridays and Saturdays, and noon-5 p.m. Sundays. It is located at 3218 Gladstone Blvd. in Kansas City, Missouri’s Northeast area. Through year’s end, reservations will be required to keep visitors safe and ensure that gatherings do not exceed museum capacity.

“I invite you to the museum,” Gutierrez said. “Come and enjoy the new exhibits, learn about your culture and the different profiles of the residents of Kansas City.”