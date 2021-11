Mattie Rhodes construye un nuevo centro de artes culturales

El Centro Mattie Rhodes está trabajando para crear un centro de artes culturales que sirva como un espacio con apertura para que todos los latinos muestren su cultura.

El proyecto es parte de un plan de remodelación elaborado en 2010, indicó John Fierro, presidente/director ejecutivo de Mattie Rhodes. El plan incluía la aprobación de un edificio para combinar el espacio de exhibición actual de la galería y la colección de arte popular.

“Nuestra programación de artes culturales celebra las tradiciones y la cultura hispana que hacen del Westside (área de Kansas City, Missouri) un lugar único para vivir y visitar”, dijo Fierro. “La construcción estará completa a fines de este año y utilizaremos los meses de invierno para mudarnos. Tendremos una apertura en la primavera de 2022 con una celebración del Cinco de Mayo”.

Fierro también mencionó que la reparación ambiental del terreno fue el mayor desafío para la construcción. La información histórica indica que las estructuras del sitio habían sido demolidas en 1991, sin que se produjeran más desarrollos hasta que Mattie Rhodes optó por construir ahí.

Debido a la brecha de tiempo entre los proyectos de construcción, el terreno se había descuidado. Contenía árboles y matorrales en la parte sureste. Como resultado, Mattie Rhodes inició un proceso de restauración ambiental en la primavera del 2020.

“Se han gastado más de $500,000 en la reparación ambiental”, dijo Fierro. “El Departamento de Recursos Naturales de Missouri ha emitido una notificación por escrito de que el sitio es ambientalmente limpio”.

Ubicado en tres parcelas de terreno en las calle 17 y Jarboe, el centro estará disponible para diversos usos de la comunidad, como clases de español, discusiones de libros, foros comunitarios, oportunidades de desarrollo profesional para educadores del área, espacio para reuniones y eventos especiales. También albergará permanentemente la extensa Hand in Hand Folk Art Collection, la colección de arte popular más extensa de la región.

Fierro también dijo que la nueva locación ayudará a continuar con los programas de la agencia y ofrecerá actualizaciones de tecnología de vanguardia para llevarlos al siguiente nivel.

Mattie Rhodes está abierto a recibir comentarios y sugerencias sobre otros usos de la instalación para fines comunitarios, dijo Fierro. También anima a la comunidad hispana a seguir asistiendo a las exposiciones, talleres, campamentos y clases de Mattie Rhodes.

“En nombre de la agencia, agradecemos enormemente el apoyo de la comunidad”, dijo Fierro. “Valoramos su participación en nuestros programas, servicios y eventos; tu voluntariado y donaciones”.

Mattie Rhodes building new cultural arts center

The Mattie Rhodes Center is working to create a cultural arts center to serve as a welcoming space for all Latinos to showcase their culture.

The project is part of a redevelopment plan crafted in 2010, said John Fierro, Mattie Rhodes president/CEO. The plan included approval for a building to combine the current gallery exhibition space and folk art collection, he said.

“Our cultural arts programming celebrates the Hispanic traditions and culture that make the Westside (area in Kansas City, Missouri) such a unique place to live and visit,” Fierro said. “The construction will be complete at the end of this year, and we will utilize the winter months to move in. We will have an opening in spring 2022 with a Cinco de Mayo celebration.”

Fierro said the environmental remediation of the land was the biggest challenge for construction. Historical information indicates that site structures had been demolished by 1991, with no further development occurring until Mattie Rhodes opted to build.

Because of the time gap between construction projects, the land had been neglected. It contained trees and brushy undergrowth on the southeastern portion. As a result, Mattie Rhodes started an environmental restoration process in the spring of 2020.

“More than $500,000 has been spent on the environmental remediation,” Fierro said. “The Missouri Department of Natural Resources has issued a written notification that the site is environmentally clean.”

Located on three parcels of land at 17th and Jarboe streets, the center will be available for various community uses, such as Spanish classes, book discussions, community forums, professional development opportunities for area educators, meeting space and special events. It also will permanently house the expansive Hand in Hand Folk Art Collection, the region’s most extensive folk art collection.

The venue will help continue the agency’s long-running programs and offer state-of-the-art technology updates to take them to the next level, Fierro said.

Mattie Rhodes is open for feedback and ideas on further uses of the facility for community purposes, Fierro said. He also encourages the Hispanic community to continue attending Mattie Rhodes’ exhibits, workshops, camps and classes.

“On behalf of the agency, we greatly appreciate the support of the community,” Fierro said. “We value your participation in our programs, services and events; your volunteerism; and donations.”