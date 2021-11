Eligibility for COVID-19 booster varies, CDC states

By Chara

For anyone who has been vaccinated for COVID-19 and is wondering about booster shot eligibility, there is an answer: It depends.

According to the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), people can receive a booster shot of the original vaccine they received or a different booster. For each vaccine, however, the CDC has issued guidelines to be eligible for a booster shot.

Those who were originally vaccinated with Pfizer-BioNTech or Moderna are eligible for a booster if they are 65 and older; or 18 and older, if they live in long-term care settings, have an underlying medical condition or live in high-risk settings. They can get the booster at least six months after completing the primary vaccination series.

Ages 18 and older who received Johnson & Johnson’s Jansen vaccine are eligible and are advised to receive the booster at least two months after the original shot. The CDC recommends getting a two-shot series of this vaccine because a single dose of it has shown lower vaccine effectiveness compared to two doses.

People who decide to receive a booster shot are advised to take their vaccination cards so the information can be updated.

Some reactions have been reported following booster shots. They have been like the reactions people had from their first shots. Most of the side effects are mild to moderate, the CDC states.

Statistics from clinical trials indicate booster shots can increase the body’s immune response to COVID.

CDC afirma que la elegibilidad para el refuerzo del COVID-19 varía

Para cualquier persona que haya sido vacunada contra el COVID-19 y se esté preguntando sobre la elegibilidad para la vacuna de refuerzo, hay una respuesta: depende.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), las personas pueden recibir una inyección de refuerzo de la vacuna original que recibieron o un refuerzo diferente. Sin embargo, para cada vacuna, los CDC han emitido pautas para ser elegible para una vacuna de refuerzo.

Aquellos que fueron originalmente vacunados con Pfizer-BioNTech o Moderna son elegibles para un refuerzo si tienen 65 años o más; o mayores de 18 años, si viven en entornos de atención a largo plazo, tienen una afección médica subyacente o viven en entornos de alto riesgo. Pueden recibir el refuerzo al menos seis meses después de completar la serie de vacunación primaria.

Los mayores de 18 años que recibieron la vacuna Jansen de Johnson & Johnson son elegibles y se les recomienda que reciban el refuerzo al menos dos meses después de la vacuna original. Los CDC recomiendan recibir una serie de dos inyecciones de esta vacuna porque una sola dosis ha mostrado una menor efectividad de la vacuna en comparación con dos dosis.

Se recomienda a las personas que decidan recibir una vacuna de refuerzo que lleven sus tarjetas de vacunación para que la información se pueda actualizar.

Se han informado algunas reacciones después de las inyecciones de refuerzo. Han sido como las reacciones que tuvo la gente cuando recibieron sus primeras dosis. La mayoría de los efectos secundarios son de leves a moderados, según los CDC.

Las estadísticas de los ensayos clínicos indican que las inyecciones de refuerzo pueden aumentar la respuesta inmunitaria del cuerpo al COVID.