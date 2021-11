Garner wins Unified Gov’t/KCK mayoral race

By Roberta Pardo

First-time candidate Tyrone Garner was elected as mayor/CEO of the Unified Government of Wyandotte County and Kansas City, Kansas, becoming the first afroamerican mayor in Kansas City, Kansas, history.

Garner narrowly defeated incumbent David Alvey in the Nov. 2 general election, receiving 51% of the vote to Alvey’s 49.

“I want to thank Wyandotte County,” Garner said during an Election Night press conference. “You all really stepped up because you wanted to see change.”

Garner becomes the second straight challenger to unseat the incumbent mayor/CEO. Alvey did so himself in 2017, defeating then-incumbent Mark Holland.

This election was marked by a low voter turnout, with only 16,494 votes cast — a turnout of 18.5%, less than the turnout in 2017, when 24.4% of voters cast a vote.

Garner is a 32-year veteran of the Kansas City, Kansas, Police Department, joining as a cadet after graduating high school and retiring as a deputy chief in June 2019. He also served on the Kansas City, Kansas, Community College Board of Trustees and on the Kansas City, Kansas, Housing Authority Board.

“I’m engaged on bringing you the change that I ran on, and that’s engaged leadership that’s community driven, that provides a better way forward for Wyandotte County,” Garner said during his victory speech. “We need to make sure we work hard with our commissioners, our staff — the hard-working staff with the Unified Government.”

Garner elegido nuevo alcalde de KCK

Tyrone Garner, candidato por primera vez, fue elegido alcalde/director ejecutivo del Gobierno Unificado del condado de Wyandotte y Kansas City, Kansas, convirtiéndose en el primer alcalde afroamericano de la historia de Kansas City, Kansas.

Garner derrotó por estrecho margen al titular David Alvey en las elecciones generales del 2 de noviembre, recibiendo el 51% de los votos frente a los 49 de Alvey.

“Quiero agradecer al condado de Wyandotte”, dijo Garner durante una conferencia de prensa en la noche de las elecciones. “Todos ustedes realmente dieron un paso al frente porque querían ver un cambio”.

Garner se convierte en el segundo retador consecutivo en desbancar al alcalde en funciones. Alvey hizo lo mismo en 2017, derrotando al entonces alcalde Mark Holland.

Esta elección estuvo marcada por una baja participación de votantes, con sólo 16,494 votos emitidos, una participación del 18.5%, menos que la participación en 2017, cuando el 24.4% de los votantes emitieron su voto.

Garner es un veterano del Departamento de Policía de Kansas City, Kansas, al cual se unió como cadete después de graduarse de la escuela secundaria y se jubiló como subdirector en junio de 2019. También se desempeñó en la Junta de Fideicomisarios del Community College de Kansas City, Kansas. y en la Junta de la Autoridad de Vivienda de Kansas City, Kansas.

“Estoy comprometido en traerles el cambio que presenté, y eso es un liderazgo comprometido que está impulsado por la comunidad, que proporciona una mejor manera de avanzar para el condado de Wyandotte”, dijo Garner durante su discurso de victoria. “Necesitamos asegurarnos de trabajar duro con nuestros comisionados, nuestro personal, el personal trabajador del Gobierno Unificado”.